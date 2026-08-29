/દેશનું છેલ્લું રેલવે સ્ટેશન... જ્યાંથી ચાલતા જઈ શકાય છે વિદેશ, વિઝા કે પાસપોર્ટની પણ નથી જરૂર

Last Railway Station : ભારતમાં દરરોજ લાખો લોકો રેલવે દ્વારા મુસાફરી કરે છે. ભારતીય રેલ નેટવર્ક વિશ્વનું ત્રીજું સૌથી મોટું નેટવર્ક છે, જે દેશના દરેક ખૂણામાં ફેલાયેલું છે. ભારતીય રેલવે સુંદર ટેકરીઓ અને નદીઓથી લઈને દરિયા કિનારાના મનોહર નજારામાંથી પસાર થાય છે.
Last Railway Station : ભારતમાં એક એવું રેલવે સ્ટેશન છે, જ્યાંથી તમે ચાલતા વિદેશમાં જઈ શકો છો. આ સ્ટેશનથી તમે પાડોશી દેશમાં જઈ શકો છો કારણ કે સરહદ તેની બાજુમાં જ આવેલી છે. આ સ્ટેશન બિહારમાં આવેલું છે.
બિહારમાં આવેલું આ રેલવે સ્ટેશન નેપાળ સરહદની ખૂબ નજીક આવેલું છે. આ સ્ટેશનનું નામ જોગબની છે. તમે અહીં ઉતર્યા પછી ફક્ત 2 કિલોમીટર ચાલીને ભારત-નેપાળ સરહદ પાર કરી શકો છો.
આ સ્ટેશન ફક્ત ભારતીય રેલવે નેટવર્કનું છેલ્લું સ્ટોપ જ નથી, તે ભારત અને પાડોશી દેશ નેપાળ વચ્ચે એક અનૌપચારિક પ્રવેશદ્વાર પણ છે. તે NFR (નોર્થઇસ્ટ ફ્રન્ટિયર રેલવે) ઝોન હેઠળ આવે છે અને તેની વિશેષતા એ છે કે તમે ચાલતા નેપાળ જઈ શકો છો.
સૌથી સારી વાત એ છે કે, ભારત અને નેપાળ વચ્ચેના મૈત્રીપૂર્ણ સંબંધો અને ખુલ્લી સરહદ નીતિને કારણે ભારતીય નાગરિકોને નેપાળની મુલાકાત લેવા માટે વિઝા કે પાસપોર્ટની જરૂર નથી. આ જ કારણ છે કે આ સ્ટેશન આવા લોકો માટે પસંદગીનું પ્રવેશ બિંદુ બની ગયું છે.
જોગબની સ્ટેશન પ્રવાસીઓ અને સ્થાનિકો બંને માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. સરહદની તેની નિકટતા તેને એક અનોખો દરજ્જો આપે છે. સરહદ પર સ્થાનિક લોકો દૈનિક પ્રવૃત્તિઓ અને વ્યવસાય માટે બંને દેશો વચ્ચે સરળતાથી મુસાફરી કરે છે.