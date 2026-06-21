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હિમાલયથી લઈને હિંદ મહાસાગર સુધી... ભારતીય સેનાએ યોગ દિવસની કરી ઉજવણી, જુઓ Photos

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 21, 2026, 12:28 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 12:28 PM IST

International Yoga Day 2026 : રવિવારે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ નિમિત્તે દેશભરમાં યોગ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી. હિમાલયથી લઈને હિંદ મહાસાગર સુધી લોકોએ યોગ પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લીધો. સરહદ પર તૈનાત સૈનિકોએ પડકારજનક પરિસ્થિતિઓ વચ્ચે યોગ કર્યા અને રાષ્ટ્રને ફિટનેસ અને શિસ્તનો મેસેજ આપ્યો.

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International Yoga Day 2026 : આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ નિમિત્તે ભારત-તિબેટીયન બોર્ડર પોલીસ (ITBP)ના જવાનોએ ફરી એકવાર પડકારજનક પરિસ્થિતિઓ વચ્ચે તંદુરસ્તી અને શિસ્તનું પ્રદર્શન કર્યું. હિમાલયના બરફથી ઢંકાયેલા શિખરો વચ્ચે તૈનાત સૈનિકોએ ઊંચાઈ અને શૂન્યથી નીચા તાપમાનમાં યોગ કર્યા.

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ITBP દ્વારા શેર કરવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર, ઔલી સ્થિત ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સ્કીઇંગ એન્ડ માઉન્ટેનિયરિંગના જવાનોએ રોહતાંગ ક્ષેત્રમાં સમુદ્ર સપાટીથી આશરે 13,780 ફૂટની ઊંચાઈએ યોગ કર્યા. તાપમાન શૂન્યથી નીચે હોવા છતાં કઠોર હવામાન સૈનિકોના ઉત્સાહને ઓછો કરી શક્યું નહીં.

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રવિવારે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ નિમિત્તે યોજાયેલા યોગ સત્રોમાં ઉચ્ચ પર્વતીય પ્રદેશોથી લઈને મેદાની વિસ્તારોમાં પરેડ ગ્રાઉન્ડ સુધી, દેશભરના સશસ્ત્ર દળોના જવાનોએ મોટી સંખ્યામાં ભાગ લીધો હતો.   

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આર્મી, નેવી અને એરફોર્સના તમામ લશ્કરી કમાન્ડ આ વાર્ષિક કાર્યક્રમની તૈયારીઓમાં જોડાયા હતા. આ કાર્યક્રમનો ઉદ્દેશ શારીરિક સ્વાસ્થ્ય, માનસિક સ્થિતિસ્થાપકતા અને એકંદર સુખાકારીને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે.  

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સરહદ પર તૈનાત સેનાના જવાનોએ લોકોનું ધ્યાન ખેંચ્યું. કઠોર હવામાન અને પડકારજનક પરિસ્થિતિઓ વચ્ચે યોગ કરતા સુરક્ષા દળના જવાનોની તસવીરો સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરવામાં આવી, જેના પર લોકો તરફથી સકારાત્મક પ્રતિસાદ મળ્યો.

TAGS:
International Yoga Day 2026
Indian Army

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