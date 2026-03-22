ભારતના ખજાના પર સંકટ! તેલ-ગેસના સંકટે મચાવી તબાહી, હવે હિંદુસ્તાન તરફ વધી રહ્યો છે આ પડકાર

Israel-Iran War Impact On India: ઈરાન-ઈઝરાયલ યુદ્ધ વચ્ચે ભારત પર એક મોટા સંકટના ભણકારા વાગી રહ્યાં છે, આવો તેના વિશે તમને જણાવીએ

Updated:Mar 22, 2026, 10:45 AM IST

મિડલ ઈસ્ટમાં તણાવથી ભારતમાં સંકટ

ઈઝરાયલ-અમેરિકા અને ઈરાન યુદ્ધની અસર ભારતમાં  તેલ અને ગેસના સંકટથી સ્પષ્ટ જોવા મળી રહી છે. મધ્ય પૂર્વમાં તણાવથી દેશ પર આર્થિક ભારણ સતત વધી રહ્યું છે.

તેલ-એલપીજી સંકટ વચ્ચે ભારતીય રૂપિયો નબળો પડ્યો

તેલ અને એલપીજી સંકટ વચ્ચે રૂપિયામાં ઘટાડો ભારત માટે એક મોટો ખતરો જોવા મળી રહ્યો છે. તેનાથી સરકારનો ખર્ચ વધી રહ્યો છે.

ડોલરના મુકાબલે રૂપિયાની કિંમત

હકીકતમાં ડોલરના મુકાબલે રૂપિયો ઘટી 94 સુધી પહોંચી ગયો છે. આ અત્યાર સુધીનું સૌથી નીચલુ સ્તર (લોઅર લેવલ) છે.

રૂપિયાની કિંમત ઘટડા સરકારી ખર્ચમાં વધારો

રૂપિયાની કિંમત સતત નબળી થવાથી ભારતે તેલ સહિત દરેક આયાતી વસ્તુઓ માટે વધુ પૈસા ખર્ચ કરવા પડી રહ્યાં છે.  

ડોલર ઈન્ડેક્સ મજબૂત

તો ડોલર ઈન્ડેક્સ વધી 99.40 પર પહોંચી ગયો છે. જે દર્શાવે છે કે ડોલર દુનિયાની અન્ય મુદ્રાઓને મુકાબલે મજબૂત થઈ રહ્યો છે.

આ સ્થિતિ યથાવત રહી તો શું થશે?

જો રૂપિયો સતત નબળો પડતો રહ્યો તો ભારતમાં મોંઘવારી વધશે. સરકારનું આયાત બિલ વધશે અને તેની સીધી અસર સામાન્ય લોકોના ખિસ્સા પર પડશે.

Israel Iran US war impact on India

