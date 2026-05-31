Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /ગુજરાતની 8 વર્ષની દીકરીની અકલ્પનીય સિદ્ધી! નાનકડી નિક્ષાએ માઉન્ટ એવરેસ્ટ બેઝ કેમ્પ ટ્રેક સર કર્યો

ગુજરાતની 8 વર્ષની દીકરીની અકલ્પનીય સિદ્ધી! નાનકડી નિક્ષાએ માઉન્ટ એવરેસ્ટ બેઝ કેમ્પ ટ્રેક સર કર્યો

Written ByDipti Savant
Published: May 31, 2026, 11:45 AM IST|Updated: May 31, 2026, 11:45 AM IST

Palanpur Girl Everest Base Camp અલકેશ રાવ/બનાસકાંઠા : પાલનપુરની 8 વર્ષીય નિક્ષાએ માત્ર 7 દિવસમાં 17,598 ફૂટની ઊંચાઈ પર આવેલો એવરેસ્ટ બેઝ કેમ્પ ટ્રેક સર કર્યો છે. બેઝ કેમ્પ પર પહોંચી નિક્ષાએ યોગ કરીને રાષ્ટ્રગીત ગાયું હતું. ઠંડી, ઓક્સિજનની ઓછી માત્રા, પથ્થરીલા રસ્તા, ગ્લેશિયર વિસ્તાર અને લાંબા સમય સુધી ટ્રેકિંગ જેવા પડકારોનો સતત સામનો કરીને ગુજરાતની દીકરીએ સફળતા હાંસિલ કરી. આ વિશે નાયબ મુખ્યમંત્રીએ પણ તેના વખાણ કર્યા હતા. 
 

8 વર્ષની દીકરીની અકલ્પનીય સિદ્ધી1/5

8 વર્ષની દીકરીની અકલ્પનીય સિદ્ધી

ગુજરાતની 8 વર્ષની નિક્ષા બારોટે વિશ્વપ્રસિદ્ધ માઉન્ટ એવરેસ્ટ બેઝ કેમ્પ (EBC) ટ્રેક સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરીને નોંધપાત્ર સાહસિક સિદ્ધિ નોંધાવી છે. એવરેસ્ટર નિશાના માર્ગદર્શન હેઠળ યોજાયેલા આ અભિયાનમાં માત્ર નિક્ષાએ ભાગ લીધો હતો. 16 મેથી શરૂ થયેલી યાત્રા દરમિયાન નિક્ષાએ લુકલાથી શરૂ કરીને હિમાલયના કઠિન માર્ગો, ઊંચાઈના પડકારો, ઠંડી અને બદલાતા હવામાન વચ્ચે ટ્રેક પૂર્ણ કર્યો હતો. બેઝ કેમ્પ પર પહોંચીને તેણે યોગ કર્યો અને રાષ્ટ્રગાન ગાઈ દેશભક્તિનો સંદેશ પણ આપ્યો હતો. 

સમગ્ર દેશ અને ગુજરાતનું નામ રોશન કર્યું - હર્ષ સંઘવી2/5

સમગ્ર દેશ અને ગુજરાતનું નામ રોશન કર્યું - હર્ષ સંઘવી

ગુજરાતના પાલનપુરની 8 વર્ષની વયની દીકરી નિક્ષા બારોટે માઉન્ટ એવરેસ્ટ બેઝ કેમ્પ સુધીની કઠિન ટ્રેકિંગ યાત્રા પૂર્ણ કરીને એક પ્રેરણાદાયક સિદ્ધિ નોંધાવી છે. આ અભિયાન એવરેસ્ટર નિશાના માર્ગદર્શન હેઠળ યોજાયું હતું.નિકશાના પિતા નીલેશ બારોટે જણાવ્યું કે, સમગ્ર અભિયાનમાં માત્ર બે જણે જ ભાગ લીધો હતો. તો નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ કહ્યું કે, બનાસકાંઠાના પાલનપુરની માત્ર ૮ વર્ષની નાની વયની દીકરી નિક્ષા નીલેશભાઈ બારોટે હિમાલયમાં ૧૭,૫૯૮ ફૂટની કપરી ઊંચાઈ પર આવેલા 'એવરેસ્ટ બેઝ કેમ્પ' (EBC) નો ટ્રેક માત્ર ૭ દિવસમાં સફળતાપૂર્વક સર કરીને સમગ્ર દેશ અને ગુજરાતનું નામ રોશન કર્યું છે. સૌથી ગૌરવની વાત એ છે કે, આ અત્યંત મુશ્કેલ કેમ્પ પર પહોંચીને નિક્ષાએ યોગ કર્યા, ગર્વથી રાષ્ટ્રગાન ગાયું અને આપણા સૌનું ગૌરવ એવો તિરંગો લહેરાવ્યો. દીકરી નિક્ષાના આ અદમ્ય સાહસ, દેશભક્તિ અને દૃઢ મનોબળને સલામ અને ભવિષ્ય માટે અનેકગણી શુભકામનાઓ !

