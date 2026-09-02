ફિનિશર રિંકુ સિંહનું T20 કરિયર 'ફિનિશ' ? અફઘાનિસ્તાન સિરીઝ માટે ટીમ ઈન્ડિયામાંથી કેમ કરાયો બહાર ? જાણો સાચું કારણ

Rinku Singh : ભારતીય T20 ટીમના સ્ટાર ફિનિશર રિંકુ સિંહને ઝિમ્બાબ્વે પ્રવાસ બાદ અફઘાનિસ્તાન સામેની T20 શ્રેણી માટે ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો નથી. રિંકુને શા માટે બહાર કરવામાં આવ્યો ? શું તેની T20 કારકિર્દી ખતમ થવાના આરે છે ? ત્યારે તેને બહાર કરવા પાછળનું કારણ શું છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Rinku Singh : અફઘાનિસ્તાન સામેની ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. શ્રેયસ ઐયર ટીમનું સુકાન સંભાળી રહ્યો છે, જ્યારે તિલક વર્મા વાઈસ-કેપ્ટન હશે. આ વખતે ટીમમાં નોંધપાત્ર ફેરફારો જોવા મળ્યા છે, જેમાં સંજુ સેમસનની વાપસી થઈ છે.
જસપ્રીત બુમરાહ, હર્ષિત રાણા, વોશિંગ્ટન સુંદર અને નીતિશ કુમાર રેડ્ડી ફિટનેસ ટેસ્ટ પાસ કર્યા પછી ટીમમાં જોડાશે. રિંકુ સિંહને ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો છે. રિંકુ ઝિમ્બાબ્વે પ્રવાસ માટે ટીમનો ભાગ હતો, આ શ્રેણીમાંથી તેની અચાનક બહાર કરાતા સવાલ ઉભા થયા છે કે, શું રિંકુ સિંહની T20 કારકિર્દી સમાપ્ત થવાના આરે છે ?
જોકે, સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો એ છે કે BCCI કે પસંદગીકારોએ રિંકુને પડતો મૂકવાનું સ્પષ્ટ કારણ આપ્યું નથી. રિંકુ સિંહની સૌથી મોટી તાકાત તેની ફિનિશિંગ ક્ષમતા છે.
ઘણીવાર તેણે મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાં ભારત માટે ઝડપી રન બનાવ્યા છે. જો કે, ટીમ પાસે હવે T20 ક્રિકેટમાં બેટિંગ માટે ઘણા વિકલ્પો છે અને ટીમ મેનેજમેન્ટ દરેક શ્રેણીમાં વિવિધ સંયોજનો સાથે પ્રયોગ કરી રહ્યું છે. રિંકુને તાજેતરના ખરાબ ફોર્મને કારણે ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો છે.
ઝિમ્બાબ્વે પ્રવાસ દરમિયાન તેનું પ્રદર્શન નિરાશાજનક રહ્યું હતું. ત્રણ મેચમાં તેણે ફક્ત 37 રન બનાવ્યા. રિંકુ સિંહ 2026 T20 વર્લ્ડ કપ જીતનાર ભારતીય ટીમનો પણ ભાગ હતો. જોકે, તે ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન પાંચ ઇનિંગ્સમાં ફક્ત 24 રન બનાવી શક્યો હતો.
રિંકુ સિંહ આ વર્ષની IPLમાં પણ અપેક્ષાઓ પર ખરા ઉતરવામાં નિષ્ફળ ગયો. તેણે 11 ઇનિંગ્સમાં 148.98ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 295 રન બનાવ્યા. હાલમાં, રિંકુ UP T20 લીગમાં મેરઠ મેવેરિક્સનું નેતૃત્વ કરી રહ્યો છે. મેરઠ માટે રમતા તેણે 9 ઇનિંગ્સમાં 178.85ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 372 રન બનાવ્યા છે. આ ફેક્ટર કદાચ જણાવે છે કે તેને ટીમમાં સ્થાન કેમ મળ્યું નથી.