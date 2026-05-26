/શું ખરેખર લીચીના બીજમાં હોય છે ઝેર? ખાતા પહેલા આ વાતનું રાખો ધ્યાન

Is there really poison in litchi seeds: લીચી લોકોની પસંદગીનું ફળ છે, પરંતુ ઘણા લોકો કહે છે કે લીચીના બીજમાં ઝેર હોય છે, શું આ વાત ખરેખર સાચી છે? આવો જાણીએ.
ગરમીની સિઝનમાં કેટલાક ફળ બજારમાં જોવા મળે છે, જેમાંથી એક છે લીચી (Litchi), પરંતુ તે થોડા સમય માટે આવે છે. લોકોને લીચીનો સ્વાદ પસંદ હોય છે. બાળકોથી લઈને મોટા લોકો તેને પસંદ કરતાં હોય છે.
લીચી ગરમીમાં સ્વાદિષ્ટ અને પૌષ્ટિક ફળ છે, તેના મીઠા પલ્સ દરેકને સારા લાગે છે, પરંતુ જ્યારે વાત તેના બીજની આવે છે તો લોકને ડર લાગે છે, કહેવામાં આવે છે કે તેના બીજમાં ઝેર હોય છે. હેલ્થ નિષ્ણાંતો પ્રમાણે લીચીના બીજ ઝેરી હોય છે. તેમાં મુખ્ય રૂપથી બે ઝેરી પદાર્થ Hypoglycin A અને Methylenecyclopropylglycine (MCPG) હોય છે.
આ યૌગિત શરીરમાં ફેટી એસિડના ઓક્સીડેશન અને હ્લૂકોનીઓજેનિસિસને રોકી દે છે, પરિણામ બ્લડ સુગરનું સ્તર ઝડપથી ઘટે છે, તેનાથી હાઇપોગ્લાઇસેમિક એન્સેફેલોપેથી થઈ શકે છે, જેનાથી મગજમાં સોજા આવે છે, બેભાન, એટેક, ઉલ્ટી અને ગંભીર મમલામાં કોમા કે મોતની સ્થિતિ આવી શકે છે.
પરંતુ આ ઝેર કાચી કે ઓછી પાકેલી લીચીના પલ્સ અને બીજમાં પણ હોય છે. બિહાર, ઝારખંડ અને અન્ય જગ્યાઓ પર બાળકોમાં લીચી સાથે જોડાયેલા મોતો અને બીમારીઓની ઘણી ઘટનાઓ નોંધાઈ છે. CDC અને ભારતીય સંશોધકોના અભ્યાસમાં સામે આવ્યું કે ખાલી પેટ ઓછી પાકેલી લીચી ખાવાથી કુપોષિત બાળકોમાં આ ઝેરી પ્રભાવ વધુ જોવા મળ્યો, ઘણા બાળકોના મોત થયા, જેમાં બીજ કે ઓછા પાકેલા ફળનું સેવન મુખ્ય કારણ હતું.
ધ્યાન રાખો કે કાચા બીજ ક્યારેય ન ખાવ, તે કડવા હોય છે અને ઝેરનો ખતરો વધુ હોય છે. કેટલીક આયુર્વેદિક અને પરંપરાગત ચાઇનીઝ દવાઓમાં, લીચીના બીજનો ઉપયોગ અર્ક, પાવડર અથવા શેકેલા અથવા પ્રોસેસ્ડ સ્થિતિમાં થાય છે. તેમાં ઝેરી તત્વોના પ્રભાવને ઘટાડવા કે નિષ્ક્રિય કરવાની પ્રક્રિયા હોય છે, પરંતુ ડોક્ટર કે આયુર્વેદિક નિષ્ણાંતની સલાહ વગર તેનું સેવન ન કરો.
હંમેશા પાકી લીચી ખરીદો અને ખાવો, જેની છાલ લાલ અને પલ્પ મીઠા હોય. બીજ કાઢી ફેંકી દો. ક્યારેય ખાલી પેટ લીચીનું સેવન ન કરો. જો લીચી પાકેલી ન હોય તો તેને ખાવાથી દૂર રહો.