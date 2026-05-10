/ગણતરીની કલાકોમાં સૂર્યની જેમ ચમકશે આ રાશિઓના જાતકોનું ભાગ્ય, ધન સહિત નોકરી અને વ્યવસાઈમાં થશે ફાયદો !

Surya Gochar: સૂર્ય પોતે કૃતિકા નક્ષત્રનો અધિપતિ છે. તેથી, તેના પોતાના અધિપતિ નક્ષત્રમાં તેનું આગમન ઘણી રાશિઓ માટે ભાગ્યનો દ્વાર સાબિત થશે.
Surya Gochar: જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, સૂર્યનું પોતાના નક્ષત્રમાં ગોચર ખાસ મહત્વ ધરાવે છે. જ્યારે ગ્રહોનો રાજા સૂર્ય અગ્નિ-તત્વ નક્ષત્ર કૃતિકામાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે તેની અસરો અત્યંત તેજસ્વી અને ઉર્જાવાન હોઈ શકે છે. હિન્દુ કેલેન્ડર મુજબ, સૂર્ય 11 મે, 2026ના રોજ સાંજે 7:37 વાગ્યે કૃતિકા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે.
સૂર્ય 25 મે સુધી આ નક્ષત્રમાં રહેશે. સૂર્ય કૃતિકાનો અધિપતિ છે. તેથી, તેના પોતાના નક્ષત્રમાં તેનું આગમન ઘણી રાશિઓ માટે ભાગ્યનો દ્વાર સાબિત થશે. ચાલો જોઈએ કે સૂર્યનું આ ગોચર કઈ રાશિઓ માટે સૌથી શક્તિશાળી અને ફાયદાકારક સાબિત થશે.
વૃશ્ચિક રાશિ: વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે આ સમય તેમની કારકિર્દીમાં નવી ઊંચાઈઓ સુધી પહોંચવાનો છે. તમને કામ પર તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી સંપૂર્ણ સમર્થન મળશે. પ્રમોશન અથવા પગારમાં વધારો થવાની શક્યતા છે. જો તમે રાજકારણ અથવા વહીવટી સેવાઓમાં સામેલ છો, તો આ ગોચર ઉચ્ચ પદ તરફ દોરી શકે છે.
વૃષભ રાશિ: કૃતિકા નક્ષત્રનો એક ભાગ વૃષભ રાશિમાં આવે છે. તેથી, સૂર્યનું આ ગોચર તમારા વ્યક્તિત્વને ઉન્નત બનાવશે. તમે ધન સંચય કરવામાં સફળ થશો. પૂર્વજોની મિલકત સંબંધિત વિવાદોનો ઉકેલ આવી શકે છે. પરિવાર સાથેના તમારા સંબંધો મજબૂત બનશે, ખાસ કરીને તમારા પિતાનો સહયોગ, જે તમને દરેક ક્ષેત્રમાં સફળતા અપાવશે.
સિંહ રાશિ: સૂર્ય તમારી રાશિ પર શાસન કરે છે, અને તેના પોતાના નક્ષત્રમાં હોવાથી તમને બમણી શક્તિ મળશે. નવા વ્યવસાયિક સોદાઓ પૂર્ણ થઈ શકે છે. જો તમે નેતૃત્વની ભૂમિકામાં છો, તો તમારી યોજનાઓની દરેક જગ્યાએ પ્રશંસા થશે. તમે ખૂબ જ ઉર્જાવાન અનુભવશો, જે ખાતરી કરશે કે સૌથી મુશ્કેલ કાર્યો પણ સમયસર પૂર્ણ થાય.
મેષ રાશિ: સૂર્યનો કૃતિકા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ મેષ રાશિ માટે વરદાન માનવામાં આવે છે. તમારા આત્મવિશ્વાસમાં નોંધપાત્ર વધારો થશે. મહિનાઓથી અટકેલા કામ હવે ગતિ પકડશે. સરકારી નોકરી માટે તૈયારી કરતા યુવાનોને કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે. સમાજમાં તમારું માન વધશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)