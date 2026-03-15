ગણતરીની કલાકોમાં મંગળ અને ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં બનાવશે મહાલક્ષ્મી રાજયોગ, આ રાશિ પર થશે ધનનો વરસાદ! જાણો
Moon Mars Gochar: મંગળ ગ્રહોનો સેનાપતિ માનવામાં આવે છે, અને ચંદ્ર ભાવનાઓનો કારક છે. આ બે ગ્રહો મળીને મહાલક્ષ્મી રાજયોગ બનાવવા જઈ રહ્યા છે, આ 3 રાશિઓને આ રાજયોગથી ફાયદો થઈ શકે છે.
Moon Mars Gochar: જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં, ચંદ્ર અને મંગળની ગતિવિધિઓને અત્યંત મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. મંગળને ગ્રહોનો સેનાપતિ માનવામાં આવે છે, અને ચંદ્ર ભાવનાઓનો કારક છે. જ્યારે આ બે ગ્રહો એક રાશિમાં એકસાથે હાજર હોય છે, ત્યારે તેઓ એક શુભ યુતિ બનાવે છે. મંગળ અને ચંદ્રનો યુતિ મહાલક્ષ્મી રાજયોગ બનાવે છે.
જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં, મહાલક્ષ્મી રાજયોગની રચના અત્યંત ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. હિન્દુ કેલેન્ડર મુજબ, ચંદ્ર 16 માર્ચ, 2026ના રોજ સાંજે 6:13 વાગ્યે કુંભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. મંગળ પહેલાથી જ આ રાશિમાં હાજર છે. ચંદ્ર અને મંગળના યુતિથી બનેલો મહાલક્ષ્મી રાજયોગ 18 માર્ચની સવાર સુધી ચાલશે. તેથી, આ રાજયોગથી કેટલીક રાશિઓને લાભ થઈ શકે છે.
વૃશ્ચિક રાશિ: ચંદ્ર અને મંગળના યુતિથી બનેલો મહાલક્ષ્મી રાજયોગ વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. પરિણામે, તેમની નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થવાની અપેક્ષા છે. તેમના જીવનસાથીઓ સાથે પ્રેમ સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે. વ્યવસાયમાં, તમારે એવી યોજનાઓ બનાવવી જોઈએ જે તમને લાંબા ગાળાના સારા રોકાણો લાવે. તમે તમારા પરિવાર સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય પણ વિતાવશો.
મેષ રાશિ: ચંદ્ર અને મંગળના જોડાણથી બનેલો મહાલક્ષ્મી રાજયોગ મેષ રાશિના લોકો માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. આ સમય દરમિયાન કોઈપણ નવું સાહસ શરૂ કરવું શુભ રહેશે. ભાઈ-બહેનો સાથેના સંબંધોમાં કોઈપણ પ્રકારની કડવાશ ઓછી થવા લાગશે. નાણાકીય સમસ્યાઓ ધીમે ધીમે દૂર થવા લાગશે. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે પ્રવાસ પર પણ જઈ શકો છો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવાની ખાતરી કરો.
કર્ક રાશિ: ચંદ્ર અને મંગળના જોડાણથી બનેલો મહાલક્ષ્મી રાજયોગ કર્ક રાશિના લોકો માટે શુભ માનવામાં આવે છે. ગ્રહોના શુભ પ્રભાવથી અટકેલા પ્રોજેક્ટ્સમાં મદદ મળશે. વ્યવસાયમાં સારો સોદો થઈ શકે છે. નાણાકીય પ્રવાહની પણ શક્યતા છે. જોકે, તમારે બિનજરૂરી ખર્ચ ટાળવો જોઈએ. તમારા સ્વાસ્થ્ય અને તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન આપો અને તણાવથી દૂર રહો.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
