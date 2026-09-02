/1 કિલોમાં મળશે 35 કિમી સુધીની માઇલેજ, ભારતની શાનદાર Mileage King કાર

100 રૂપિયાના CNG માં લાંબી સફર કરાવનારી ભારતની સૌથી વધુ માઇલેજ આપતી કારો. Maruti Celerio, WagonR અને Alto K10 ના માઇલેજ અને ફીચર્સની સંપૂર્ણ જાણકારી.
આજે દેશમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના વધતા ભાવોને જોતા હવે સીએનજી કાર સૌથી સમજદારીભર્યો વિકલ્પ સાબિત થઈ રહી છે. માત્ર 100 રૂપિયાના ગેસમાં તમે આરામથી શહેરમાં સફર કરી શકો છો. તેથી આજકાલ ભારતીય માર્કેટમાં સીએનજી કારોની માગ સતત વધી રહી છે. આજે અમે તમને સૌથી વધુ માઇલેજ આપતી સીએનજી કાર વિશે જણાવીશું.
માઇલેજના મામલામાં સૌથી પ્રથમ નામ મારૂતિ સુઝુકી સેલેરિયો સીએનજીનું આવે છે. આ કાર એક કિલોગ્રામ સીએનજીમાં લગભગ 34-35 કિમી સુધીની શાનદાર માઇલેજ આપે છે. 100 રૂપિયામાં આ ગાડી દૂર સુધી લઈ જાય છે અને તેને ચલાવવાનો ખર્ચ ખુબ ઓછો છે.
જો તમારે થોડી મોટી કેબિન સ્પેસ જોઈએ તો મારૂતિ સુઝુકી વેગનઆર સીએનજી તમારા માટે સારો વિકલ્પ બની શકે છે. ફેમિલી ટ્રિપ હોય કે દરરોજ ઓફિસ અવર-જવર મારૂતિ સુઝુકી વેગનઆર લગભગ 33થી 34 કિમી પ્રતિ કિલોની માઇલેજ આપે છે. આ ગાડી ચલાવવાથી તમારા ખિસ્સા પર વધુ ભાર પડશે નહીં.
જો તમે ઓછા બજેટમાં અને ટકાઉ સીએનજી કાર શોધી રહ્યાં છો તો મારૂતિ અલ્ટો કે10 સારો વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે. આ એક નાની હેચબેક કાર શહેરના ટ્રાફિકમાં પણ 33કિમી પ્રતિ કિલોની માઇલેજ આપે છે. ઓછી કિંમત અને શાનદાર માઇલેજને કારણે આ કારને હજુ લોકો પસંદ કરે છે.
જે લોકો કોમ્પેક્ટ સેડાનનો શોખ ધરાવે છે અને થોડો પ્રીમિયમ અનુભવ ઈચ્છે છે તો તેના માટે મારૂતિ ડિઝાયર સીએનજી સૌથી આગળ છે. સેડાન બોડી ટાઇટ હોવા છતાં આ કાર 31થી 32 કિમી સુધીની માઇલેજ આપે છે. આ કારનું મેન્ટેનન્સ પણ સસ્તું છે અને લાંબા રૂટ માટે પણ આરામદાયક છે.