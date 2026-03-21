PHOTOs: ઈશાની દવેના લાઈવ કોન્સર્ટે અમદાવાદમાં ધૂમ મચાવી; યુવાનો સંગીતના તાલે મન મૂકીને ઝૂમ્યા

અમદાવાદ શહેરમાં અત્યારે યુવાનોનો થનગનાટ સાતમા આસમાને છે. નિમિત્ત છે Zee Media દ્વારા આયોજિત 'Zee ભારત યૂથ ફેસ્ટ 2026'. અમદાવાદ યુનિવર્સિટીના પ્રાંગણમાં યોજાયેલા આ ફેસ્ટિવલમાં આજે ગુજરાતની લાડલી અને લોકપ્રિય સિંગર ઈશાની દવેનો લાઈવ કોન્સર્ટ યોજાયો હતો, જેમાં હજારોની સંખ્યામાં ઉમટી પડેલા યુવાનો સંગીતના તાલે મન મૂકીને ઝૂમ્યા હતા.
 

Updated:Mar 21, 2026, 10:13 PM IST

ઈશાની દવેની ગ્લેમરસ એન્ટ્રી અને સંગીતની રમઝટ

અમદાવાદ યુનિવર્સિટી ખાતે જેવી ઈશાની દવેએ સ્ટેજ પર એન્ટ્રી કરી, કે તરત જ આખું ગ્રાઉન્ડ તાળીઓના ગડગડાટ અને યુવાનોના હર્ષનાદથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું. પોતાની અનોખી સ્ટાઈલ અને મધુર અવાજ માટે જાણીતી ઈશાનીએ સ્ટેજ પર આવતાની સાથે જ વાતાવરણને સંગીતમય બનાવી દીધું હતું. 

તેણે પારંપરિક ગુજરાતી ગીતોને 'વેસ્ટર્ન ટચ' સાથે એવી રીતે રજૂ કર્યા કે નવી પેઢીના યુવાનો પણ મંત્રમુગ્ધ થઈ ગયા હતા. ઈશાનીના ગ્લેમરસ પરફોર્મન્સ અને પાવરપેક્ડ એનર્જીએ સમગ્ર ઈવેન્ટમાં ચાર ચાંદ લગાવી દીધા હતા.

સુપરહિટ ગીતો પર ઝૂમ્યું અમદાવાદ

કોન્સર્ટ દરમિયાન ઈશાનીએ એક પછી એક હિટ ગીતોની વણઝાર લગાવી હતી. જેમાં "કૃષ્ણ ભગવાન ચાલ્યા" અને "ઓમ નમઃ શિવાય" જેવા ભક્તિમય ગીતોને આધુનિક અંદાજમાં રજૂ કર્યા. આ સિવાય "મારું મન મોહી ગયું" અને "ગુલઝાર" જેવા સુપરહિટ ગીતો પર યુવાનોએ ગરબા અને ડાન્સની જમાવટ કરી હતી.

Zee ભારત દ્વારા આયોજિત આ યૂથ ફેસ્ટનો મુખ્ય હેતુ રાજ્યના યુવાનોને એક એવું પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડવાનો છે જ્યાં તેઓ મનોરંજનની સાથે સાથે પોતાની સંસ્કૃતિ સાથે પણ જોડાઈ શકે. અમદાવાદ યુનિવર્સિટીમાં યોજાયેલો આ લાઈવ કોન્સર્ટ આ ફેસ્ટિવલનું મુખ્ય આકર્ષણ સાબિત થયો છે. 

ગુજરાતી સંગીતના આ અદભૂત સંગમમાં યુવા પેઢીનો ઉત્સાહ અને ઈશાની દવેની ગાયકીએ આ સાંજને વર્ષ 2026ની સૌથી યાદગાર સાંજ બનાવી દીધી છે.

