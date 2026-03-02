ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ગણતરીના કલાકોમાં એક સાથે 4 ગ્રહો થશે વક્રી ! આ 5 રાશિના જાતકોના જીવન બદલનારા આવી શકે છે પરિણામો !

5 Lucky Zodiac Signs: જ્યોતિષીઓના મતે, આ વખતે હોળીની આસપાસ એક ખૂબ જ દુર્લભ સંયોગ બનવાનો છે. હકીકતમાં, રંગોના તહેવાર પર, ચાર મુખ્ય ગ્રહો રાહુ, કેતુ, બુધ અને ગુરુ એક સાથે વક્રી થશે, જે ઘણી રાશિઓને તેમના કારકિર્દી અને વ્યવસાયમાં નોંધપાત્ર લાભ લાવશે.
 

Updated:Mar 02, 2026, 05:14 PM IST

1/8
image

5 Lucky Zodiac Signs: હોળીનો તહેવાર નજીક આવી રહ્યો છે. જ્યોતિષીઓના મતે, આ વર્ષનો હોળીનો તહેવાર ખૂબ જ ખાસ માનવામાં આવે છે. હકીકતમાં, હોળી પર ચાર મુખ્ય ગ્રહો વક્રી થશે. દૃક પંચાંગ અનુસાર, માયાવી ગ્રહ રાહુ, છાયા ગ્રહ કેતુ, જ્ઞાન આપનાર બુધ અને દિવ્ય ગુરુ ગુરુ હોળી પર એક સાથે વક્રી થશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, આ બધા ગ્રહોનું એક સાથે વક્રી થવું દરેક રાશિ માટે ખૂબ જ પ્રભાવશાળી રહેશે. જો કે, કેટલીક રાશિઓ માટે, તે ખૂબ જ શુભ અને લાભદાયી રહેશે, જેના કારણે તેમની કારકિર્દી અને વ્યવસાયમાં સકારાત્મક પરિણામો આવશે.  

2/8
image

જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, વક્રી એટલે ગ્રહની વિપરીત ગતિ. જ્યારે કોઈ ગ્રહ વક્રી હોય છે, ત્યારે તે વિરામ અને ચિંતનનો સંકેત આપે છે. આ અધૂરા રહી ગયેલા અથવા સુધારાની જરૂર હોય તેવા કાર્યોને ફરીથી જોવાનો સમય છે. જો કોઈ વ્યક્તિ ધીરજ રાખે છે, વિચારપૂર્વક નિર્ણયો લે છે અને ઉતાવળ ટાળે છે, તો વક્રી ગ્રહોની અસરો સકારાત્મક હોઈ શકે છે અને વ્યક્તિના જીવનને સુધારવામાં મદદ કરી શકે છે.  

3/8
image

વૃષભ રાશિ: આ સમયગાળા દરમિયાન, નાણાકીય બાબતોમાં ધીમે ધીમે સુધારો થશે. અગાઉ અટકેલા પૈસા પાછા મળી શકે છે, અથવા જૂના રોકાણથી નફો મળી શકે છે. કામ સ્થિર થશે, અને વ્યવસાયમાં રહેલા લોકોને જૂના ગ્રાહકો તરફથી ફરીથી કામ મળી શકે છે. ઘરનું વાતાવરણ પણ સુધરશે, જેનાથી માનસિક શાંતિ મળશે.  

4/8
image

તુલા રાશિ: આ સમય દરમિયાન નાણાકીય પરિસ્થિતિમાં સુધારો થવાના સંકેતો છે. અચાનક નાણાકીય લાભ શક્ય છે. કોઈ બાકી રહેલું કાર્ય પૂર્ણ થઈ શકે છે અને લાભ આપી શકે છે. સંબંધોમાં ગેરસમજ દૂર થઈ શકે છે. પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મક ફેરફારો જોવા મળશે. સર્જનાત્મક ક્ષેત્રોમાં કામ કરતા લોકો માટે આ સમય ખાસ કરીને ફાયદાકારક રહેશે.  

5/8
image

સિંહ રાશિ: રાહુ, કેતુ, ગુરુ અને બુધનો પ્રભાવ તમારા માટે નસીબનો સાથ આપશે. કારકિર્દીની નવી સંભાવનાઓ ઉભરી શકે છે. અચાનક કોઈ મોટી તક ઊભી થઈ શકે છે. જે લોકો લાંબા સમયથી પ્રમોશન અથવા માન્યતાની રાહ જોઈ રહ્યા છે તેમને સારા સમાચાર મળી શકે છે. પરિવાર અને સંબંધો તરફથી પણ સહયોગ મળશે.  

6/8
image

મિથુન રાશિ: મિથુન રાશિના લોકો માટે જૂના સંબંધો ખૂબ ઉપયોગી થશે. અટકેલા પ્રોજેક્ટ્સ ફરી શરૂ થઈ શકે છે. અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ થવા લાગશે. નોકરી કરતા લોકોને નવી જવાબદારીઓ મળી શકે છે, જેનાથી વધુ વિકાસ માટે માર્ગ ખુલશે. આ સમય અભ્યાસ અથવા કૌશલ્ય શીખવા માટે પણ સારો માનવામાં આવે છે.  

7/8
image

મકર રાશિ: વક્રીય ગ્રહો મકર રાશિના જાતકો માટે તેમના આયોજનને મજબૂત બનાવવાનો સમય લાવે છે. તમે તમારા નાણાકીય નિર્ણયો વધુ કાળજીપૂર્વક વિચારી શકશો. અટકેલા ભંડોળ પાછું મેળવવાની શક્યતા છે, અને કાર્યમાં સફળતા ધીમે ધીમે વધશે. નોકરી કરતા લોકોને નવી જવાબદારીઓ મળી શકે છે, જે ભવિષ્યમાં ફાયદાકારક રહેશે. વ્યવસાયમાં પણ સ્થિર વૃદ્ધિ જોવા મળશે.  

8/8
image

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

holi 2026 astrologyvakri grah effectsrahu ketu budh guru retrogrademercury retrograde 2026jupiter retrograde astrologyzodiac signs benefits 2026astrology predictions holicareer business astrologyretrograde planets impactvedic astrology predictionsGujarati Newsspiritual news

Trending Photos