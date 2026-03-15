ગુજરાતી ન્યૂઝફોટોમાર્કેટમાં ધુમ મચાવવા આવી રહ્યો છે સરકારી કંપનીનો IPO, ગ્રે માર્કેટમાં અત્યારથી પ્રીમિયમ પર શેર, જાણો

માર્કેટમાં ધુમ મચાવવા આવી રહ્યો છે સરકારી કંપનીનો IPO, ગ્રે માર્કેટમાં અત્યારથી પ્રીમિયમ પર શેર, જાણો

Government Company IPO: સરકારી કંપનીનો IPO આ અઠવાડિયે ખુલી રહ્યો છે. કંપનીનો IPO 20 માર્ચે ખુલશે. રોકાણકારોને 24 માર્ચ સુધી આ IPO પર રોકાણ કરવાની તક મળશે. આ સરકારી કંપનીનો IPO ગ્રે માર્કેટમાં મજબૂત સ્થિતિ ધરાવે છે.
 

Updated:Mar 15, 2026, 02:53 PM IST

Government Company IPO: કોલ ઇન્ડિયાની પેટાકંપની સેન્ટ્રલ માઇન પ્લાનિંગ IPO આ અઠવાડિયે ખુલી રહી છે. કંપનીનો પ્રારંભિક જાહેર ઓફર (IPO) 20 માર્ચે ખુલશે. રોકાણકારોને 24 માર્ચ સુધી તેમના દાવ લગાવવાની તક મળશે.  

આ IPO સંપૂર્ણપણે ઓફર ફોર સેલ પર આધારિત છે. કંપની IPO દ્વારા 10.71 કરોડ શેર જાહેર કરશે. આ એક મેઇનબોર્ડ સેગમેન્ટ IPO છે, તેથી તે BSE અને NSE બંને પર લિસ્ટેડ થશે.  

કંપનીએ હજુ સુધી IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ જાહેર કર્યો નથી. એવી અપેક્ષા છે કે પ્રાઇસ બેન્ડ, લોટ સાઈઝ વગેરે સોમવારે જાહેર કરવામાં આવશે.  

સેન્ટ્રલ માઇન પ્લાનિંગ IPOનો 50% હિસ્સો લાયક સંસ્થાકીય ખરીદદારો માટે ખુલ્લો રહેશે, જ્યારે 35 ટકા છૂટક રોકાણકારો માટે અનામત રહેશે. બાકીનો 15 ટકા હિસ્સો બિન-સંસ્થાકીય રોકાણકારો માટે રહેશે.  

તે દેશની સૌથી મોટી કોલસા અને ખનિજ સલાહકાર પેઢી છે. નાણાકીય વર્ષ 2024-25 દરમિયાન, કંપનીનો બજાર હિસ્સો 61 ટકા હતો. કંપની કોલસા મંત્રાલય તેમજ પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયને ચોક્કસ બાબતો પર સલાહ આપે છે.  

IDBI કેપિટલ માર્કેટ્સ અને સિક્યોરિટીઝ અને SBI કેપિટલ માર્કેટ્સને મર્ચન્ટ બેન્કર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. KFin ટેકનોલોજીને રજિસ્ટ્રાર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવી છે.  

ઇન્વેસ્ટર્સ ગેઇન મુજબ, કંપનીનો IPO આજે ગ્રે માર્કેટમાં 19 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. આ IPO માટે સૌથી વધુ GMP પ્રતિ શેર 24 રૂપિયા છે. સેન્ટ્રલ માઇન પ્લાનિંગનો નાણાકીય વર્ષ 2025 દરમિયાન આવક 2177 કરોડ રૂપિયા હતી. નાણાકીય વર્ષ 2024માં, કંપનીની આવક 1770 કરોડ રૂપિયા હતી. સેન્ટ્રલ માઇન પ્લાનિંગનો નફો (ટેક્સ પછી) નાણાકીય વર્ષ 2025માં 667 કરોડ રૂપિયા હતો. નાણાકીય વર્ષ 2024માં આ જ નફો 503 કરોડ રૂપિયા હતો.  

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

