Turmeric for Wounds: ઘા પર હળદર અને તેલનો લેપ કરવો જોઈએ કે નહીં ? જાણો શું કહે છે મેડિકલ સાયન્સ

Turmeric for Wounds: ઘરમાં કોઈને પણ નાની-મોટી ઈજા થાય તો તેના પર હળદર અને તેલનો લેપ કરવામાં આવે છે. ઘણીવાર તેનાથી ઘા ઠીક પણ થઈ જાય છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે આમ કરવું મેડિકલ સાયન્સની દ્રષ્ટિએ ઠીક છે કે નહીં. ન જાણતા હોય તો આજે તમને જણાવીએ.

Updated:Sep 29, 2025, 05:24 PM IST

હળદર અને તેલનો લેપ

મેડિકલ સાયન્સ અનુસાર હળદર અને તેલનો લેપ ઈજા માટે ફાયદાકારક હોય શકે છે. પરંતુ ઊંડા ઘા અને સંક્રમિત ઘા પર હળદર અને તેલ લગાડવાથી નુકસાન થઈ શકે છે. ઊંડા ઘા હોય તો તેમાં બેક્ટેરિયા વધવા લાગે છે.   

હળદર અને તેલ

આ સિવાય તેલનો લેપ ઊંડા ઘાને વધારે ખરાબ કરી શકે છે. હળદરથી પણ એલર્જી થઈ શકે છે અથવા તો ત્વચામાં બળતરા થઈ શકે છે.   

સોજા પર હળદર

જે ઘા માં સોજો આવી જાય તેના પર પણ હળદર લગાડી શકાય છે. કારણ કે હળદર સોજો ઓછો કરવામાં મદદ કરે છે. આ સિવાય રક્તસ્ત્રાવ તુરંત રોકવા માટે પણ હળદર મદદ કરી શકે છે. તેનાથી દુખાવામાં પણ રાહત થાય છે.   

નાની ઈજા

ટુંકમાં કહીએ તો નાની મોટી ઈજા થઈ હોય તો તેના પર હળદર અને તેલનો લેપ લગાડી શકાય છે. તેનાથી ઘા ઠીક થઈ શકે છે. પરંતુ ઊંડો ઘા કે ઈજા થઈ હોય તો તેના પર હળદર અને તેલ લગાડવા નહીં.  

