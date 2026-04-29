હવામાનમાં આવ્યો પલટો! ગુજરાતમાં ગરમી મળશે રાહત, આ રાજ્યોમાં ભારે વરસાદની આગાહી; IMDનું એલર્ટ
Weather Forecast: ગુજરાતમાં ગરમીમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. ઉત્તર પશ્ચિમના ગરમ પવનો ફૂંકાવાના કારણે રાજ્યમાં ગરમી વધી રહી છે. હવામાન વિભાગે આજે 43થી 44 ડિગ્રી ગરમીની આગાહી કરી છે. ગાંધીનગર, અમરેલી અને સુરેન્દ્રનગરમાં 42 ડિગ્રી ગરમી નોંધાઈ છે. જ્યારે ડીસા, કંડલા અને વડોદરામાં 41 ડિગ્રી ગરમી નોંધાઈ છે. ભુજમાં 40 અને ભાવનગરમાં 39 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે. હવામાન વિભાગે ગરમીમાં રાહત મળવાના સંકેતો આપ્યા છે.
આવતીકાલે 30 એપ્રિલ 2026ના રોજ દેશના અનેક ભાગોમાં ભારે વરસાદ, વાવાઝોડું અને વીજળીના કડાકા સાથે વરસાદની ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી છે. યુપી, દિલ્હી, પંજાબ, હરિયાણા સહિત ઉત્તર ભારતથી લઈને મિઝોરમ, અરુણાચલ પ્રદેશ જેવા પૂર્વોત્તર રાજ્યો સુધી હવામાન ખુશનુમા રહેશે, જેનાથી કાળઝાળ ગરમીમાંથી રાહત મળશે. આ ઉપરાંત દક્ષિણ ભારતના રાજ્યોમાં પણ આવતીકાલે વરસાદનું એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે.
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર નાગાલેન્ડ, મણિપુર, ત્રિપુરા, મિઝોરમ, આસામ, મેઘાલય અને અરુણાચલ પ્રદેશમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે. આ સાથે જ 70 કિમીની ઝડપે તેજ પવન ફૂંકાઈ શકે છે. ત્રિપુરામાં પણ આવતીકાલે અતિભારે વરસાદની આગાહી છે.
ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતમાં આવતીકાલે જમ્મુ-કાશ્મીર, હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડમાં મધ્યમ વરસાદ અને હિમવર્ષા થશે. આ વિસ્તારોમાં ગાજવીજ, વીજળી અને 40-50 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે. ઉત્તર ભારતના મેદાની વિસ્તારોમાં પણ વરસાદ અને કરા પડવાની ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી છે. પૂર્વ ઉત્તર પ્રદેશમાં કેટલાક સ્થળોએ કરા પડી શકે છે. આ ઉપરાંત રાજસ્થાનમાં ધૂળની ડમરીઓ સાથે આંધી આવવાની શક્યતા છે.
બિહાર, ઝારખંડ અને ઓડિશા જેવા રાજ્યોમાં પણ તેજ પવન અને ગાજવીજ સાથે વરસાદની સંભાવના છે. સિક્કિમમાં પણ વરસાદ થશે. ખાસ કરીને ઝારખંડમાં કરા પડવાની હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે. દક્ષિણ ભારતની વાત કરીએ તો તમિલનાડુ, પુડુચેરી, કેરળ, આંધ્રપ્રદેશ, તેલંગાણા અને કર્ણાટકમાં 30 એપ્રિલે ગાજવીજ અને વીજળીના કડાકા સાથે વરસાદની શક્યતા છે. લક્ષદ્વીપમાં પણ વીજળી પડવાનું એલર્ટ છે, જ્યારે આંતરિક કર્ણાટકમાં કરા પડી શકે છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે રાજ્યમાં ગરમીથી આંશિક રાહત મળશે. આવતીકાલથી તાપમાન ઘટી શકે છે. દીવ, દમણ, દાદરાનગર હવેલી સહિતના વિસ્તારોમાં ઉકળાટની અસર વર્તાશે. મહત્તમ તાપમાન 43 ડિગ્રી રહેશે. ભેજવાળા પવનો ફૂંકાતા ગરમીથી રાહત મળશે. તાપમાનમાં એકથી બે ડિગ્રી જેટલો સામાન્ય ઘટાડો થશે. ત્રણ દિવસ 40થી 43 ડિગ્રી સુધીનું તાપમાન રહેશે.
