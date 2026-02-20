ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ફરી માવઠાની આફત! શિયાળાની વિદાય વચ્ચે ચોમાસા જેવો માહોલ, આંધી-તોફાન સાથે વરસાદનું એલર્ટ

Gujarat Weather Forecast: દેશમાં વરસાદ ફરી એકવાર મુશ્કેલી વધારશે. IMDએ 7 રાજ્યો માટે ફરી એકવાર ભારે વરસાદનું એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. આ સમયગાળા દરમિયાન વાવાઝોડા જોવો ભારે પવન પણ ફૂંકાઈ શકે છે. આ વરસાદના કારણે ફરી એકવાર કેટલાક રાજ્યોમાં ઠંડીનું મોજું ફરી શકે છે અને તાપમાનમાં પણ ઘટાડો થવાની સંભાવના છે.

Updated:Feb 20, 2026, 07:00 PM IST

દેશમાં શિયાળો પૂર્ણ થઈ ગયો છે, પરંતુ ગરમીની જગ્યા હવે ચોમાસા જેવું વાતાવરણ બની રહ્યું છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, 7 રાજ્યોમાં ફરી એકવાર વરસાદની ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી છે. આ સમય દરમિયાન લોકોને સતર્ક રહેવાની અપીલ કરવામાં આવી છે. વરસાદને કારણે તાપમાન ઘટી શકે છે. જ્યારે પહાડી રાજ્યો માટે પણ એક નવી ચેતવણી આપવામાં આવી છે. ઉત્તરાખંડ અથવા હિમાચલની મુસાફરી કરતા પહેલા હવામાન અપડેટ વાંચવાનું ભૂલશો નહીં. 

માછીમારોએ 20 ફેબ્રુઆરીએ દક્ષિણપૂર્વ બંગાળની ખાડી અને નજીકના EIOના કેટલાક ભાગો, દક્ષિણ આંદામાન સમુદ્ર, મન્નારનો અખાત, કોમોરિન પ્રદેશ અને પશ્ચિમ શ્રીલંકાના દરિયાકાંઠાની આસપાસ અને તેની બહારના વિસ્તારોમાં જવાનું ટાળવું જોઈએ. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, 21 અને 22 ફેબ્રુઆરીએ દક્ષિણ તમિલનાડુ, કેરળ, માહેમાં કેટલાક જિલ્લામાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે. 20 ફેબ્રુઆરીએ આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓ, 21 અને 22 ફેબ્રુઆરીએ તમિલનાડુ, કેરળ, માહેમાં ભારે પવન અને વરસાદ સાથે વાવાઝોડાની સંભાવના છે. 

22 ફેબ્રુઆરીએ ઉત્તરાખંડમાં, 23 ફેબ્રુઆરીએ વિદર્ભમાં, 23 અને 24 ફેબ્રુઆરીએ છત્તીસગઢ, ઓડિશામાં, 20 અને 23 ફેબ્રુઆરીએ કેરળ, માહેમાં, 21 અને 24 ફેબ્રુઆરીએ દક્ષિણ આંતરિક કર્ણાટકમાં, 22 અને 24 ફેબ્રુઆરીએ દરિયાકાંઠાના અને ઉત્તર આંતરિક કર્ણાટકમાં છૂટાછવાયા વરસાદ અને હિમવર્ષા થવાની સંભાવના છે. આ ઉપરાંત જમ્મુ અને કાશ્મીર, હિમાચલ પ્રદેશમાં 22 અને 23 ફેબ્રુઆરીએ, ઉત્તરાખંડમાં 22 અને 24 ફેબ્રુઆરીએ છૂટાછવાયા વરસાદ અને હિમવર્ષા થવાની શક્યતા છે.

આગામી ચાર દિવસમાં મહારાષ્ટ્રમાં લઘુત્તમ તાપમાનમાં કોઈ ખાસ ફેરફાર થશે નહીં, ત્યારબાદ 2 થી 4 ડિગ્રી સેલ્સિયસનો ઘટાડો થશે. આગામી બે દિવસમાં ગુજરાતમાં લઘુત્તમ તાપમાનમાં કોઈ ખાસ ફેરફાર થશે નહીં, ત્યારબાદ 2 થી 3 ડિગ્રી સેલ્સિયસનો ઘટાડો થશે. દેશના બાકીના ભાગોમાં પણ લઘુત્તમ તાપમાનમાં કોઈ ખાસ ફેરફાર થશે નહીં.

હિમાચલ અને કાશ્મીરના વિસ્તારોની વાત કરીએ તો શિમલા, મનાલી અને શ્રીનગર જેવા વિસ્તારોમાં વરસાદ અને બરફવર્ષાનો નવો રાઉન્ડ શરૂ થઈ શકે છે. પ્રવાસીઓને લપસણા પર્વતીય રસ્તાઓ ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. ઉત્તરાખંડમાં 22 થી 24 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન દહેરાદૂન અને નૈનિતાલ સહિત અનેક જિલ્લાઓમાં વરસાદની સંભાવના છે. જ્યારે યુપી અને બિહારના ઉત્તર પ્રદેશમાં હળવી ઠંડી રહેશે, જ્યારે બિહારના ઉત્તરપૂર્વીય જિલ્લાઓમાં વાદળોની ગતિવિધિને કારણે ઝરમર વરસાદ પડી શકે છે.

gujarat weather forecastIMD Rain AlertHeavy Rain Warningઆંધી તોફાન સાથે વરસાદની આગાહીભારે વરસાદની આગાહી

