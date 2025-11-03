ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

2026માં આ 3 રાશિઓ પર રહેશે શનિદેવની વિશેષ કૃપા, ગોચરથી થશે ફક્ત લાભ જ લાભ !

Shani Transit: શનિ ટૂંક સમયમાં પોતાનું નક્ષત્ર બદલશે, જેની અસર બધી 12 રાશિઓ પર પડશે. શનિ પોતાના નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે, જેનાથી કેટલીક રાશિઓ માટે જબરદસ્ત લાભ થઈ શકે છે.
 

Updated:Nov 03, 2025, 05:09 PM IST

1/6
image

Shani Transit: શનિ દર વર્ષે પોતાની રાશિ બદલતો નથી, પરંતુ તે પોતાના નક્ષત્રમાં ફેરફાર કરે છે. શનિને ન્યાયાધીશ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જે કર્મો અનુસાર ફળ આપે છે. હાલમાં, શનિ મીન રાશિ અને પૂર્વા ભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં ગોચર કરી રહ્યો છે. આ વર્ષે, 3 ઓક્ટોબરના રોજ, શનિ ગુરુના પૂર્વા ભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં ગોચર કર્યો. શનિ ટૂંક સમયમાં પોતાનું નક્ષત્ર બદલશે, જેની અસર બધી 12 રાશિઓ પર પડશે.   

2/6
image

આ નક્ષત્ર પરિવર્તન નવા વર્ષમાં જાન્યુઆરી મહિનામાં થશે. શનિ પોતાના નક્ષત્ર, ઉત્તરા ભાદ્રપદમાં પ્રવેશ કરશે. દૃક પંચાંગ મુજબ, શનિ 20 જાન્યુઆરીએ ઉત્તરા ભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે અને 2026 મે સુધી આ નક્ષત્રમાં રહેશે. ચાલો જોઈએ કે ઉત્તરા ભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં શનિના ગોચરથી કઈ રાશિઓને ફાયદો થઈ શકે છે.  

3/6
image

વૃષભ રાશિ: ઉત્તરા ભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં શનિનું ગોચર વૃષભ રાશિના લોકોને ફાયદો કરાવી શકે છે. નાણાકીય મુશ્કેલીઓ ધીમે ધીમે દૂર થવા લાગશે. તમારા બોસ અને સાથીદારોના સહયોગથી, તમે તમારા બધા કારકિર્દીના કાર્યો સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરશો. વિદેશ યાત્રાની પણ શક્યતા છે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો.  

4/6
image

મિથુન રાશિ: ઉત્તરા ભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં શનિનું ગોચર મિથુન રાશિના જાતકોને નોંધપાત્ર રીતે ફાયદો કરાવી શકે છે. ઘરમાં શાંતિ અને ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. મિત્રની મદદથી જીવનમાં મુશ્કેલીઓ દૂર થવા લાગશે. સ્પર્ધાઓની તૈયારી કરનારાઓને સારા સમાચાર મળી શકે છે. તેમની આવકમાં વધારો થઈ શકે છે.  

5/6
image

મીન રાશિ: મીન રાશિ માટે, ઉત્તરા ભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં કર્મ આપનાર શનિનું ગોચર શુભ પરિણામો લાવશે. નાણાકીય લાભની પ્રબળ શક્યતાઓ છે. શનિના શુભ પ્રભાવને કારણે, કારકિર્દીમાં પ્રમોશનની પણ શક્યતા છે. શાંતિ અને ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. આ રાશિના લોકો માટે વર્ષોથી અટકેલા કામ પૂર્ણ થવા લાગશે.  

6/6
image

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Rashifal Shani TransitSaturn TransitRashifal Shani Transit Saturn horoscope 2026Gujarati Newsspiritual newszodiac signsShani Devરાશિફળ શનિ સંક્રમણશનિ સંક્રમણરાશિફળ શનિ સંક્રમણ શનિ જન્માક્ષર 2026ગુજરાતી સમાચારઆધ્યાત્મિક સમાચારરાશિચક્રશનિદેવ

Trending Photos