ગણતરીની કલાકોમાં ગ્રહોના રાજા કરશે ગોચર, ત્રણ શક્તિશાળી ગ્રહ બનાવશે યુતી, આ 4 રાશિ માટે શરૂ થશે ગોલ્ડન ટાઈમ !

Surya Gochar: નવેમ્બર, રવિવારના રોજ સૂર્ય વૃશ્ચિક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યારે સૂર્ય વૃશ્ચિક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, ત્યારે તે બુધ અને મંગળ સાથે યુતિ કરશે, અને આ યુતિ ચાર રાશિઓને લાભ કરશે. ત્રણ ગ્રહોના આ યુતિથી આ રાશિઓને તેમના અંગત અને વ્યાવસાયિક જીવનમાં નોંધપાત્ર ફાયદો થશે. 
 

Updated:Nov 15, 2025, 05:03 PM IST

Surya Gochar: ગ્રહોનો રાજા સૂર્ય, 16 નવેમ્બરના રોજ તુલા રાશિમાંથી ગોચર કરશે અને વૃશ્ચિક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, જ્યાં બુધ અને મંગળ પહેલાથી જ હાજર છે. વૃશ્ચિક રાશિમાં સૂર્ય, મંગળ અને બુધની યુતિથી ઘણા શુભ યોગ બનશે, જેમાં બુધાદિત્ય યોગ, આદિત્ય મંગળ યોગ, ત્રિગ્રહી યોગ અને દ્વિગ્રહ યોગનો સમાવેશ થાય છે, જે આ ચાર રાશિઓ માટે અત્યંત ફાયદાકારક રહેશે.   

આ રાશિઓ દરેક ક્ષેત્રમાં ત્રણ ગણો લાભ અનુભવશે, જેમાં સંપત્તિ, આરોગ્ય, કારકિર્દી અને વ્યવસાયનો સમાવેશ થાય છે. વૃશ્ચિક રાશિમાં બનતા ત્રણ શક્તિશાળી ગ્રહોની ત્રિપુટી રાષ્ટ્ર, વિશ્વ, અર્થતંત્ર, શિક્ષણ અને રાજકારણ સહિત દરેક વસ્તુને અસર કરશે. 

વૃશ્ચિક રાશિ: સૂર્ય તમારી રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યો છે, અને મંગળ અને બુધનો, સૂર્યની સાથે, તમારી રાશિમાં પણ જોડાણ થઈ રહ્યું છે. વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો સારા નસીબનો અનુભવ કરશે અને દરેક ક્ષેત્રમાં પોતાનું સર્વસ્વ આપશે. સટ્ટાબાજી જેવી વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યસ્ત રહેવાથી તમને ઉચ્ચ નફો અને વળતર જાળવવામાં મદદ મળી શકે છે. આ શુભ જોડાણના પ્રભાવ હેઠળ, વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો વધુ પૈસા કમાઈ શકે છે અને તેને એકઠા કરવાની વધુ તકો શોધી શકે છે. વ્યક્તિગત રીતે, તેઓ ખુશ થઈ શકે છે અને તેમના જીવનસાથી સાથે સુમેળ બનાવવા પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકે છે. આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો જે કામ, શિક્ષણ અથવા મુસાફરી માટે વિદેશ પ્રવાસ કરવા માંગતા હતા તેઓ તેમની ઇચ્છાઓ પૂર્ણ કરી શકે છે.  

વૃષભ રાશિ: વૃશ્ચિક રાશિમાં ત્રણ ગ્રહોનો યુતીથી વૃષભ રાશિ માટે શુભ રહેવાની અપેક્ષા છે. આ શુભ યુતીના પ્રભાવને કારણે વૃષભ રાશિ મિત્રો અને પરિચિતો સાથે વધુ મુસાફરી કરી શકે છે, જે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. તમારા માટે વિદેશમાં કારકિર્દીની તકો ખુલી શકે છે, જે તમને આશા અને વૃદ્ધિ લાવશે. વ્યવસાયની દ્રષ્ટિએ, તમે વધુ પૈસા કમાઈ શકો છો અને મલ્ટિલેવલ માર્કેટિંગમાં સફળ થઈ શકો છો. આ યુતીના પ્રભાવને કારણે વૃષભ રાશિ ઘણા પૈસા કમાઈ શકે છે અને રોકાણ કરી શકે છે. દરેક સાથે તમારા સંબંધો સારા રહેશે, અને મિત્રો તમને ઘરના કામકાજમાં પણ મદદ કરી શકે છે.  

મકર રાશિ: સૂર્ય, મંગળ અને બુધની યુતીથી મકર રાશિના જાતકો માટે ઉત્તમ રહેશે. આ યુતિ તેમને અટકેલા ભંડોળમાંથી મુક્તિ અપાવશે, અને ઘણા અધૂરા કાર્યો મુશ્કેલી વિના પૂર્ણ થશે. આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો જે લાંબા સમયથી રોજગાર શોધી રહ્યા છે તેમની ઇચ્છાઓ પૂર્ણ થઈ શકે છે. તમને વિદેશમાં નવી નોકરીની તકો પણ મળી શકે છે, જે સફળતા તરફ દોરી શકે છે. નાણાકીય મોરચે, મકર રાશિના લોકો આ શુભ યુતિના પ્રભાવ હેઠળ ધીમે ધીમે પૈસા કમાઈ શકે છે અને તે પૈસા બચતમાં રોકાણ કરી શકે છે. વૈવાહિક જીવનની વાત કરીએ તો, તમે તમારા જીવનસાથી સાથે સુમેળ સુધારવા અને નૈતિક મૂલ્યો જાળવવા માટે ફેરફારો કરી શકો છો.

કર્ક રાશિ: વૃશ્ચિક રાશિમાં સૂર્ય, બુધ અને મંગળની યુતી કર્ક રાશિ માટે ઉત્તમ રહેવાની અપેક્ષા છે. આ શુભ જોડાણના પ્રભાવ હેઠળ કર્ક રાશિના લોકો તેમની બધી જવાબદારીઓ પૂર્ણ કરશે અને નવા પ્રોજેક્ટ્સ પર કામ કરશે. જો આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે ઓફિસમાં તણાવપૂર્ણ વાતાવરણ હોય, તો તે દૂર થશે, અને દરેક સાથેના તમારા સંબંધો મજબૂત બનશે. ત્રણ ગ્રહોના શુભ પ્રભાવથી ઘર કે વાહન ખરીદવાના તમારા સપના પૂર્ણ થશે, અને તમને તમારા પરિવાર સાથે ધાર્મિક સ્થળની મુલાકાત લેવાની તક મળશે. પરિવારના સભ્યના સ્વાસ્થ્ય અંગેની કોઈપણ ચિંતા દૂર થશે.  

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

