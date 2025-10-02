38 વર્ષની તે સુંદર હસીના, જે સ્ત્રીમાંથી પુરૂષ બની ગઈ, ઘણા દિગ્ગજ સિતારાને આપે છે ટક્કર, જુઓ તસવીરો
આ એકસ્ટ્રેસે માત્ર 10 વર્ષની ઉંમરમાં કામ કરવાનું શરૂ કરી દીધું હતું. પરંતુ થોડા સમય બાદ આ હસીનાએ ખુદને પુરૂષ ગણાવ્યો જેનાથી બધા ચોંકી ગયા હતા. જાણો આ હસીનાની રસપ્રદ કહાની વિશે.
ellen page
આજે અમે તમને એક એવી હોલીવુડ અભિનેત્રીની વાત કરી રહ્યાં છીએ જેણે 10 વર્ષથી ઓછી ઉંમરમાં કામ કરવાનું શરૂ કર્યું અને સુપરહિટ ફિલ્મો આપી. અભિનેત્રી એલન પેજએ એલિયટ પેજ બની દુનિયાભરમાં રહેલા તેના ફેન્ચને ચોંકાવી દીધા હતા. આવો એલનની સંઘર્ષથી ભરેલી ટ્રાન્સજેન્ડરની કહાની જાણીએ.
યંગ આર્ટિસ્ટ એવોર્ડ
એલેનએ 1997 માં ટીવી શ્રેણી "પિટ પોની" થી નાના પડદા પરની કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. જોકે, એલેનની શક્તિશાળી અભિનય કુશળતાએ તેને 15 વર્ષની ઉંમરે 2002 માં આવેલી ફિલ્મ "પિટ પોની" માં મુખ્ય ભૂમિકા અપાવી. એલેન પેજે "પિટ પોની" માં તેના શાનદાર અભિનયથી દર્શકોને મંત્રમુગ્ધ કરી દીધા. તેણીને તેના પાત્ર માટે યંગ આર્ટિસ્ટ એવોર્ડ પણ મળ્યો, જેનાથી તેણી કેનેડિયન સિનેમામાં રાતોરાત જાણીતી બની ગઈ.
જૂનો
પરંતુ વર્ષ 2007મા એલનનું ભાગ્ય ફરી ચમક્યું અને તેને હોલીવુડની ફિલ્મ જૂનો માટે પસંદ કરવામાં આવી. આ ફિલ્મમાં તેણે એક પ્રેગમેન્ટ મહિલાનું પાત્ર ભજવ્યું હતું, જેમાં તેણે એક ગર્ભવતી મહિલાની સામે આવતી મુશ્કેલી સાથે જોડાયેલી વસ્તુ દેખાડી હતી.
બેસ્ટ અભિનેત્રી
એલનને ફિલ્મ "જુનો" માં તેના અભિનય માટે ઓસ્કાર મળ્યો, જ્યાં તેણીને શ્રેષ્ઠ અભિનેત્રી માટે નામાંકિત કરવામાં આવી. ત્યારબાદ તેણીએ "વ્હીપ ઇટ," "ઇન્સેપ્શન," અને "એક્સ-મેન: ફર્સ્ટ ક્લાસ" સહિત અનેક મોટી ફિલ્મોમાં અભિનય કર્યો. જોકે, 2020 માં, તેણીએ કોવિડ-19 રોગચાળા દરમિયાન બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા.
ટ્રાન્સજેન્ડર
એલને ઈન્સ્ટાગ્રામ પર પોસ્ટ કરતા પોતાના પુરૂષ બનવાના સમાચારને ઉજાગર કર્યાં હતા, જેમાં તેણે લખ્યું- હાય મિત્રો, હું એલિયટ પેજ છું. હું એક ટ્રાન્સજેન્ડર છું. આ પોસ્ટને શેર કરતા તેણે જણાવ્યું કે તે પોતાના લિંગને લઈને ઘણા સમયથી પરેશાન હતી, જેને તેણે હવે બધાની સામે ઉજાગર કરી દીધું છે.