અનેક પડાકારો છતાં દીકરીએ હાર ન માની3/5

અનેક પડાકારો છતાં દીકરીએ હાર ન માની

16 મે 2026ના રોજ કાઠમંડુથી લુકલા પહોંચ્યા બાદ ટ્રેકની શરૂઆત થઈ હતી. પ્રથમ દિવસે પાખડિંગ, ત્યારબાદ નામચે બજાર સુધીની યાત્રા અને એક દિવસ શરીરને ઊંચાઈ માટે અનુકૂળ બનાવવાની પ્રક્રિયા રાખવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ ટેંગબોચે, ડિંગબોચે, લોબુચે અને ગોરક્ષેપ થઈ અંતે 22 મેના રોજ એવરેસ્ટ બેઝ કેમ્પ સુધી પહોંચ્યા હતા. લુકલા ખાતે આશરે 2,860 મીટરથી શરૂ થયેલી આ યાત્રા બેઝ કેમ્પના આશરે 5,364 મીટર સુધી પહોંચી હતી. એટલે કે માત્ર એક સપ્તાહમાં  17,598 ફૂટ વધુ ઊંચાઈ પર પહોંચી અનોખો પ્રયાસ કર્યો હતો.  સમગ્ર અભિયાન અંદાજે 130 કિલોમીટરથી વધુનું રહ્યું છે.  ટ્રેક દરમિયાન માઈનસ ડિગ્રી ઠંડી, ઓક્સિજનની ઓછી માત્રા, પથ્થરીલા રસ્તા, ગ્લેશિયર વિસ્તાર અને લાંબા સમય સુધી ટ્રેકિંગ જેવા પડકારો સામે આવ્યા હતા.

આટલી ઉંચાઈ પર જઈને યોગા કર્યા 4/5

આટલી ઉંચાઈ પર જઈને યોગા કર્યા 

અભિયાનની વિશેષતા એ પણ રહી કે નિક્ષાએ બેઝ કેમ્પ પર યોગ કરીને “Save Nature, Save Himalayas”, “Every Child Should Plant a Tree” અને “Fit India, Green India” જેવા સંદેશો આપ્યા હતા. દરમિયાન રાષ્ટ્રગાન ગાયને દેશભક્તિનો માહોલ સર્જી દીધો હતો. 

સાહસથી ભરેલી છે 8 વર્ષની નિક્ષાની નાનકડી જિંદગી 5/5

સાહસથી ભરેલી છે 8 વર્ષની નિક્ષાની નાનકડી જિંદગી 

નિક્ષા બારોટ અગાઉ પણ સાહસિક પ્રવૃત્તિઓ સાથે જોડાયેલી રહી છે. તેના પિતા નીલેશ બારોટે જણાવ્યું કે માત્ર 6 વર્ષની ઉંમરે તેણે કેદારકાંઠા ટ્રેક પૂર્ણ કર્યો હતો. ત્યારબાદ તેણે અરુણાચલ પ્રદેશથી ગુજરાત સુધી અંદાજે 4556 કિમીની “Pedal to Plant” સાયકલ યાત્રામાં ભાગ લઈને વૃક્ષારોપણ અને પર્યાવરણ જાગૃતિનો સંદેશ ફેલાવ્યો હતો. આ કામગીરી બદલ 26 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ તેને જિલ્લા સ્તરે સન્માનિત કરવામાં આવી હતી. એવરેસ્ટ બેઝ કેમ્પ ટ્રેક હવે તેની સાહસિક સફરમાં વધુ એક મહત્વપૂર્ણ પડાવ બન્યો છે.  

Tags:
Banaskantha News
Niksha Barot Everest Base Camp
Palanpur

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
8મા પગાર પંચ અંગે 2 મોટા નિર્ણય, મેમોરેન્ડમ અને પે લેવલ પર મોટું અપડેટ, જાણો અહીં..

8મા પગાર પંચ અંગે 2 મોટા નિર્ણય, મેમોરેન્ડમ અને પે લેવલ પર મોટું અપડેટ, જાણો અહીં..

8th pay commission major announcement for central employees memorandum submission deadline group a officers pay level upgrade without promotion dopt nfu order20 min ago
2

પેટ્રોલ-ડીઝલ બાદ શું 1 જૂને વધશે LPGના ભાવ? જાણો 'એક ઘર, એક કનેક્શન'નો નવો નિયમ

Petrol Diesel price36 min ago
3

સિંહોની મોતની ખબર દિલ્હી સુધી પહોંચતા અર્જુન મોઢવાડિયા દોડતા થયા!

Gir lion deaths47 min ago
4

લગ્ન માટે યુવતી પસંદ કરતી વખતે હવે સુંદરતાને નહીં પણ આ 4 વાતોને પણ મહત્વ આપે યુવક

marriage tips55 min ago
5

RCB VS GT IPL 2026 Final Live: અમદાવાદમાં આજે ગુજરાત અને RCB વચ્ચે ફાઈનલ જંગ, નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમથી જુઓ લાઈવ અપડેટ

IPL Final 20261 hr ago