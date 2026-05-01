ગુજરાત સ્થાપના દિવસની ગુજરાતીઓને મોટી ભેટ : સુરતમાં દેશનું પહેલું બેરિયરલેસ ટોલ પ્લાઝા શરૂ કરાયું
India First Barrierless Toll Plaza In Surat : ગુજરાત સ્થાપના દિવસે સાથે ગુજરાત માટે વધુ એક ગૌરવની ક્ષણ સામે આવી છે. સુરતમાં દેશનું પહેલું બેરિયરલેસ ટોલ પ્લાઝા શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. લાંબા સમયથી તેનું ટ્રાયલ કરવામા આવતું હતું. આ સિસ્ટમથી હવે વાહનોને ટોલ બુથ પર વાહનો રોકવાની જરૂર નહિ પડે. ટોલ પ્લાઝા નીચેથી પસાર થતા જ ટોલ ટેકસ કપાી જશે. સુરતના ચોર્યાસી ટોલ પ્લાઝા દિલ્હી મુંબઈ હાઈવે (NH48) છે. કેન્દ્રીય રોડ રસ્તા પરિવહન મંત્રાલયનો આ એક પ્રયાસ છે, જેમાં આવનારા સમયમાં આ પ્રકારના ટોલ પ્લાઝા દેશમાં અન્ય જગ્યાએ સ્થાપિત કરવામાં આવે. જેથી વાહનો રોકવા ન પડે. આ ટોલ પ્લાઝા સુરત અને ભરૂચની વચ્ચે છે.
દેશનો પ્રથમ ‘બેરિયરલેસ ટોલિંગ’ માનવ રહિત ટોલ બુથ સુરત જિલ્લામાં
દેશનો પ્રથમ ‘બેરિયરલેસ ટોલિંગ’ માનવ રહિત ટોલ બુથ સુરત જિલ્લાના કામરેજ ચોર્યાસીમાં લોન્ચ કરાયો છે. રાત્રે 12 વાગ્યાના ટકોરે ચોર્યાસી ટોલ પ્લાઝા ખાતે ‘બેરિયરલેસ ટોલિંગ’ સિસ્ટમનો શુભારંભ કરાયો. સુરતના ચોર્યાસી ટોલ પ્લાઝા પર બેરિયરલેસ ટોલિંગ લોન્ચ કરાયો છે. જે દેશનો પ્રથમ બેરિયરલેસ ટોલ પ્લાઝા છે. જેમાં હાઈટેક CCTVથી ફાસ્ટેગ નંબલ પ્લેટ રીડ કરીને ટેક્સ કપાશે. 8 લેન પર 32 હાઈટેલ CCTV મુકાયા છે. નવી સિસ્ટમથી વાહનચાલકોને રાહત મળશે. તેઓને હવે ટોલ પ્લાઝા પર બેરિયર હટાવવાની રાહ નહિ જોવી પડે.
શું છે આ બેરિયરલેસ સિસટમ
તાઈવાનની અત્યાધુનિક ટેકનોલોજીનાનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. 20 મીટર દૂર થીજ વાહનના ફાસ્ટટેગ સ્કેન કરે છે સિસ્ટમ. સિસ્ટમમાં લાગેલા હાઈ ડેફિનેશન કેમેરા વાહનની આગળ પાછળની નંબર પ્લેટ સ્કેન કરે છે. હાઈટેક સીસીટીવીથી ફાસ્ટટેગ નંબર પ્લેટ રીડ કરી ઓટોમેટિક ટોલ ટેક્સ સિસ્ટમ કાપી લેશે.
ટ્રાફિકના નિયમમાં ઉલ્લંઘન પર તાત્કાલિક સિસ્ટમ ઈ-ચલણ જનરેટ કરશે
કામરેજ ચોર્યસી ટોલ બુથ પર બંને તરફના માર્ગ એટલે 8 લેન પર કુલ 32 હાઈટેક સીસીટીવી લગાવાયા છે. આ સિસ્ટમની ખાસિયત એ છે કે, તે ટ્રાફિકના નિયમમાં ઉલ્લંઘન પર તાત્કાલિક સિસ્ટમ ઈ-ચલણ જનરેટ કરશે. રાષ્ટ્રીય રાજમાર્ગ પ્રાધિકરણ (NHAI) દ્વારા આ આધુનિક વ્યવસ્થા શરૂ કરવામાં આવી છે. રાત્રે લોન્ચિંગ કાર્યક્રમમાં IHMCLના CEO મુદિત અગ્રવાલ મુખ્ય અતિથિ તરીકે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આજે અધિકારીઓ ટોલપ્લાઝા પર જઈને સમગ્ર સિસ્ટમનો તાગ મેળવશે. નવી વ્યવસ્થાથી વાહનચાલકોને ટોલ પર રાહત અને સમય બચત થશે. આ પહેલ માર્ગ વ્યવસ્થામાં ડિજિટલ પરિવર્તન તરફનું મહત્વનું પગલું માનવામાં આવી રહ્યું છે.
NHAI ની તૈયારી શું છે?
નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (NHAI) એ 2 ફેબ્રુઆરીથી આ નવી સિસ્ટમનું ટેસ્ટીંગ શરૂ કર્યું હતું. અંદાજે બે મહિનાના ટેસ્ટીંગ અને ટ્રાયલ બાદ NHAI એ આ ટોલ પ્લાઝા સુરતના કામરેજમા શરૂ કર્યું છે. ચોર્યાસી ટોલ પ્લાઝા પર હવે વાહનચાલકોને ઉભા રહેવાની ઝંઝટમાંથી મુક્તિ મળી છે. રોડ રસ્તા પરિવહન વિભાગે 2026 ના અંતમાં ભારતમાં 1050 થી વધુ ટોલ પ્લાઝાને એઆઈ બેઝ્ડ મલ્ટી ફ્રી ફ્લો સિસ્ટમમાં બદલવાની યોજના બનાવી છે. બેરિયર ફ્રી ટોલ કલેક્શન સિસટમ શરૂ કરવાથી વાહનચાલકોને ટોલ પ્લાઝા પર ટોલ ટેક્સ આપવા માટે રોકાવાની કે, લાંબી લાઈનમાં ઉભા રહેવાની કે બેરિયર હટાવવા માટે રાહ જોવાની જરૂર નહિ પડે.
કેવી રીતે કપાશે ટોલ
NHAI ના એક અધિકારીએ જણાવ્યું કે, ટોલ ચાર્જ ઓટોમેટિક નંબર પ્લેટ રિકગ્નિશન (ANPR) ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને તમારો ટોલ ટેક્સ કાપશે. હાઈ રિઝોલ્યુશન કેમેરા ગાડીઓની નંબર પ્લેટ સ્કેન કરશે. FASTag સાથે જોડાયેલ રકમ ડાયરેક્ટ ખાતામાંથી ડેબિટ થઈ જશે. જેનાથી આ પ્રોસેસ સમગ્ર રીતે કોન્ટેક્સલેસ અને માણસની હાજરી વગર કામ કરશે. NHAI નું અનુમાન છે કે, બેરિયર ફ્રી સિસ્ટમથી 1500 કરોડ રૂપિયાના બળતણનો બચાવ થશે. એટલું જ નહિ, 6000 કરોડ રૂપિયાના વધારાની રેવન્યુ પ્રાપ્ત થશે. વાહનોને ઉભા રહેવાની જરૂર નહિ પડે. વાહનો 80 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની સ્પીડથી અહીથી પસાર થઈ શકશે.
