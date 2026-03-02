ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

લોકોને પસંદ આવી રહી છે દેશની સૌથી સસ્તી કાર, ફેબ્રુઆરીમાં જોરદાર વેચાણ, કિંમત 3.49 લાખ રૂપિયા

Maruti Hatchback Sales: જીએસટી ઘટાડા બાદ મારૂતિ એસ-પ્રેસો અને મારૂતિ અલ્ટો દેશની સૌથી સસ્તી કાર માનવામાં આવે છે. આવો આ બંને કારના વેચાણ અને કિંમત વિશે જાણીએ.

Updated:Mar 02, 2026, 11:51 AM IST

ભારતીય ગ્રાહકો વચ્ચે હેચબેક કારોને ખુબ પસંદ કરવામાં આવે છે. પાછલા મહિને એટલે કે ફેબ્રુઆરી 2026મા કુલ 10 હજાર 238 કારનું વેચાણ થયું. જ્યારે ઠીક એક વર્ષ પહેલા ફેબ્રુઆરી 2025મા બંને હેચબેકે મળી ભારતીય માર્કેટમાં 10 હજાર 226 યુનિટ કારનું વેચાણ કર્યું હતું. જીએસટી ઘટાડા બાદ મારૂતિ એસ-પ્રેસો અને મારૂતિ અલ્ટો દેશની સૌથી સસ્તી કાર માનવામાં આવે છે. આવો આ બંને કારની કિંમત, ફીચર્સ અને પાવરટ્રેન વિશે જાણીએ.

Maruti Alto K10 ના બેઝ મોડલ STD (પેટ્રોલ) ની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 4,32,836 રૂપિયા થાય છે. તે STD, LXi, VXi અને VXi Plus વેરિએન્ટમાં ઉપલબ્ધ છે. ગ્રાહક પોતાના બજેટ અને જરૂરિયાત અનુસાર યોગ્ય મોડલ પસંદ કરી શકે છે.  

મારૂતિ અલ્ટોની માઇલેજ

Maruti Alto K10 માં 1 લીટર ડુઅલઝેટ પેટ્રોલ એન્જિન મળે છે, જે 67 PS પાવર અને 89 Nm ટોર્ક આપે છે. તેને 5 સ્પીડ મેનુઅલ કે 5 સ્પીડ AMT ગિયરબોક્સની સાથે ખરીદી શકાય છે. કંપની અનુસાર આ પેટ્રોલ પર 24.39 kmpl અને CNG પર 33.40 km/kg સુધીની માઇલેજ આપે છે. Alto K10 માં 7 ઇંચ ટચસ્ક્રીન, કીલેસ એન્ટ્રી, સેમી ડિજિટલ મીટર, સ્ટીયરિંગ કંટ્રોલ, ડુઅલ એરબેગ, ABS ની સાથે EBD, રિવર્સ કેમેરા અને રિયર પાર્કિંગ સેન્સર જેવા જરૂરી ફીચર્સ મળે છે.  

Maruti S-Presso ની કિંમત અને ફીચર્સ

Maruti S-Presso ની શરૂઆતી શોરૂમ કિંમત 3.49 લાખ રૂપિયા છે. તેના ટોપ-એન્ડ વેરિએન્ટની કિંમત 5.25 લાખ રૂપિયા એક્સ-શોરૂમ છે. એસ-પ્રેસોમાં 1.0 લીટર પેટ્રોલ એન્જિન આપવામાં આવ્યું છે, જે 68 PS નો પાવર અને 89 Nm નો ટોર્ક જનરેટ કરે છે. આ સાથે 5 સ્પીડ મેનુઅલ ટ્રાન્સમિશન સ્ટાન્ડર્ડ છે. જ્યારે 5-સ્પીડ AMT ગિયરબોક્સનો વિકલ્પ પણ મળે છે. આ સિવાય CNG વેરિએન્ટ પણ ઉપલબ્ધ છે, જેમાં એન્જિન 56.69 PS નો પાવર અને 82.1 Nm નો ટોર્ક આપે છે. માઇલેજની વાત કરીએ તો પેટ્રોલ વેરિએન્ટ આશરે 24 થી 24.76 kmpl અને CNG વેરિએન્ટ 32.73 km/kg ની માઇલેજ આપે છે.

