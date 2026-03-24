ઈરાને ઈઝરાયલની રાજધાનીને બનાવી નિશાન, તેલ અવીવમાં ઈમારતો બની ખંડેર, જુઓ Photos
ઈઝરાયલના વિસ્તારમાં હુમલા બાદ ભારે નુકસાન થયિં છે. આઈડીએફ અનુસાર રાહત ટીમો પ્રભાવિત ક્ષેત્રોમાં પહોંચી રહી છે અને લોકોને એકત્ર ન થવાની અપીલ કરવામાં આવી છે. તસવીરોમાં ઈમારતોમાંથી નીકળતો ધૂમાડો જોવા મળી રહ્યો છે.
ઈરાને ઈઝરાયલ પર મિસાઈલનો વરસાદ કર્યો છે. આ હુમલામાં તેલ અવીવથી લઈને હાઇફા સુધી તબાવી જોવા મળી રહી છે.
ઈરાને સોમવારે રાતથી મંગળવારે સવાર સુધી ઈઝરાયલના ઘણા વિસ્તાર પર હુમલો કર્યો હતો. આ તસવીર મંગળવારે તેલ અવીવ પર થયેલા હુમલાને દેખાડે છે.
ઈઝરાયલ ડિફેન્સ ફોર્સ પ્રમાણે હોમ ફ્રંટ કમાન્ડની બચાવ અને રાહત ટીમોને દેશના મધ્ય ભાગમાં તૈનાત કરવામાં આવી છે, જ્યાં હુમલાના સમાચાર મળ્યા છે. જનતાને એકત્ર ન થવાની અપીલ પણ કરવામાં આવી હતી.
ઈઝારયલની ઈમરજન્સી સેવાઓના ટેલીગ્રામ પર પોસ્ટ કરવામાં આવેલી તસવીરોમાં ઈમારતો અને કાટમાળમાંથી નીકળતો ધૂમાડો જોવા મળી રહ્યો છે.
હુમલા પહેલા IDF એ જણાવ્યું હતું કે દેશના દક્ષિણી ભાગના ઘણા વિસ્તારમાં હુમલો થયો હતો. ઈરાને ક્લસ્ટર બોમ્બનો ઉપયોગ કરી હુમલો કર્યો.
સોમવારે રાત્રે IDFએ ઈરાન તરફથી ઈઝરાયલ તરફ છોડવામાં આવેલી મિસાઇલના સંબંધમાં એલર્ટ જાહેર કર્યું હતું. આઈડીએફએ દેશના ઉત્તરી ભાગમાં એક મિસાઈલ પડવાની જાણકારી આપી હતી.
તસવીરોમાં ઉત્તરી ઇઝરાયલના એક વિસ્તારમાં મિસાઈલથી થયેલા નુકસાનને જોઈ શકાય છે. અહીં હાઇફા ક્ષેત્રમાં સ્થિત નેશરમાં રાત દરમિયાન એક ઈમારત પર મિસાઈલ પડી હતી.
હોમ ફ્રંટ કમાન્ડે જનતાને અપીલ કરી કે તે સુરક્ષા નિર્દેશોનું પાલન કરે. આ વચ્ચે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પાંચ દિવસના સંઘર્ષ વિરામની જાહેરાત કરી હતી. પરંતુ આ દાવાને ઈરાને નકારી દીધો હતો.
