Affair: સીધાસાદા લાગતા આ હીરોના પણ કો-એક્ટ્રેસ સાથે ચાલ્યા ચક્કર, પતિના ખુલ્લેઆમ અફેર પછી પણ પત્નીએ માફ કર્યા
Bollywood Actors Extra Marital Affair: બોલીવુડના સીધાસાદા દેખાતા હીરો પણ પોતાની કો એક્ટર્સ પર ફીદા થઈ જતા હોય છે. આવા જ કેટલાક એક્ટર્સની શોર્ટ લવ સ્ટોરીઝ વિશે તમને જણાવીએ. આ એક્ટર્સ પણ પોતાની સાથે ફિલ્મ કરનારી અભિનેત્રીના પ્રેમમાં પડ્યા હોવાની ચર્ચા બોલીવુડમાં જોરશોરથી થઈ હતી.
બોલીવુડના આ એક્ટર્સ પોતાની પત્નીને દગો દઈ ચુક્યા છે. પતિના અફેરની ખુલ્લેઆમ ચર્ચાઓ થયા પછી પણ આ એક્ટર્સની પત્નીઓએ તેમને માફ કરી પોતાનું લગ્નજીવન ન તોડવાનો નિર્ણય લીધો. એવા કયા એક્ટર્સ છે જેમના અફેરની ચર્ચાઓ જોરશોરથી થઈ હતી જાણી લો.
અજય દેવગન-કંગના રનૌત
અજય દેવગન અને કાજોલની જોડીને પરફેક્ટ કપલ ગણવામાં આવે છે. પરંતુ એક સમય હતો જ્યારે અજય અને કંગના રનૌતના અફેરની ચર્ચાએ જોર પકડ્યું હતું. કંગના અને અજય દેવગને વન્સ અપોન એ ટાઈમ ઈન મુંબઈ, રાસ્કલ્સ, તેઝ જેવી ફિલ્મોમાં સાથે કામ કર્યું હતું. જો કે આ અફવાની પુષ્ટિ ક્યારેય થઈ નહીં.
ગોવિંદા- રાની મુખર્જી
હાલ પણ ગોવિંદા અને સુનીતા આહુજાના લગ્નજીવનમાં બધું ડામાડોળ હોવાનું ચર્ચાઈ રહ્યું છે. પહેલા પણ તેમના જીવનમાં આવા ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળ્યા હતા. જ્યારે ગોવિંદાનું નામ રાની મુખર્જી સાથે જોડાયું હતું. રાની મુખર્જી અને ગોવિંદાના અફેરની ચર્ચાઓ પછી સુનિતા નારાજ થતા આ સંબંધોનો અંત આવ્યો.
આદિત્ય પંચોલી- કંગના રનૌત
કંગના રનૌતના કરિયરની શરુઆત હતી ત્યારે તે આદિત્ય પંચોલી સાથે લિવ ઈન રિલેશનમાં રહેતી હતી. તે સમયે આદિત્ય પંચોલીની પત્ની ઝરીનાને ઝટકો લાગ્યો હતો. પાછળથી કંગના અને આદિત્ય પંચોલીના સંબંધ તુટ્યા અને આદિત્ય પંચોલી પોતાની પત્ની પાસે પરત ફર્યો.
રાજ બબ્બર- સ્મિતા પાટીલ
રાજ બબ્બર અને સ્મિતા પાટીલના સંબંધો બોલીવુડમાં સૌથી વધુ ચર્ચાયા છે. રાજ બબ્બર અને સ્મિતા પાટીલનો એક દીકરો પણ છે. સ્મિતા પાટીલ સાથે લગ્ન કરવા રાજ બબ્બરે પત્ની નાદિરાને ડિવોર્સ આપી દીધા હતા. જો કે સ્મિતા પાટીલના નિધન પછી નાદિરાએ રાજ બબ્બરને સ્વીકારી પણ લીધો.
રાજ કપૂર- નરગિસ
બોલીવુડની સુંદર અભિનેત્રી નરગિસના પ્રેમમાં રાજ કપૂર પડ્યા હતા. આ વાતથી ક્રિષ્ના રાજ કપૂર નારાજ થઈ હતી. પત્નીની નારાજગી દુર કરવા રાજ કપૂરે નરગિસ સાથેના સંબંધ તોડ્યા અને આજીવન પત્નીને વફાદાર રહ્યા.
અમિતાભ બચ્ચન- રેખા
બોલીવુડના અફેરની વાત આવે અને અમિતાભ બચ્ચન તેમજ રેખાનું નામ ન આવે એવું તો કેવી રીતે બને. અમિતાભ બચ્ચન અને રેખાની જોડીએ શાનદાર ફિલ્મો આપી છે. સાથે કામ કરતાં કરતાં તેઓ નજીક આવી ગયા. જ્યારે આ વાતની જાણ જયા બચ્ચનને થઈ ત્યારે અમિતાભ બચ્ચને રેખાથી દુર થઈ જવાનું નક્કી કરી લીધું અને સાથે કામ કરવાનું પણ બંધ કરી દીધું.
