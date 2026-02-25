ટ્રેનમાં ભૂલથી પણ ના કરો આ વસ્તુઓનો ઉપયોગ, નહીં તો થઈ શકે છે સજા
જો તમે ટ્રેનમાં મુસાફરી કરવાનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો ધ્યાનમાં રાખો કે ટ્રેનમાં અમુક વસ્તુઓ પર સખત પ્રતિબંધ છે. જો તેનું પાલન કરવામાં ના આવે તો કાનૂની કાર્યવાહીનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
ટ્રેનમાં મુસાફરી કરતી વખતે કઈ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવા પર પ્રતિબંધ છે તે જાણવું ખૂબ જ જરૂરી છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે એવી કઈ વસ્તુઓ છે, જેનો ટ્રેનમાં ઉપયોગ કરવો જોઈએ નહીં. જો આવું કરશો તો તમારી સામે કાર્યવાહી પણ થઈ શકે છે.
ટ્રેનમાં ઇલેક્ટ્રિક સ્ટવનો ઉપયોગ પ્રતિબંધિત છે કારણ કે તે વધુ પડતી ગરમી ઉત્પન્ન કરે છે, જે આગનું જોખમ ઊભું કરી શકે છે.
ટ્રેનમાં રોડ હીટર પણ પ્રતિબંધિત છે. આ ઉપકરણો વધુ પડતી ગરમી ઉત્પન્ન કરે છે અને સલામતી માટે જોખમ ઊભું કરે છે. ટ્રેનમાં ઇન્ડક્શનનો ઉપયોગ પણ પ્રતિબંધિત છે. આ ઉપકરણો હાઈ વિદ્યુત પ્રવાહ ખેંચે છે, જે શોર્ટ સર્કિટ અથવા આગનું જોખમ ઊભું કરે છે.
ટ્રેનમાં ઇલેક્ટ્રિક કેટલનો ઉપયોગ પણ પ્રતિબંધિત છે. આ ઉપકરણનો ઉપયોગ પાણી ઉકાળવા માટે થાય છે, પરંતુ તે ઓવરહિટીંગ અને શોર્ટ સર્કિટ જેવી સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે, જેનાથી આગનું જોખમ વધી શકે છે.
જો આ બધા ઉપકરણો જ્વલનશીલ પદાર્થોના સંપર્કમાં આવે તો તે આગનું જોખમ ઊભું કરી શકે છે. તેથી રેલવે વિભાગ આ ઉપકરણોના ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ મુક્યો છે. આ ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરવા બદલ દંડ અથવા કાનૂની કાર્યવાહી થઈ શકે છે.
