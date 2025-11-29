ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ભારતમાં ભૂકંપનો નવો નક્શો જાહેર; 61 ટકા વિસ્તાર પર ખતરો, ગુજરાત પણ આ ખતરામાં સામેલ

India Unveils New Seismic Map : ભારતે ભૂકંપ જોખમનો નવો નકશો બહાર પાડ્યો છે. હવે, દેશનો 61% ભાગ મધ્યમથી ખૂબ જ ઊંચા જોખમમાં છે. સૌથી મોટો ફેરફાર એ છે કે સમગ્ર હિમાલયને પહેલીવાર સૌથી ઊંચા ઝોન VI માં મૂકવામાં આવ્યો છે. મધ્ય હિમાલયમાં 200 વર્ષમાં કોઈ મોટો ભૂકંપ આવ્યો નથી, તેથી ત્યાં ઘણું દબાણ બનેલું છે. દેહરાદૂન, ઋષિકેશ અને દિલ્હી-NCR જેવા વિસ્તારો વધુ સંવેદનશીલ બન્યા છે.

Updated:Nov 29, 2025, 04:39 PM IST

હિમાલય હવે સૌથી ખતરનાક ઝોન VI માં કેમ છે?

ભારતે દાયકાઓ પછી તેના ભૂકંપીય ક્ષેત્રીય નકશામાં સુધારો કર્યો છે. સમગ્ર હિમાલય પ્રદેશને સૌથી ઊંચા જોખમી ઝોન VI માં મૂકવામાં આવ્યો છે. અગાઉ, તેને ઝોન IV અને V માં વિભાજિત કરવામાં આવ્યો હતો. હવે, દેશનો 61% ભાગ મધ્યમથી ખૂબ જ ઊંચા જોખમમાં છે. હિમાલય પૃથ્વીની બે સૌથી ઝડપથી અથડાતી પ્લેટો વચ્ચે આવેલો છે. ભારતીય પ્લેટ દર વર્ષે 5 સેન્ટિમીટર ઉત્તર તરફ ધકેલાઈ રહી છે. આ ભૂગર્ભમાં ભારે દબાણ બનાવે છે. જ્યારે આ દબાણ અચાનક છોડવામાં આવે છે, ત્યારે એક મોટો ભૂકંપ આવે છે. આ પ્લેટો ગમે ત્યારે ફાટી શકે છે. મહત્વની વાત એ છે કે છેલ્લા 200 વર્ષથી મધ્ય હિમાલયમાં કોઈ મોટો ભૂકંપ આવ્યો નથી, એટલે કે ત્યાં ઘણું દબાણ એકઠું થયું છે.  

નકશામાં નવું શું છે?

સમગ્ર હિમાલય હવે ઝોન VI માં છે. દેહરાદૂન જેવા શહેરો હવે વધુ જોખમમાં છે (મોહંદ ફોલ્ટની નજીક). પહેલા ઝોનની સરહદ પર સ્થિત શહેરોને હવે ઉચ્ચ જોખમી ઝોન ગણવામાં આવશે. નરમ માટી અથવા સક્રિય ફોલ્ટ પર નવી વસાહતો બનાવવા પર પ્રતિબંધ છે. જૂની ઇમારતોને રિટ્રોફિટ કરવી જરૂરી બની ગઈ છે.  

સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો...

હવે, ઉત્તરાખંડ, હિમાચલ, જમ્મુ અને કાશ્મીર, સિક્કિમ, અરુણાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરપૂર્વના સમગ્ર પર્વતીય વિસ્તારો સૌથી વધુ જોખમમાં છે. દિલ્હી-એનસીઆર, ગુજરાત (કચ્છ) અને બિહાર-નેપાળ સરહદ પણ ઉચ્ચ જોખમમાં છે. ફક્ત દક્ષિણ ભારતના ભાગો ઓછા જોખમમાં છે.

દરેક ઘરમાં ઇમરજન્સી કીટ રાખો અને ભૂકંપ કવાયત કરો

વૈજ્ઞાનિકો કહે છે કે આ નકશો આપણને ચેતવણી આપે છે કે મોટો ભૂકંપ ગમે ત્યારે આવી શકે છે. જો આપણે હમણાં તૈયારી કરીએ, તો લાખો લોકો અને અબજો રૂપિયા બચાવી શકાય છે. હવે દરેક શહેર, દરેક ગામને ભૂકંપ-પ્રતિરોધક બનાવવાનો સમય છે.

વાડિયા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ હિમાલયન જિયોલોજીના ડિરેક્ટર અને નેશનલ સેન્ટર ફોર સિસ્મોલોજીના ભૂતપૂર્વ વડા વિનીત ગેહલોતે જણાવ્યું હતું કે આ નકશો હિમાલય પ્રદેશમાં દાયકાઓથી ચાલી આવતી વૈજ્ઞાનિક એકરૂપતા લાવે છે. અગાઉ, હિમાલય પટ્ટાને ઝોન IV અને ઝોન V માં વિભાજિત કરવામાં આવ્યો હતો, જોકે સમગ્ર પ્રદેશ એક સામાન્ય ટેક્ટોનિક ખતરો ધરાવે છે. અગાઉના ઝોન આ બંધ ફોલ્ટ સેગમેન્ટ્સના વર્તનને સંપૂર્ણપણે સમજી શક્યા ન હતા. આ વિસ્તારો લાંબા સમયથી તણાવ એકઠા કરી રહ્યા છે અને મોટા ભૂકંપ પેદા કરી શકે છે. નવું માળખું ડેટા અને વૈજ્ઞાનિક અભિગમ પર આધારિત છે. નિષ્ણાતોના મતે, મધ્ય હિમાલયનો પ્રદેશ, જ્યાં લગભગ 200 વર્ષોમાં કોઈ મોટો ભૂકંપ આવ્યો નથી, તેને સૌથી સંવેદનશીલ માનવામાં આવે છે.

