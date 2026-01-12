ભારતનું 'પાતાલ લોક' રેલવે સ્ટેશન! 100 ફૂટ ઊંડા 6 પ્લેટફોર્મ બન્યા, ધરતીની છાતી ચીરી સમુદ્ર પાર કરશે ટ્રેન
India Deepest Railway Station: જે રેલવે સ્ટેશનની વાત આજે કરવાના છીએ તે ખુબ ખાસ છે. ખાસ એટલા માટે કારણ કે તે જમીનની નીચે બનેલું છે. જમીનથી 100 ફૂટ નીચે બનેલું આ સ્ટેશન એટલું ઊંડુ છું કે તેમાં 10 માળની ઇમારત સમાઈ જાય.
કેમ ચર્ચામાં છે આ સ્ટેશન
ક્યાં બની રહ્યું છે આ સ્ટેશન
આ રેલવે સ્ટેશન મુંબઈમાં બની રહ્યું છે, જે મુંબઈ-અમદાવાદ હાઈ-સ્પીડ રેલ કોરિડોરનો ભાગ છે. ભારતનું પ્રથમ ઊંડુ રેલવે સ્ટેશન બાંદ્રા-કુર્લા કોમ્પ્લેક્સ જમીનથી 100 ફૂટ અંદર હશે. બાંદ્રા કુર્લા કોમ્પ્લેક્સ સ્ટેશન મુંબઈાં બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશન છે, જેનું નિર્માણ કાર્ય ચાલી રહ્યું છે. આ મુંબઈ અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પર એકમાત્ર અન્ડરગ્રાઉન્ડ સ્ટેશન છે, જે જમીનથી 100 ફૂટ એટલે કે આશરે 32 મીટર ઊંડાણમાં બની રહ્યું છે.
પ્લેટફોર્મ પર બે એન્ટ્રી, એક્ઝિટ પોઈન્ટ
આ સ્ટેશન પર બે એન્ટ્રી, એક્ઝિટ પોઈન્ટ હશે, જેમાંથી એક ગેટ મેટ્રો લાઇન થોબીની સાથે જોડાશે. તો બીજો MTNL ભવન તરફ હશે. સ્ટેનશન બનાવવામાં 15.7 લાખ ટન માટી કાઢવામાં આવી છે.
પ્લેટફોર્મની ઊંચાઈ
બુલેટ ટ્રેનના બીકેસી સ્ટેશન પર પ્લેટફોર્મ, કોનકોર્સ અને સર્વિસ ફ્લોર સહિત ત્રણ માળ હશે. સ્ટેશન પર છ પ્લેટફોર્મ હશે. આ પ્લેટફોર્મની લંબાઈ લગભગ 415 મીટર હશે. મુંબઈથી અમદાવાદ વચ્ચે 508 કિમી લાંબા રૂટ પર આ ટ્રેન દોડવાની છે. જેની સફરમાં અત્યારે આઠ કલાકનો સમય લાગે છે, બુલેટ ટ્રેનથી તે સફર ત્રણ કલાકમાં પૂરી થશે. બુલેટ ટ્રેનની મેક્સિમમ સ્પીડ 320 કિમી પ્રતિ કલાક હશે.
જમીનની છાતી ચીરી સમુદ્ર પાર કરશે
મુંબઈ-અમદવાદ બુલેટ ટ્રેન પરિયોજનામાં 21 કિમીની સફર ટનલમાં પૂરી થશે. જેમાં 7 કિમી સમુદ્રની નીચે બનેલી સુરંગમાંથી પસાર થશે. આ રૂટ પર મુંબઈનું BKC રેલવે સ્ટેશન હશે. આ રેલવે સ્ટેશન થતાં બુલેટ ટ્રેન અરબ સાગરમાં 25-65 મીટર નીચે બનેલી ટનલમાંથી પસાર થઈ અમદાવાદ તરફ રવાના થશે.
