53 કરોડ યુઝરની કંપનીનો આવી રહ્યો છે IPO, સેબી પાસે ખાનગી રીતે દાખલ કરશે દસ્તાવેજ

Upcoming IPO: ડિજિટલ પેમેન્ટ કંપનીએ તેના પ્રસ્તાવિત IPO માટે સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (SEBI) સમક્ષ ગુપ્ત દસ્તાવેજો ફાઇલ કર્યા છે. માર્ચ 2024 સુધીમાં, કંપનીએ આશરે 530 મિલિયન નોંધાયેલા વપરાશકર્તાઓ હતા.

Updated:Sep 24, 2025, 11:19 AM IST

Upcoming IPO: વોલમાર્ટની માલિકીની ડિજિટલ પેમેન્ટ કંપની ફોનપેએ IPO માટે SEBI સામે ગુપ્ત દસ્તાવેજો ફાઇલ કર્યા છે. કંપનીએ સ્ટોક એક્સચેન્જમાં લિસ્ટિંગ માટેની પ્રક્રિયા ઔપચારિક રીતે શરૂ કરી છે.  

અહેવાલો અનુસાર, ગોપનીય ફાઇલિંગ સુવિધા નવેમ્બર 2022માં SEBI દ્વારા રજૂ કરવામાં આવી હતી. આ હેઠળ, કંપની સંવેદનશીલ વ્યવસાયિક વિગતો અને નાણાકીય ડેટા, ખાસ કરીને સ્પર્ધકો પાસેથી, અંતિમ લિસ્ટિંગ નિર્ણય સુધી ગુપ્ત રાખી શકે છે. આ પદ્ધતિ હેઠળ, દસ્તાવેજો જાહેર કરવામાં આવતા નથી. ફોનપે ઉપરાંત, ટાટા કેપિટલ, ઓયો, સ્વિગી અને ફિઝિક્સવાલા જેવી કંપનીઓએ પણ આ માર્ગનો ઉપયોગ કર્યો છે.  

PhonePe એક અગ્રણી ડિજિટલ પેમેન્ટ એપ છે, જે ઓગસ્ટ 2016માં શરૂ થઈ હતી. તેના મુખ્ય ચુકવણી વ્યવસાય ઉપરાંત, કંપનીએ ધિરાણ અને સ્ટોક બ્રોકિંગ જેવી નાણાકીય સેવાઓમાં પણ વિસ્તરણ કર્યું છે. માર્ચ 2024 સુધીમાં, PhonePe પાસે આશરે 530 મિલિયન નોંધાયેલા વપરાશકર્તાઓ અને 200 મિલિયન માસિક એક્ટિવ કસ્ટમર છે.  

આ એપ દર મહિને 7.7 અબજથી વધુ વ્યવહારો પર ટ્રાન્જેક્શન કરે છે. PhonePeએ સિંગાપોર, સંયુક્ત આરબ અમીરાત અને નેપાળ સહિત છ દેશોમાં તેની સેવાઓ શરૂ કરીને વૈશ્વિક સ્તરે પણ વિસ્તરણ કર્યું છે.  

નાણાકીય વર્ષ 2025માં, કંપનીની આવક પાછલા વર્ષની સરખામણીમાં 40% વધીને 7,115 કરોડ રૂપિયા થઈ. તેણે પ્રથમ વખત 117 કરોડ રૂપિયા પર હકારાત્મક સમાયોજિત EBITDA (ESOP ખર્ચ સિવાય) નોંધાવ્યો છે. કંપનીનો સમાયોજિત નફો (ESOP ખર્ચ સિવાય) 220 ટકા વધીને 630 કરોડ રૂપિયા થયો. PhonePeએ Google Pay સાથે ભારતના UPI બજારમાં ટોચના બે ખેલાડીઓમાંનું એક છે.  

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

