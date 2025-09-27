ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

Irregular Periods: સમય પર નથી આવતું માસિક ? તો આ મસાલાની ચા બનાવીને પીવો, નિયમિત થઈ જશે પીરિયડ્સ

Irregular Periods: માસિક એક નોર્મલ પ્રોસેસ હોય છે. જે પ્રોસેસ સમયસર થાય એટલે કે માસિક દર મહિને સમયસર આવે તે જરૂરી હોય છે. જો કોઈ યુવતીને અનિયમિત માસિકની સમસ્યા હોય તો તેને દૂર કરવા માટે રસોડામાં રહેલા એક મસાલાની ચા બનાવીને પીવી જોઈએ. આજે અનિયમિત માસિકની સમસ્યાને દુર કરી શકે છે. 
 

Updated:Sep 27, 2025, 05:54 PM IST

પીરીયડ સાયકલ

લાઈફસ્ટાઈલ અને ખરાબ આહારની સીધી અસર પીરીયડ સાયકલ પર પડે છે. અનહેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલ અને ખરાબ આહારના કારણે માસિક મોડું આવી શકે છે   

હોર્મોનલ અસંતુલન

હોર્મોનલ અસંતુલનના કારણે પણ અનિયમિત માસિકની સમસ્યા થઈ શકે છે. ઘણી વખત પ્રશ્ન કારણે પણ માસિક સમયસર આવતું નથી.   

અનિયમિત માસિક

જો કોઈ યુવતીઓને અનિયમિત માસિક હોય તો તે તજનું સેવન કરી શકે છે. તજનું સેવન કરવાથી માસિક સમયસર આવવા લાગે છે.   

તજનો પાવડર

અનિયમિત માસિકની સમસ્યા હોય તો બે કપ પાણીમાં તજનો પાવડર ઉમેરી બરાબર ઉકાળો. પાણીનો રંગ લાલ થઈ જાય એટલે ગેસ બંધ કરી દો અને તજના પાણીને ચાની જેમ ધીરે ધીરે હુંફાળું ગરમ હોય ત્યારે જ પી લેવું.  

