રોકાણકારો માલામાલ! 8 દિવસમાં 105% સુધી રિટર્ન, પૈસા થયા બમણા, આ કંપનીના શેર ખરીદવા લૂંટ!
Gujarati Company Share: આ ગુજરાતી કંપનીએ માત્ર આઠ દિવસમાં રોકાણકારોને 105% વળતર આપ્યું છે. સોમવારે કંપનીના શેરમાં અપર સર્કિટ લાગી હતી. રોકાણકારોને આ ગુજરાતી કંપનીએ માલામાલ કરી દીધા છે.
Gujarati Company Share: ફક્ત આઠ ટ્રેડિંગ દિવસોમાં, વારી ટેક્નોલોજીસ(Waaree Technologies Share Price)ના શેરના ભાવમાં 100 ટકાથી વધુનો ઉછાળો આવ્યો છે. સોમવારે કંપનીના શેર ફરી એકવાર ઉપરની સર્કિટ લગાવી છે.
કંપનીનો શેર આજે 10 ટકાથી વધુનો ઉછાળો મેળવવામાં સફળ રહ્યો, જે 314.30 રૂપિયાની ઇન્ટ્રાડે હાઇ સપાટીએ પહોંચ્યો. બજાર બંધ થતાં, BSE પર શેર 312.60 રૂપિયા પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો, જે 9.40 ટકા વધીને હતો. આજે, સોમવારે, કંપનીના શેરમાં ફક્ત ખરીદદારો જ મળ્યા છે.
છેલ્લા આઠ ટ્રેડિંગ દિવસોમાં, કંપનીના શેરના ભાવમાં 105 ટકાનો ઉછાળો આવ્યો છે. 4 એપ્રિલના રોજ, વારી ટેક્નોલોજીસના શેરનો ભાવ 152.95 રૂપિયા હતો. નોંધનીય છે કે આ મહિનામાં અત્યાર સુધીમાં, કંપનીએ પોઝિશનલ રોકાણકારોને 117 ટકા વળતર આપ્યું છે. કંપનીનું માર્કેટ કેપ 338.44 કરોડ રૂપિયા છે.
21 જુલાઈ, 2025 ના રોજ, કંપનીના શેર ૫૨ અઠવાડિયાના હાઈ ભાવ ₹360.30 પર પહોંચ્યા. 19 એપ્રિલ, 2024ના રોજ, કંપનીના શેર ₹2209.40ના સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ ભાવે પહોંચ્યા.
વારી ટેક્નોલોજીસે જણાવ્યું હતું કે શેરમાં વધારો સંપૂર્ણપણે બજાર આધારિત છે. મેનેજમેન્ટનું આના પર કોઈ નિયંત્રણ કે જાણકારી નથી.
વારી ટેક્નોલોજીસે જણાવ્યું હતું કે એપ્રિલથી સપ્ટેમ્બર સુધી કુલ ચોખ્ખું નુકસાન ₹1.72 કરોડ હતું. એક વર્ષ પહેલાના સમાન સમયગાળામાં, કંપનીને ₹2.62 કરોડનું નુકસાન થયું હતું. કંપનીની આવક (કામગીરીમાંથી) ઘટીને ₹4.1 કરોડ થઈ ગઈ, જે પાછલા નાણાકીય વર્ષના પ્રથમ 6 મહિનામાં ₹5.6 કરોડ હતી. એક અહેવાલ મુજબ, કંપનીએ હજુ સુધી ઓક્ટોબરથી ડિસેમ્બર 2025ના સમયગાળા માટે તેના પરિણામો જાહેર કર્યા નથી.
કંપનીએ 2020માં રોકાણકારોને બોનસ શેર જાહેર કર્યા હતા. તે સમયે, કંપનીએ દરેક પાંચ શેર માટે બે શેરનું વિતરણ કર્યું હતું. કંપનીએ હજુ સુધી રોકાણકારોને ડિવિડન્ડ જાહેર કર્યું નથી.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
