Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /કોઈ 1700 કરોડ તો કોઈ 1300 કરોડના માલિક, આ છે બોલીવુડના સૌથી ધનવાન ડાયરેક્ટર્સ

કોઈ 1700 કરોડ તો કોઈ 1300 કરોડના માલિક, આ છે બોલીવુડના સૌથી ધનવાન ડાયરેક્ટર્સ

Written ByDhaval GokaniUpdated byDhaval Gokani
Published: May 15, 2026, 01:37 PM IST|Updated: May 15, 2026, 02:32 PM IST

Richest Directors Of Bollywood: બોલીવુડમાં ઘણા જાણીતા ડાયરેક્ટર છે, જેણે ઈન્ડસ્ટ્રીને અનેક સુપરહિટ ફિલ્મો આવી છે. આ કારણ છે કે ફિલ્મ બનાવવા માટે પ્રોડ્યુસરથી વધુ ફી ડાયરેક્ટર વસૂલે છે. આજે અમે તમને બોલીવુડ ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીના કેટલાક એવા ડાયરેક્ટર વિશે જણાવીશું, જે ખુદ પોતાની ફિલ્મોમાં પૈસા લગાવે છે. આ કારણ તે કમાણીમાં પણ આગળ રહે છે. આ ડાયરેક્ટર્સની નેટવર્થ જાણી તમારા હોશ ઉડી જશે.
 

આ છે ભારતના સૌથી ધનવાન ડાયરેક્ટર્સ1/6

Richest Directors Of Bollywood: ફિલ્મોમાં હંમેશા હીરો-હીરોઇનની ચર્ચા રહે છે અને દરેક તેના વિશે જાણવા ઈચ્છે છે. પરંતુ આજે અમે તમને બોલીવુડના તે ડાયરેક્ટર્સ વિશે જણાવીશું, જેણે ફિલ્મ દ્વારા દર્શકોના દિલ જીત્યા, પરંતુ સાથે-સાથે પોતાની કરોડોની નેટવર્થ પણ બનાવી છે. આ ડાયરેક્ટર્સની લગભગ કોઈ ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર ફ્લોપ થઈ હશે. તેમાં કરણ જૌહર, રાજકુમાર હિરાણી, સંજય લીલા ભણશાળી અને કબીર ખાનજેવા ડાયરેક્ટર્સના નામ સામેલ છે. આવો આજે અમે તમને આ ડાયરેક્ટરની સંપત્તિ વિશે જણાવીશું.

કોણ છે બોલીવુડના સૌથી ધનવાન ડાયરેક્ટર2/6

બોલીવુડ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં ઘણા શાનદાર ડાયરેક્ટર છે. દર વર્ષે હજારો ફિલ્મોનું નિર્માણ થાય છે. કેટલીક ફિલ્મ હિટ રહે છે તો કોઈ ફ્લોપ. જો ફિલ્મને કોઈ ખાસ ડાયરેક્ટરે ડાયરેક્ટ કરી હોય તો લોકો ખાસ જોવા જતાં હોય છે. સંપત્તિના મામલામાં સૌથી પહેલા પ્રોડ્યુસર અને ડાયરેક્ટર કરણ જૌહરનું નામ આવે છે. કરણે અત્યાર સુધી ઘણી હિટ ફિલ્મો આપી છે. તેની કુલ નેટવર્થની વાત કરીએ તો રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે તે આશરે 1740 કરોડ રૂપિયાનો માલિક છે.

રાજકુમાર હિરાણી3/6

બોલીવુડ ઈન્ડસ્ટ્રીના જાણીતા ડાયરેક્ટર રાજકુમાર હિરાણીએ પણ પોતાના કરિયરમાં ઘણી સુપરહિટ ફિલ્મો આપી છે. આ લિસ્ટમાં 3 ઈન્ડિયટ્સ, મુન્નાભાઈ એમબીબીએસ, સંજૂ અને ડંકી જેવી ઘણી ફિલ્મો સામેલ છે. આ ફિલ્મોથી રાજકુમાર હિરાણીને ખુબ પ્રતિષ્ઠા મળી હતી. તેમની ફિલ્મોએ ન માત્ર કમાણી કરી, પરંતુ દર્શકોએ તેમની ખુબ પ્રશંસા કરી હતી. રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે રાજકુમાર હિરાણીની પાસે કુલ 1300 કરોડ રૂપિયાની નેટવર્થ છે.

સંજય લીલા ભણશાળી4/6

ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં ડાયરેક્ટર સંજય લીલા ભણશાળીનું નામ ખુબ જાણીતું છે. ભણશાળીની ફિલ્મોનું નામ સાંભળતા ફેન્સ આતૂરતાપૂર્વક તેની પ્રતિક્ષા કરે છે. સંજય લીલા ભણશાળીએ ઈન્ડસ્ટ્રીને અનેક હિટ ફિલ્મો આપી છે. જો તેમની નેટવર્થની વાત કરીએ તો તેમની પાસે આશરે 1000 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ છે.

અનુરાગ કશ્યપ5/6

બોલીવુડના જાણીતા ડાયરેક્ટર અનુરાગ કશ્યપનું નામ તો તમે સાંભળ્યું હશે. અનુરાગ કશ્યપે પોતાના કરિયરમાં ઘણી ફિલ્મો કરી છે, જેને દર્શકોએ પસંદ કરી છે. તેમની નેટવર્થની વાત કરીએ તો રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે અનુરાગ કશ્યપની પાસે કુલ 850 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ છે.

મેઘના ગુલઝાર6/6

ફિલ્મ ડાયરેક્ટર મેઘના ગુલઝારનું નામ પણ આ લિસ્ટમાં સામેલ છે. મેઘના ગુલઝારે રાઝી, છપાક અને સૈમ બહાદુર જેવી સુપરહિટ ફિલ્મો બનાવી છે. આ ફિલ્મોની કહાની પણ તેમણે ખુદ લખી છે. રિપોર્ટ પ્રમાણે મેઘના આશરે 830 કરોડની માલકિન છે.

Tags:
India Richest Film Directors
India Richest Film Director

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
અમદાવાદના PG માં ચોરી કરતી બે સગી બહેનો ઝડપાઈ! મોડસ ઓપરેન્ડી જાઈને ચોંકી જશો

અમદાવાદના PG માં ચોરી કરતી બે સગી બહેનો ઝડપાઈ! મોડસ ઓપરેન્ડી જાઈને ચોંકી જશો

Ahmedabad6 min ago
2

આવી ગયા સારા સમાચાર, કેરળમાં આ દિવસે થશે ચોમાસાની એન્ટ્રી,  IMDએ જાહેર કરી તારીખ

IMD6 min ago
3

ટાટા ગ્રુપની આ કંપનીના શેર ખરીદવા લાઈન! 8% વધ્યો ભાવ, જાણો એક્સપર્ટે શું કહ્યું

People started buying shares of this Tata Group company the price increased by 8 percent know what the expert said35 min ago
4

12 મેચ બાકી, 2 ટીમો બહાર, 8 ટીમ માટે હજુ પણ તક... IPL પ્લેઓફ માટે જટિલ સમીકરણ

IPL 2026 Playoff Race41 min ago
5

LPG પર આવ્યા ગુડ ન્યૂઝ, ભારત-UAE વચ્ચે થઈ મોટી ડીલ, મળશે મોટી રાહત!

India-UAE Relation48 min ago