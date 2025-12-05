ભારતનું એકમાત્ર રાજ્ય.... જ્યાં આજ સુધી નથી પહોંચી ટ્રેન! જાણો કઈ રીતે મુસાફરી કરે છે લોકો
state does not have a railway station: ભારતના સુંદર પહાડી રાજ્ય સિક્કિમમાં એકપણ રેલવે સ્ટેશન નથી. તેમ છતાં સિક્કિમ પોતાની કુદરતી સુંદરતા અને પર્યટનને કારણે લાખો લોકોને આકર્ષિત કરવાનું કામ કરે છે.
આ રાજ્યમાં નથી રેલવે સ્ટેશન
ભારતમાં વિશ્વનું ચૌથું સૌથી મોટું રેલવે નેટવર્ક છે. સાથે કરોડોની સંખ્યામાં દરરોજ લોકો ટ્રેનમાં મુસાફરી કરે છે. આજે અમે તમને એક એવા રાજ્ય વિશે જણાવીશું, જ્યાં એકપણ રેલવે સ્ટેશન નથી.
સુંદર રાજ્ય સિક્કિ
આજે અમે તમને જે રાજ્ય વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ તેનું નામ સિક્કિમ છે. અહીં એકપણ રેલવે સ્ટેશન નથી. પરંતુ આવું કેમ? વાસ્તવમાં, અહીં ખડકાળ અને પહાડી વિસ્તારો છે, જેના કારણે અહીં સ્ટેશન બનાવવું કે ટ્રેન ચલાવવી સરળ નથી.
કેમ નથી સ્ટેશન
ભલે આ સ્થળ ભારતના સૌથી સુંદર સ્થળોમાંનું એક માનવામાં આવે છે, ખીણો, સાંકડા ઘાટ અને ઊંચા પર્વતો ટ્રેક બનાવવાનું ખૂબ જ મુશ્કેલ બનાવે છે. પરિણામે, અહીં કોઈ સ્ટેશન બનાવવામાં આવ્યું નથી.
કઈ રીતે મુસાફરી કરે છે લોકો
હવે, તમે વિચારી રહ્યા હશો કે જ્યારે ટ્રેન ન હોય ત્યારે લોકો કેવી રીતે મુસાફરી કરે છે. સરકાર રાજ્યની પરિવહન વ્યવસ્થાને મજબૂત બનાવવા માટે કામ કરી રહી છે, પરંતુ હાલમાં, લોકો બસ દ્વારા મુસાફરી કરે છે. ત્યાં સુધી, સિક્કિમના રહેવાસીઓ રસ્તા, હવાઈ માર્ગ અને કેબલ કાર જેવા પરિવહન વિકલ્પો પર આધાર રાખે છે.
પ્રાકૃતિક સુંદરતા માટે જાણીતું
સિક્કિમની વાત કરીએ તો, તે ભારતના સૌથી સુંદર રાજ્યોમાંનું એક છે, તેની કુદરતી સુંદરતા તેને ખૂબ જ આકર્ષક બનાવે છે. આ જ કારણ છે કે રેલ કનેક્ટિવિટીનો અભાવ હોવા છતાં પણ લોકો રાજ્યની મુલાકાત લે છે.
