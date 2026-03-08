ગુજરાતી ન્યૂઝફોટોમાત્ર પેટ્રોલ અને LPG જ નહીં... જો ઈરાન-ઈઝરાયેલ યુદ્ધ વધશે તો જાણો દેશમાં શું-શું થશે મોંઘું?

માત્ર પેટ્રોલ અને LPG જ નહીં... જો ઈરાન-ઈઝરાયેલ યુદ્ધ વધશે તો જાણો દેશમાં શું-શું થશે મોંઘું?

Iran-Israel War Impact on India: ઈઝરાયેલ અને ઈરાન વચ્ચેનું યુદ્ધ એક અઠવાડિયાથી ચાલુ છે અને આ યુદ્ધ હજુ જલ્દી સમાપ્ત થાય તેવા કોઈ સંકેત જોવા મળી રહ્યા નથી. જો યુદ્ધ ચાલુ રહેશે તો આગામી દિવસોમાં દેશમાં જીવનજરૂરી અનેક વસ્તુઓના ભાવમાં વધારો જોવા મળી શકે છે.

Updated:Mar 08, 2026, 05:04 PM IST

ઈરાન-ઈઝરાયેલ યુદ્ધની ભારત પર શું અસર થશે?

1/10
image

ઈરાન અને ઈઝરાયેલ વચ્ચેનું યુદ્ધ છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી ચાલી રહ્યું છે અને હાલમાં આ યુદ્ધ સમાપ્ત થવાના કોઈ સંકેત જોવા મળી રહ્યા નથી. આ યુદ્ધની અસર આખી દુનિયાની ઈકોનોમી પર પડી શકે છે. ભારત પણ તેમાંથી બાકાત નહીં રહે શકે. દેશમાં તેની અસર દેખાવાનું શરૂ પણ થઈ ગયું છે. શનિવારે (7 માર્ચ) રાંધણ ગેસના ભાવમાં વધારો થયો છે. ભારત ક્રૂડ ઓઈલ, ફર્ટિલાઈઝર સહિતની ઘણી વસ્તુઓ માટે ખૂબ જ વધારે ઈમ્પોર્ટ પર નિર્ભર છે. મિડલ ઈસ્ટમાં તણાવ વધવાથી સપ્લાય ચેઈનમાં અવરોધ આવી શકે છે અને કિંમતોમાં વધારો થઈ શકે છે. આગામી દિવસોમાં ભારતીય ગ્રાહકોએ રોજિંદી ઘણી વસ્તુઓ અને સેવાઓના ભાવમાં વધારો સહન કરવો પડી શકે છે.

પેટ્રોલ અને ડીઝલના વધી શકે છે ભાવ 

2/10
image

જો મિડલ ઈસ્ટમાંથી ક્રૂડ ઓઈલના સપ્લાયમાં અવરોધ આવે છે, તો ભારતમાં ઈંધણના ભાવ ઝડપથી વધી શકે છે. જો કે, સરકાર તરફથી હાલમાં જ નિવેદન આવ્યું છે કે, ગભરાવાની જરૂર નથી અને દેશ પાસે પૂરતો ઓઈલ રિઝર્વ સ્ટોક છે.

LPG ગેસ સિલિન્ડરના વધી ગયા ભાવ

3/10
image

રાંધણ ગેસના ભાવમાં વધારો થઈ ચૂક્યો છે અને આગામી દિવસોમાં તેમાં હજુ પણ વધારો થઈ શકે છે. ક્રૂડ ઓઈલ અને ગેસના સપ્લાયને અસર થવાને કારણે રાંધણ ગેસ (LPG) મોંઘો થયો છે.

સોનું અને ચાંદીના વધશે ભાવ

4/10
image

જિયો પોલિટિકલ તણાવ (Geopolitical tension) દરમિયાન રોકાણકારો સોના અને ચાંદી જેવા સેફ હેવન તરફ વળે છે. આનાથી માંગ વધતા કિંમતોમાં તેજી આવી શકે છે. આગામી દિવસોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધુ વધારો થશે.

ખાદ્ય તેલના વધશે ભાવ!

5/10
image

દુનિયાભરમાં સપ્લાય ખોરવાવાને કારણે ખાદ્ય તેલની આયાત પર પણ અસર પડી શકે છે, જેનાથી સ્થાનિક બજારમાં તેલના ભાવ વધી શકે છે.

ખાતરના વધી જશે ભાવ

6/10
image

ભારત મોટા ભાગનું ખાતર ઈમ્પોર્ટ કરે છે. સપ્લાય ચેઈન પ્રભાવિત થવાને કારણે ખેડૂતો માટે ખાતર મોંઘું થઈ શકે છે.

ઈલેક્ટ્રોનિક્સ અને ગેજેટ્સની કિંમત વધવાની શક્યતા

7/10
image

ગ્લોબલ સપ્લાય ચેઈનમાં અવરોધ આવવાથી સ્માર્ટફોન, લેપટોપ અને અન્ય ઈલેક્ટ્રોનિક વસ્તુઓની કિંમતો વધવાની પણ આશંકા છે.

હવાઈ મુસાફરી થઈ જશે મોંઘી

8/10
image

એવિએશન ફ્યુઅલના ભાવ વઘી શકે છે. તેનાથી એરલાઈન્સ ટિકિટની કિંમત વધારી શકે છે.

ટ્રાન્સપોર્ટેશન અને લોજિસ્ટિક્સનો વધશે ખર્ચ

9/10
image

ડીઝલના ભાવ વધવાથી દેશભરમાં માલસામાન ટ્રાન્સપોર્ટ કરવાનો ખર્ચ વધી જાય છે. ટ્રાન્સપોર્ટેશન ખર્ચ વધવાની સીધી અસર દરેક વસ્તુની કિંમત પર પડશે. પરિવહન ખર્ચમાં વધારાને કારણે ઘણી વસ્તુઓ મોંઘી થઈ શકે છે.

રોજિંદી વસ્તુઓ થઈ જશે મોંઘી

10/10
image

જેમ-જેમ ટ્રાન્સપોર્ટેશન અને પ્રોડક્શનનો ખર્ચ વધતા પેકેજ્ડ ફૂડ, દૂધ અને શાકભાજી જેવી રોજિંદી વસ્તુઓ પણ મોંઘી થઈ જશે, જેની સીધી અસર તમારા ગૃહિણીના બજેટ પર પડશે.

Iran-Israel WarIran-Israel War Impact on IndiaImpact of Iran-Israel Warઈઝરાયેલ-ઈરાન યુદ્ધયુદ્ધની ભારત પર અસર

Trending Photos