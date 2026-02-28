મિડલ ઈસ્ટમાં ભડક્યું યુદ્ધ! અમેરિકા અને ઈઝરાયેલે ઈરાન પર કેમ કર્યો સીધો હુમલો? આ છે 5 મોટા કારણો
Iran-Israel War: મિડલ ઈસ્ટમાં દરેક ક્ષણે પરિસ્થિતિ બદલાઈ રહી છે. ઈરાન અને ઈઝરાયેલ વચ્ચે યુદ્ધ ભયંકર બની રહ્યુ છે. પરંતુ સવાલ એ છે કે, ત્રીજા રાઉન્ડની વાતચીત નિષ્ફળ રહેતા આખરે અમેરિકા અને ઈઝરાયેલે ઈરાન પર હુમલો કેમ કર્યો. તેના પાંચ મોટા કારણો છે. ચાલો વિગતવાર જાણીએ.
ઈરાન અને ઈઝરાયેલ વચ્ચે યુદ્ધ ભયંકર બની રહ્યુ છે. આકાશમાંથી બારુદ વરસી રહ્યો છે. ચારે તરફ ધુમાડાના ગોટા છે અને બારુદની ગંધ સમગ્ર મિડલ ઈસ્ટમાં ફેલાઈ ગઈ છે. એક પછી એક મિસાઇલ અને ડ્રોન હુમલાઓથી મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધની આગ વધુ તેજ થઈ રહી છે. ઈરાન પર ઇઝરાયેલના હુમલા બાદ ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધની ચિંગારી સળગી ઊઠી છે. અમેરિકા અને ઇઝરાયેલની જોડીએ ઈરાનમાં ભારે વિનાશ વેર્યો છે. એક સાથે 30 શહેરોમાં થયેલા તાબડતોબ હુમલાઓએ ઈરાનને સંભાળવાનો મોકો પણ આપ્યો નહીં. હવે સમજીએ કે આખરે અમેરિકા એ ઈરાન પર હુમલો કેમ કર્યો. બીજી તરફ ઈરાને કાઉન્ટર એટેક કર્યો છે. ઈરાને 7 દેશો પર બેક-ટુ-બેક હુમલા કર્યા છે.
ઈરાને પરમાણુ બોમ્બ બનાવતા રોકવા માટે
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે વારંવાર કહ્યું છે કે, ઈરાનને ક્યારેય પરમાણુ બોમ્બ બનાવવા દેવામાં નહીં આવે. અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ હંમેશાથી ઈરાનની પરમાણુ શક્તિ બનવાની કોશિશનો વિરોધ કરતા આવ્યા છે. ટ્રમ્પ અને બેન્જામિન નેતન્યાહૂના મત મુજબ ઈરાન આતંકવાદને પ્રોત્સાહન આપતો દેશ છે અને અમેરિકા સહિત ઘણા દેશો માટે ખતરો છે. તેથી ઈરાનનું પરમાણુ બોમ્બ બનાવવું સુરક્ષા દ્રષ્ટિએ યોગ્ય નથી. આ જ કારણથી અમેરિકા અને ઇઝરાયેલે પોતાના સાથી દેશો સાથે મળી ઈરાન પર તાબડતોબ હુમલો કર્યો.
ખામેનેઈ વિરુદ્ધ ઈરાનમાં ગુસ્સો
ઈરાનમાં છેલ્લા બે મહિનાથી સત્તા વિરોધી પ્રદર્શન દરમિયાન હજારો લોકોના મોત થયા છે. ઈરાને સ્વીકાર્યું છે કે, 3117 નાગરિકોના મોત થયા છે. અમેરિકાએ ચેતવણી આપી હતી કે, જો પ્રદર્શનકારીઓની હત્યા થશે તો વોશિંગ્ટન ચૂપ નહીં બેસે. અમેરિકા ઈરાનમાં વધતા ગુસ્સાને ખામેનેઈની સત્તા સામે એક તક તરીકે જોઈ રહ્યું હતું.
પાછલા વર્ષનો હુમલો પૂરતો ન હતો
અમેરિકાએ ગયા વર્ષે 21 જૂનના રોજ ઈરાનની ત્રણ ન્યૂક્લિયર સાઇટ્સ પર બોમ્બિંગ કર્યું હતું. પરંતુ અમેરિકી ગુપ્તચર એજન્સીએ કહ્યું હતું કે, ઈરાનનો પરમાણુ કાર્યક્રમ સંપૂર્ણ રીતે નષ્ટ થયો નથી. ઈરાન માત્ર થોડા મહિનાઓ પાછળ ધકેલાયું હતું. એટલે કે ઈરાનના પરમાણુ બોમ્બના માર્ગને સંપૂર્ણ રીતે બંધ કરવામાં આવ્યો નહોતો.
ટ્રમ્પને ઈરાનનું યુરેનિયમ સંવર્ધન નામંજૂર
અમેરિકાએ શરત મૂકી હતી કે, ઈરાનનું યુરેનિયમ એનરિચમેન્ટ સંપૂર્ણ રીતે બંધ કરવું. પહેલાથી સંવર્ધિત યુરેનિયમ હટાવવું. લાંબા અંતરની મિસાઇલની સંખ્યા મર્યાદિત કરવી અને પ્રોક્સી ફોર્સને સહાયતા બંધ કરવી. પરંતુ ઈરાન આ શરતો માનવા તૈયાર નહોતું. જિનેવામાં ત્રીજા રાઉન્ડની વાતચીત નિષ્ફળ રહી અને પછી અમેરિકા અને ઇઝરાયેલે મળીને ઈરાન પર સીધો હુમલો કર્યો.
ઈરાનની મિસાઇલ શક્તિ અમેરિકા માટે ખતરો
ટ્રમ્પનું માનવું છે કે, ઈરાનની વધતી મિસાઇલ શક્તિ અમેરિકા માટે મોટો ખતરો બની શકે છે. ટ્રમ્પના જણાવ્યા મુજબ ઈરાન થોડા વર્ષોમાં એવી મિસાઇલ વિકસાવી શકે છે જેના રેન્જમાં અમેરિકાના ઘણા શહેરો આવી શકે. જ્યારે ઈરાનનો દાવો છે કે, તેની મિસાઇલની રેન્જ 2000 થી 3000 કિલોમીટર સુધી છે અને અમેરિકા ઈરાનથી આશરે 9 થી 10 હજાર કિલોમીટર દૂર છે. અમેરિકાએ જે કહ્યું તે કર્યું. ટ્રમ્પે ઈરાનને ચેતવણી આપી હતી. હુમલાની ધમકી આપી હતી અને જ્યારે વાતચીત સફળ ન રહી. ત્યારે ઇઝરાયેલ સાથે મળીને ઈરાન પર સીધો હુમલો કર્યો છે.
