/IPL 2027 : કોણ હશે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનો નવો કેપ્ટન ? આ બે ખેલાડીઓ સૌથી આગળ, કોને લાગશે લોટરી ?

IPL 2027 : હાર્દિક પંડ્યાની કેપ્ટનશીપ હેઠળ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનું પ્રદર્શન છેલ્લા કેટલીક સીઝનમાં અત્યંત નિરાશાજનક રહ્યું છે. પરિણામે ટીમ હવે નવા કેપ્ટનની શોધમાં છે. ત્યારે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનો આગામી કેપ્ટન કોણ હશે અને આ રેસમાં સૌથી આગળ કોણ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
IPL 2027 : IPL 2027 પહેલા મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ (MI) ટીમમાં ઘણા મોટા ફેરફારો જોવા મળી શકે છે. એવા અહેવાલો હતા કે મુંબઈની ટીમ હરાજી પહેલા હાર્દિક પંડ્યાને ટ્રેડ કરી શકે છે. જોકે, આ મામલે હવે એક નવી અપડેટ સામે આવી છે. હવે એવું લાગે છે કે હાર્દિક પંડ્યા મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ સાથે રહેશે. તેથી સૌથી રસપ્રદ પ્રશ્ન એ છે કે ટીમનો નવો કેપ્ટન કોણ હશે ?
ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડિયાના અહેવાલ અનુસાર, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ મેનેજમેન્ટ ટીમને નવા અભિગમ સાથે આગળ વધારવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. રોહિત શર્માએ મુંબઈને પાંચ IPL ટાઇટલ અપાવ્યા છે, પરંતુ તે કેપ્ટનશીપની ભૂમિકા ફરી શરૂ કરવા માટે ઉત્સુક નથી.
તેમ છતાં તે નવા કેપ્ટનની પસંદગી માટે મેનેજમેન્ટ સાથે સહયોગ કરી રહ્યો છે. હાલમાં બે નામો રેસમાં આગળ છે, યુવા બેટ્સમેન તિલક વર્મા અને યોર્કર કિંગ જસપ્રીત બુમરાહ. મુંબઈ ટીમ આગામી સીઝન માટે આમાંથી કોઈ એકને કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરી શકે છે.
ચાહકો માટે સારા સમાચાર એ છે કે સૂર્યકુમાર યાદવ મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સાથે રહેશે. ભલે 2026ની સીઝન તેના માટે ખાસ નહોતી, ટીમ મેનેજમેન્ટનો તેને જવા દેવાનો કોઈ ઇરાદો નથી.
મુંબઈ ટીમ એક પરિવાર ફિલોસોફી પર કામ કરે છે અને ફક્ત એક ખરાબ સીઝનને કારણે આવા મહત્વપૂર્ણ મેચ-વિનરને પડતો મૂકશે નહીં. IPL 2027 પછી મેગા ઓક્શન હોવાથી મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ આ તબક્કે ટીમમાં મોટા ફેરફારો ટાળી રહ્યું છે.