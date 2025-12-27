હવે પડશે હાડ થીજવતી, આગામી ચાર દિવસ ભારે, અંબાલાલ પટેલે ઉત્તરાયણ સુધીની કરી દીધી આગાહી
Ambalal Patel Agahi: ડિસેમ્બર મહિનો પૂરો થવાનો છે અને નવું વર્ષ જલ્દી શરૂ થઈ જશે. પરંતુ આ ડિસેમ્બર મહિનાના છેલ્લા ચાર દિવસ કડકડતી ઠંડી પડી શકે છે. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે ગુજરાતના વાતાવરણ અંગે આગાહી કરી છે. અંબાલાલ પટેલે કહ્યુ કે રાજ્યમાં ઠંડા પવનો ફૂંકાશે.
શું છે અંબાલાલની આગાહી
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે કહ્યુ કે રાજ્યમાં આગામી ચાર દિવસ કડકડતી ઠંડી પડશે. લઘુત્તમ તાપમાન 10 ડિગ્રી સુધી જઈ શકે છે. આ દરમિયાન ઠંડા પવનો ફૂંકાશે. ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાતમાં ઠંડીનો ચમકારો જોવા મળશે.
અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું કે જૂનાગઢ સહિત સૌરાષ્ટ્રમાં ઠંડીનું જોર વધશે. જાન્યુઆરીના પ્રથમ સપ્તાહમાં વાદળછાયું વાતાવરણ થવાને કારણે ઠંડી ઘટશે. જાન્યુારીના પ્રથમ સપ્તાહમાં ઠંડી ઘટી જશે.
અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું કે 10 જાન્યુઆરીથી ફરી રાજ્યમાં ઠંડી વધશે. ઉત્તરાયણ દરમિયાન ઠંડા પવનો ફૂંકાશે. અંબાલાલની આગાહી પ્રમાણે ડિસેમ્બરના અંતમાં લોકોએ ભારે ઠંડીનો સામનો કરવો પડી શકે છે, જ્યારે જાન્યુઆરીના પ્રથમ સપ્તાહમાં ઠંડીથી થોડી રાહત મળશે.
શું છે આગામી સાત દિવસની આગાહી
હવામાન વિભાગે આપેલી માહિતી પ્રમાણે રાજ્યમાં વાતાવરણમાં મોટી હલચલ જોવા મળશે નહીં. આગામી 2 જાન્યુઆરી સુધી લઘુત્તમ તાપમાનમાં મોટો ફેરફાર થવાની સંભાવના નથી. રાજ્યમાં ઠંડીનું સ્તર જળવાઈ રહેશે. આ સિવાય રાજ્યમાં વરસાદની પણ કોઈ આગાહી નથી.
ગુજરાતમાં વાદળ વાયુ આવવાની શક્યતા રહેશે. જોકે, ગુજરાતમાં માવઠાની અસર વર્તાશે નહિ. 29 ડિસેમ્બરથી 31 ડિસેમ્બર વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવશે. જાન્યુઆરીના પ્રથમ સપ્તાહમાં પ્રભાવી વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવશે. ગુજરાતના ભાગો સુધી અસર થવાની શક્યતા છે. ગુજરાતનું હવામાનમાં પલટો આવશે. જાન્યુઆરી માસ ઠંડો રહેશે. 11 જાન્યુઆરીથી ઠંડી વધવાની શક્યતા છે. 17 જાન્યુઆરી બાદ હાડ ધ્રૂજાવતી ઠંડી પડશે. હવામાન વિભાગની સ્પષ્ટ ચેતવણી આપી છે કે, આવતા દિવસોમાં પવન બદલાશે અને સાથે જ ઠંડીનો મારો વધુ તેજ બનશે.
