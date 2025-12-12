વર્ષ 2026માં ગ્રહોનો સેનાપતિ અને પાપી ગ્રહ વધારશે 3 રાશિઓની મુશ્કેલી, રહેજો સાવધાન !
Negative Impact Zodiac Sign: 2026માં કુંભ રાશિમાં બનનારો અંગારક યોગ ઘણી રાશિઓ માટે પડકારજનક સાબિત થઈ શકે છે. જ્યોતિષીઓ સૂચવે છે કે માનસિક તણાવ, નાણાકીય વધઘટ અને સંબંધોમાં તણાવ ટાળવા માટે આ રાશિઓએ આખું વર્ષ સતર્ક રહેવાની જરૂર પડશે.
Negative Impact Zodiac Sign: 2026નું વર્ષ થોડા દિવસો દૂર છે. નવુ વર્ષ હંમેશા શુભ અને અશુભ યોગોથી શરૂ થાય છે, જેનો માનવ જીવન પર સીધો પ્રભાવ પડે છે. દૃક પંચાંગ અનુસાર, 2026માં, ગ્રહોનો સેનાપતિ મંગળ અને માયાવી અને પાપી ગ્રહ રાહુ ભેગા થઈને કુંભ રાશિમાં અંગારક યોગ બનાવશે. જ્યોતિષમાં આ યોગ અત્યંત અશુભ માનવામાં આવે છે.
વૈદિક શાસ્ત્રો અનુસાર, અંગારક યોગની રચના ઘણી રાશિઓ માટે અશાંતિ, નાણાકીય વધઘટ અને નાણાકીય નુકસાન લાવશે. ચાલો ત્રણ રાશિઓ શોધીએ જે લગભગ એક મહિના સુધી અંગારક યોગથી પીડાશે.
મકર રાશિ: આ રાશિના જાતકોને ઓફિસ રાજકારણ અને અંગત જીવન બંનેમાં પડકારોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. સાથીદાર સાથે ગેરસમજ અથવા સંઘર્ષ શક્ય છે. ભાગીદારીમાં તણાવ પણ શક્ય છે. જોખમ લેવાની વૃત્તિ નાણાકીય નુકસાન તરફ દોરી શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે સંઘર્ષ વધી શકે છે, તેથી તમારી વાણીમાં ખૂબ જ સંયમ રાખો. રોકાણ કરતા પહેલા કાઉન્સેલરની સલાહ લો, કારણ કે આનાથી નુકસાન થઈ શકે છે.
કર્ક રાશિ: આ રાશિના લોકો માટે, આ ઉતાવળ અને આવેગને નિયંત્રિત કરવાનો સમય હશે. નાની નાની બાબતો પર ગુસ્સો ભડકી શકે છે, જેનાથી સંબંધોમાં તણાવ વધી શકે છે. કારકિર્દીમાં ઉતાવળમાં લેવાયેલા નિર્ણયો પણ હાનિકારક હોઈ શકે છે. વાહન ચલાવવાથી અકસ્માતો થઈ શકે છે. નાણાકીય બાબતોમાં ઉતાર-ચઢાવ આવશે, તેથી સમજદારીપૂર્વક રોકાણ કરવું મહત્વપૂર્ણ છે.
કન્યા રાશિ: આ સંયોજન કન્યા રાશિના જાતકોને માનસિક તણાવ લાવી શકે છે. જૂના કૌટુંબિક મુદ્દાઓ ફરી ઉભરી આવવાની શક્યતા છે. કામનો બોજ વધવાથી મન પર તણાવ આવી શકે છે, જેના કારણે ચીડિયાપણું વધી શકે છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, પેટ અને બ્લડ પ્રેશરની સમસ્યાઓ ચિંતાનો વિષય બની શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન શાંત રહેવું અને સંબંધો અને કામનું સંતુલન રાખવું મહત્વપૂર્ણ રહેશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
