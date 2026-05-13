હોમફોટોઆ IPO પર તૂટી પડ્યા રોકાણકારો, પહેલા જ દિવસે ભરાઈ ગયો, 41%થી ઉપર ચાલી રહ્યો છે GMP

આ IPO પર તૂટી પડ્યા રોકાણકારો, પહેલા જ દિવસે ભરાઈ ગયો, 41%થી ઉપર ચાલી રહ્યો છે GMP

IPO News: IPOએ તેના પહેલા દિવસે ઓવરસબ્સ્ક્રાઇબ થયો હતો. કંપનીનો IPO તેના પહેલા દિવસે 22 ગણાથી વધુ સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. ગ્રે માર્કેટમાં પણ શેર 41 ટકાથી વધુ પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે.
 

Updated:May 13, 2026, 11:15 AM IST

1/8
image

IPO News: ગોલ્ડલાઇન ફાર્માસ્યુટિકલ, એક નાની કંપનીના IPO માટે રોકાણકારો ઉમટી રહ્યા છે. ગોલ્ડલાઇન ફાર્માસ્યુટિકલના IPOને જબરદસ્ત પ્રતિસાદ મળ્યો છે, પહેલા દિવસે જ વેચાણ થઈ ગયું છે. ગોલ્ડલાઇન ફાર્માસ્યુટિકલના શેર પણ ગ્રે માર્કેટમાં તેજીમાં છે. કંપનીના શેર પહેલાથી જ 41 ટકાથી વધુ પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. ગોલ્ડલાઇન ફાર્માસ્યુટિકલના IPO પર રોકાણ કરવા માટે હજુ પણ સમય છે, કંપનીનો IPO ગુરુવાર, 14 મે સુધી સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે ખુલ્લો છે.

2/8
image

ગ્રે માર્કેટમાં ગોલ્ડલાઇન ફાર્માસ્યુટિકલના શેર નોંધપાત્ર પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. કંપનીના શેર 18 રૂપિયાના વધારા સાથે ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. કંપનીના શેરનો IPO ભાવ 43 રૂપિયા છે. વર્તમાન ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમના આધારે, ગોલ્ડલાઇન ફાર્માસ્યુટિકલના શેર 61 રૂપિયા પર લિસ્ટ થઈ શકે છે. આનો અર્થ એ છે કે કંપનીના IPOમાં ફાળવવામાં આવેલા શેર રોકાણકારો લિસ્ટિંગના દિવસે 41 ટકાથી વધુના ફાયદાની અપેક્ષા રાખી શકે છે. ગોલ્ડલાઇન ફાર્માસ્યુટિકલના IPOનું કુલ કદ 12 કરોડ રૂપિયા સુધીનું છે.  

3/8
image

ગોલ્ડલાઇન ફાર્માસ્યુટિકલના IPOમાં પહેલા દિવસે કુલ 22.35 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. સામાન્ય રોકાણકાર શ્રેણીને 34.07 ગણો સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યો હતો. નોન-ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ઇન્વેસ્ટર (NII) શ્રેણીને 24.46 ગણો સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યો હતો. 

4/8
image

ગોલ્ડલાઇન ફાર્માસ્યુટિકલના IPOમાં ક્વોલિફાઇડ ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ બાયર્સ (QIB) ક્વોટા 1.31 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. સામાન્ય રોકાણકારો કંપનીના IPOમાં ઓછામાં ઓછા બે લોટ માટે અરજી શકે છે. IPOના બે લોટમાં 6,000 શેર છે. આનો અર્થ એ છે કે સામાન્ય રોકાણકારોએ 2 લોટ માટે 2.58 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડશે.  

5/8
image

ગોલ્ડલાઇન ફાર્માસ્યુટિકલ્સ ગોલ્ડલાઇન બ્રાન્ડ નામ હેઠળ ફાર્માસ્યુટિકલ ઉત્પાદનોનું માર્કેટિંગ કરવાનો વ્યવસાય કરે છે. કંપનીની પ્રોડક્ટ રેન્જ પાંચ સેગમેન્ટમાં વહેંચાયેલી છે. ગોલ્ડલાઇન ફાર્મા શ્રેણીમાં 42 ઉત્પાદનોનો સમાવેશ થાય છે. 

6/8
image

ગોલ્ડલાઇન કાર્ડિનલ શ્રેણીમાં 54 ઉત્પાદનો ઓફર કરવામાં આવે છે. ગોલ્ડલાઇન આયુષ્માન શ્રેણી 18 ઉત્પાદનો ઓફર કરે છે. ગોલ્ડલાઇન ઇનલાઇફ કેટેગરીમાં 22 પ્રોડક્ટ્સ છે, જ્યારે ગોલ્ડલાઇન વેલનેસ કેટેગરીમાં 10 પ્રોડક્ટ્સ છે. કંપની તેના ઉત્પાદનોનું ઉત્પાદન કરતી નથી. ફાર્માસ્યુટિકલ ઉત્પાદન માટે, તે તૃતીય-પક્ષ ઉત્પાદકો સાથે ભાગીદારી કરે છે, જે કંપનીના બજાર સંશોધન અને ઉત્પાદન સ્પષ્ટીકરણોના આધારે દવાઓનું ઉત્પાદન કરે છે.

7/8
image

અમોલ લક્ષ્મીકાંત મજુમદાર અને સ્વપ્ન પ્રેમપ્રકાશ ખંડેલવાલ ગોલ્ડલાઇન ફાર્માસ્યુટિકલ્સના પ્રમોટર છે. IPO પહેલા કંપનીમાં પ્રમોટરોનો હિસ્સો 79.70% હતો. કંપની IPOમાંથી એકત્ર કરાયેલી રકમનો ઉપયોગ દેવાની ચુકવણી અને સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ માટે કરશે.

8/8
image

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

Goldline Pharmaceuticals IPOGoldline Pharmaceuticals IPO PriceGoldline Pharmaceuticals IPO NewsGoldline Pharmaceutical IPO Grey Market PremiumGoldline Pharmaceutical IPO GMPGujarati News

Trending Photos