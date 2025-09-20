ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ગણતરીની કલાકોમાં બનશે 4 અત્યંત શક્તિશાળી યોગ, સર્વ પિતૃ અમાવસ્યા પર રાજા જેવું જીવન જીવસે આ 4 રાશિના લોકો !

Gajakesari Yog: જ્યોતિષીઓના મતે, સર્વ પિતૃ અમાવસ્યા ખૂબ જ શુભ રહેશે કારણ કે આવતીકાલે અનેક શુભ યોગો બનવાના છે. આ શુભ યોગો લોકોને આર્થિક લાભ અને તેમના પૂર્વજોના આશીર્વાદ લાવશે.
 

Updated:Sep 20, 2025, 05:06 PM IST

1/7
image

Gajakesari Yog: સર્વ પિતૃ અમાવસ્યા આવતીકાલે, 21 સપ્ટેમ્બરના રોજ છે. આ અમાવસ્યાને મહાલયા અમાવસ્યા અને પિતૃ વિસર્જન અમાવસ્યા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. કેલેન્ડર મુજબ, છેલ્લું સૂર્યગ્રહણ પણ આ શુભ તિથિએ થશે. જોકે, આ ગ્રહણ ભારતમાં દેખાશે નહીં, તેથી દરેક વ્યક્તિ કાલે પોતાના ભૂલી ગયેલા પૂર્વજો માટે તર્પણ કરી શકે છે.  

2/7
image

જ્યોતિષીઓના મતે, આ વખતે સર્વપિત્રી અમાવસ્યા પર ઘણા સંયોગો બનવાના છે. શુભ યોગ, શુક્લ યોગ, સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ અને ગજકેસરી યોગ આવતીકાલની અમાવસ્યા પર બનશે. આ શુભ યોગોને કારણે, કેટલીક રાશિઓના બધા કાર્યો પૂર્ણ થશે અને તેમને તેમના પૂર્વજોના આશીર્વાદ પણ પ્રાપ્ત થશે. તો ચાલો જાણીએ કે સર્વ પિતૃ અમાવસ્યા માટે કઈ રાશિઓ શુભ અને ભાગ્યશાળી માનવામાં આવે છે.  

3/7
image

તુલા રાશિ: તુલા રાશિના લોકો સુખ અને સમૃદ્ધિનો સમય અનુભવશે. અચાનક નાણાકીય લાભ શક્ય બનશે. કારકિર્દીના નવા માર્ગો ખુલશે. વૈવાહિક સંબંધો મજબૂત બનશે. તમારા પૂર્વજોને અર્પણ કરવાથી પરિવારના બધા સભ્યો એકઠા થશે અને સકારાત્મક વાતાવરણ બનશે.  

4/7
image

મિથુન રાશિ: સર્વ પિતૃ અમાવસ્યા મિથુન રાશિ માટે ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. લાંબા સમયથી અટકેલા પ્રોજેક્ટ્સમાં અચાનક પ્રગતિ થશે. પૂર્વજોના આશીર્વાદથી તમારી કારકિર્દીમાં સ્થિરતા આવશે, અને નવી તકો ઉભરી આવશે. તમારા પરિવારમાં તણાવમાં સુધારો થશે. ખાસ કરીને, તમારા બાળકો સંબંધિત ચિંતાઓ દૂર થવાની અપેક્ષા છે.  

5/7
image

કુંભ રાશિ: આ રાશિના લોકોનું ભાગ્ય સર્વ પિતૃ અમાવસ્યા પર ચમકશે. તેમના પૂર્વજોના આશીર્વાદને કારણે, વિદેશ યાત્રાની તકો ઊભી થઈ શકે છે. ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક રુચિઓ વધશે, જેનાથી તમારા મનમાં શાંતિ આવશે. પરિવારના સભ્યો તમને ટેકો આપશે. બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે. નાણાકીય લાભની પણ શક્યતા છે.

6/7
image

કન્યા રાશિ: કન્યા રાશિના લોકોને આ વખતે તેમના પૂર્વજોના આશીર્વાદથી ઘણો ફાયદો થશે. લાંબા ગાળાની મહેનત ફળ આપશે. નવા વ્યવસાયિક સોદા થશે, અને ભાગીદારી નફાકારક રહેશે. આત્મવિશ્વાસ વધશે, અને સ્વાસ્થ્યમાં પણ સુધારો થશે.

7/7
image

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

