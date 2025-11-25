ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

બોમ્બની જેમ ફાટ્યો હતો એશિયાનો આ ભયાનક જ્વાળામુખી, 1 લાખ લોકો બન્યા હતા શિકાર, દિવસો સુધી સળગતો રહ્યો હતો લાવા

Indonesia Tambora Volcano Eruption: ઈન્ડોનેશિયાના તમબોરા જ્વાળામુખીમાં થયેલા વિસ્ફોટે દુનિયાભરમાં હલચલ મચાવી હતી. આ ઘટનામાં હજારો લોકોના મોત થયા હતા. તો તેનાથી જ્વાળામુખીની ઊંચાઈ પણ ઓછી થઈ ગઈ હતી.
 

Updated:Nov 25, 2025, 04:11 PM IST

તમબોરા જ્વાળામુખી ઈન્ડોનેશિયાના સુમબવા આઇલેન્ડ પર સ્થિત છે. વર્ષો સુધી શાંત રહ્યાં બાદ 12 એપ્રિલ 1815માં અહીં મોટો ધમાકો થયો, જેના શોકવેવ્સ ઘણા કિલોમીટર દૂર સુધી સંભળાયા હતા.

 જ્વાળામુખીમાં આ ધમાકાને કારણે ઘણા મકાન ધરાશાયી થઈ ગયા હતા. તેમાંથી નીકળતી રાખ હજારો ફૂટ ઉપર ઉડી રહી હતી, જેથી ઘણા દિવસ સુધી લોકોને સૂર્યના દર્શન પણ ન થયા.

સુમબવા દ્વીપ પર વિસ્ફોટને કારણે લગભગ દોઢ મીટર રાખની લેયર જોવા મળી હતી. જોરદાર ધમાકા બાદ અહીં સુનામી પણ આવી હતી, જેના કારણે કિનારે રહેતા ઘણા લોકોના મોત થયા હતા.

 

જ્વાળામુખી વિસ્ફોટને કારણે હવામાં ફેલાયેલી ગરમ રાખ આસપાસના ગામ, શહેર સુધી ફેલાઈ ગઈ હતી. લોકોના ઘરમાં ગરમ રાખ પડી રહી હતી, જેનાથી બચવા માટે લોકો ભાગવા લાગ્યા હતા.

તમબોરા જ્વાળામુખી એટલો ભયાનક હતો કે તેની આસપાસનું સંપૂર્ણ વાતાવરણ પ્રદૂષિત થઈ ગયું હતું. લોકોને શ્વાસ લેવામાં મુશ્કેલી થઈ રહી હતી. ગરમ રાખ તેના શરીરમાં જઈ રહી હતી. તેના કારણે 1 લાખ લોકોના મોત થયા હતા.

17 એપ્રિલ, 1815 ના રોજ, તાંબોરા જ્વાળામુખીમાંથી લાવા ફાટવાનું શરૂ થયું, જેના કારણે જંગલ અને ખેતીની જમીનમાં આગ લાગી. આ આગમાં ઘણા લોકો મૃત્યુ પામ્યા. આ વિસ્ફોટોને કારણે જ્વાળામુખીની ઊંચાઈ 14,000 ફૂટથી ઘટીને માત્ર 9000 ફૂટ થઈ ગઈ.

