ગુજરાતી ન્યૂઝફોટોભારતે પહાડોમાં છૂપાવી રાખ્યો છે બ્લેક ગોલ્ડનો ખજાનો, સંકટ સમયે ખુલે છે આ તિજોરી

ભારતે પહાડોમાં છૂપાવી રાખ્યો છે 'બ્લેક ગોલ્ડ'નો ખજાનો, સંકટ સમયે ખુલે છે આ તિજોરી

મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધથી ઓઈલ સંકટ હાલ વિશ્વને હેરાન પરેશાન કરી રહ્યુ છે. હોર્મુઝ ખોલાવવા માટે ખુબ પ્રયત્નો પણ ચાલુ છે. આ બધા વચ્ચે ભારત પાસે આ સંકટને પહોંચી વળવા માટે કેટલું ઓઈલ રિઝર્વ છે અને ક્યાં છે?
 

Updated:Apr 03, 2026, 08:41 PM IST

યુદ્ધ મિડલ ઈસ્ટમાં ઈરાન અને ઈઝરાયેલ અમેરિકા વચ્ચે લડાઈ રહ્યું છે. પરંતુ તેનું નુકસાન ભારત સહિત અન્ય દેશો ભોગવી રહ્યા છે. કારણ કે યુદ્ધના કારણે હોર્મુઝ જળમાર્ગ આફતમાં આવ્યો છે અને આ એ વેપારી માર્ગ છે જ્યાંથી વિશ્વને ક્રૂડ ઓઈલ અને ગેસનો જથ્થો પસાર થાય છે. હવે આ ક્રૂડ ઓઈલ અને ગેસનું સંકટ સમગ્ર વિશ્વને હેરાન પરેશાન કરી રહ્યું છે. કારણ કે તેનાથી ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં વધારો થતા પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ આકાશે આંબી રહ્યા છે.   

ભારતની શું સ્થિતિ

હાલ ભારતની વાત કરીએ તો ભારતમાં ઓઈલની કોઈ અછત નથી. કારણ કે દેશ પાસે ક્રૂડ ઓઈલનો ઈમરજન્સી ભંડાર ઘણો છે. જે ફક્ત સંકટ સમયે વાપરવામાં આવે છે.   

હાલ કેટલાક દિવસનો જથ્થો

ભારત પાસે હાલ લગભગ 53 લાખ ટન ક્રૂડ ઓઈલ પડ્યું છે. જે લગભગ 40થી 45 દિવસ ચાલે એટલું છે. આ જથ્થો સંકટ સમયે ઉપયોગમાં લેવાઈ શકે છે. 

ક્યાં છે આ ઓઈલ રિઝર્વ

ભારતમાં આ જથ્થો ત્રણ જગ્યાએ સ્ટોર કરાયો છે. વિશાખાપટ્ટનમ, મેંગલુરુ અને પડૂર. આ ઓઈલ રિઝર્વને પહાડોમાં બનેલી ગુફાઓમાં રાખવામાં આવ્યો છે. 

પહાડોમાં કેમ સ્ટોર કરાયો છે

જમીન ઉપર રાખવામાં આવે તો તે ટેંક સરળતાથી નાશ પામી શકે છે. પરંતુ જો પહાડોમાં પથ્થરો નીચે જો સ્ટોર કરવામાં આવે તો તે મહદઅંશે સુરક્ષિત રહી શકે છે.   

1991ના યુદ્ધથી લીધો સબક

વર્ષો પહેલા 1991માં ખાડી યુદ્ધ થયું હતું ત્યારે ભારત પાસે ફક્ત 3 દિવસનો ઓઈલ રિઝર્વ બચ્યો હતો. ત્યારથી આ રીતે ભંડાર બનાવવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું.   

ભારતનો આગળ શું પ્લાન

ભારત હજુ પણ ઓઈલ રિઝર્વ મોટો કરવાનું વિચાર કરે છે. જેમાં ઓડિશાના ચંડીખોલમાં નવા સ્ટોરેજ, પડૂરમાં વિસ્તાર વધારવાનો, જેથી કરીને ભવિષ્યમાં વધુ સુરક્ષા પ્રાપ્ત થઈ શકે.   

