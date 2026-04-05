IPL 2026 : 12 બોલમાં માત્ર 15 રનની જરૂર હતી પછી એવું શું થયું કે ગુજરાતે હાથમાંથી ગુમાવી મેચ
Gujarat Titans vs Rajasthan Royals : ગુજરાત ટાઇટન્સને રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે છેલ્લા બોલે હારનો સામનો કરવો પડ્યો. જોફ્રા આર્ચર અને તુષાર દેશપાંડેએ છેલ્લી બે ઓવરમાં 15 રનનો સફળતાપૂર્વક બચાવ કર્યો હતો. ગુજરાતે હાથમાં આવેલી મેચ ગુમાવી હતી.
Gujarat Titans vs Rajasthan Royals : IPL 2026ની 9મી મેચમાં રાજસ્થાન રોયલ્સે નરેન્દ્ર મોદી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે ગુજરાત ટાઇટન્સને 6 રનથી હરાવ્યું. રાજસ્થાન રોયલ્સની આ સતત બીજી જીત છે. જ્યારે ગુજરાતની ટીમ તેની બંને મેચ હારી ગઈ છે.
રાજસ્થાન રોયલ્સ દ્વારા આપવામાં આવેલા 211 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરતા ગુજરાતની ટીમ નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં 8 વિકેટ ગુમાવીને ફક્ત 204 રન જ બનાવી શકી હતી અને માત્ર 6 રનથી મેચ હારી ગઈ હતી.
તુષાર દેશપાંડે અને જોફ્રા આર્ચર રાજસ્થાન રોયલ્સની જીતના હીરો તરીકે ઉભરી આવ્યા. છેલ્લી બે ઓવરમાં ગુજરાતને જીતવા માટે 15 રનની જરૂર હતી. જોફ્રા આર્ચરે 19મી ઓવર ફેંકી તેમાં તેણે માત્ર 4 રન આપ્યા. રબાડા અને રાશિદ બંને ક્રીઝ પર સારી રીતે સેટ હતા, છતાં આર્ચરે તેમને શોટ રમવાની તક ના આપી. પરિણામે ટીમને જીત માટે અંતિમ ઓવરમાં 11 રનની જરૂર હતી.
તુષાર દેશપાંડેએ રાજસ્થાન માટે અંતિમ ઓવર ફેંકી. તેણે વાઇડ ડિલિવરીથી શરૂઆત કરી ત્યારબાદ આગામી ત્રણ બોલમાં ત્રણ રન આપ્યા. ચોથો બોલ ડોટ બોલ હતો અમે પાંચમા બોલ પર રાશિદ ખાનને આઉટ કર્યો. અંતિમ બોલ પર જીત માટે હજુ 7 રનની જરૂર હતી, પરંતુ અશોક શર્મા કોઈ રન બનાવી શક્યો નહીં, જેના કારણે રાજસ્થાન રોયલ્સ જીત્યું.
આ સાથે રાજસ્થાન રોયલ્સે IPL 2026માં સતત બીજી જીત નોંધાવી છે. તો ગુજરાત ટાઇટન્સને સિઝનમાં સતત બીજી હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. આ જીત સાથે રાજસ્થાન રોયલ્સ પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચના સ્થાને પહોંચી ગયું છે.
Trending Photos