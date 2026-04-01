આ 5 ખેલાડીઓના કારણે હાર્યું ગુજરાત ટાઇટન્સ, પંજાબ કિંગ્સને ગિફ્ટ કરી દીધી મેચ

GT vs PBKS : ગુજરાત ટાઇટન્સે IPL 2026માં પોતાના અભિયાનની શરૂઆત હાર સાથે કરી છે. ટીમનો પંજાબ કિંગ્સ સામે 3 વિકેટે પરાજય થયો હતો. ત્યારે આ હાર માટે કોણ જવાબદાર છે અને કઈ ભૂલોના કારણે ગુજરાત ટાઇટન્સને હારનો સામનો કરવો પડ્યો તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
 

Updated:Apr 01, 2026, 11:31 AM IST

GT vs PBKS : ગુજરાત ટાઇટન્સને IPL 2026ની તેમની શરૂઆતની મેચમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. મુલ્લાનપુરના મહારાજા યાદવિન્દ્ર સિંહ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી મેચમાં પંજાબ કિંગ્સે ગુજરાત ટાઇટન્સને 3 વિકેટથી હરાવ્યું. ગુજરાત માટે આ મેચમાં ઘણા ખેલાડીઓનું પ્રદર્શન નિરાશાજનક સાબિત થયું. જેમાં આ 5 ખેલાડીઓ ટીમની હારનું કારણ બન્યા.

રાહુલ તેવટિયા

રાહુલ તેવટિયા ગુજરાત ટાઇટન માટે ફિનિશરની ભૂમિકા ભજવે છે. છેલ્લી સીઝનમાં તેણે 12 ઇનિંગ્સમાં 99 રન બનાવ્યા હતા. આ સીઝનમાં તેની શરૂઆત પણ ખાસ પ્રભાવશાળી રહી નથી. તે 10 બોલમાં ફક્ત 11 રન બનાવી શક્યો અને અણનમ રહ્યો.  

વોશિંગ્ટન સુંદર

ગુજરાત ટાઇટન્સ તરફથી વોશિંગ્ટન સુંદર 5મા નંબરે બેટિંગ કરવા આવ્યો. તે 19મી ઓવરમાં આઉટ થયો. ડેથ ઓવરના તબક્કા દરમિયાન ત્રણ ઓવર સુધી ક્રીઝ પર રહેવા છતાં સુંદર 16 બોલમાં ફક્ત 18 રન જ બનાવી શક્યો.

કાગીસો રબાડા

અનુભવી કાગીસો રબાડા મેચનો સૌથી મોંઘો બોલર સાબિત થયો. તેની ત્રણ ઓવરમાં તેણે 11.30ના ઇકોનોમી રેટથી 34 રન આપ્યા. આ મેચમાં તેનો ઇકોનોમી રેટ બધા બોલરોમાં સૌથી ખરાબ હતો.  

જોસ બટલર

ગુજરાત ટાઇટન્સ માટે જોસ બટલરે 38 રનની ઇનિંગ રમી હતી, પરંતુ તેણે 33 બોલમાં રન બનાવ્યા હતા. તેણે 2026ના ટી20 વર્લ્ડ કપમાં વિનાશક પ્રદર્શન કર્યું હતું અને આઈપીએલ સીઝનમાં તેની શરૂઆત પણ ખાસ રહી નથી.

સાઈ સુદર્શન

ઓપનિંગ બેટ્સમેન સાઈ સુદર્શને ટૂંકી ઇનિંગ રમી 11 બોલમાં ફક્ત 13 રન બનાવ્યા. નવા બોલ સામે બેટિંગ કરવી સરળ હતી, પરંતુ સુદર્શને માર્કો જેનસેનની બોલિંગમાં શ્રેયસ ઐયરને કેચ આપ્યો.  

