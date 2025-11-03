વરસાદનો બીજો રાઉન્ડ પહેલા કરતા ખતરનાક હશે : નવેમ્બર માટે અંબાલાલ પટેલની નવી આગાહી
Gujarat Weather Forecast : હજુ પણ રાજ્યમાં 24 કલાક માવઠું પડવાની હવામાનની આગાહી... સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ અને મધ્ય ગુજરાતમાં પડશે વરસાદ....7 નવેમ્બર બાદ ઠંડીનું જોર પણ વધશે...
આગામી 3 કલાકની આગાહી
હવામાન વિભાગે આગામી ત્રણ કલાક માટે ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી કરી છે. જેમાં કચ્છ, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, મહેસાણા અને પાટણમાં વરસાદની આગાહી છે. ઉત્તર ગુજરાતમાં હળવા વરસાદ સાથે યેલો અલર્ટ જાહેર કરાયું છે.
અરબી સમુદ્રની સિસ્ટમ નબળી પડી
છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ગુજરાતના વાતાવરણમાં પલટો લાવનારી અરબી સમુદ્રની વેધર સિસ્ટમ આખરે નબળી પડી ગઈ છે. ભારતીય હવામાન વિભાગના જણાવ્યા મુજબ, અરબી સમુદ્રમાં સક્રિય થયેલું સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન હવે નબળું પડી ગયું છે અને તે દરિયામાં જ વિખેરાઈ રહ્યું છે. આના પગલે રાજ્ય પરથી કમોસમી વરસાદ એટલે કે માવઠાનો ખતરો ટળી ગયો છે.
આખરે રાજ્યમાં ઘટ્યું કમોસમી વરસાદનું જોર
આખરે ગુજરાતમાં રવિવારથી કમોસમી વરસાદનું જોર ઘટ્યું છે. ગઈકાલે રાજ્યમાં છૂટોછવાયો વરસાદ વરસ્યો હતો. માત્ર એક જ તાલુકામાં 1 ઈંચથી વધારે વરસાદ નોંધાયો હતો. તો 12 તાલુકામાં અડધાથી 1 ઈંચ વરસાદ વરસ્યો. માવઠાનું જોર ઘટતા ખેડૂતોને મોટી રાહત થઈ છે. એક સપ્તાહથી છવાયેલા વરસાદી માહોલે ખેડૂતોને રડાવ્યા. માવઠાના કારણે રાજ્યભરમાં ખેડૂતોની દશા બેઠી છે. મોટાભાગની જગ્યાએ ખેતરમાં રહેલા પાકનો નાશ થયો છે.
અંબાલાલ પટેલની ચેતવણી
અંબાલાલ પટેલે નવી ચેતવણી આપી કે, આગામી 48 કલાકથી 5 નવેમ્બર સુધી ગુજરાતના ઘણા વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ માવઠું થવાની સંભાવના છે. ખાસ કરીને દરિયાકાંઠાનો સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાત અને મધ્ય અને ઉત્તર ગુજરાતના ભાગો ખાસ કરીને વડોદરા, અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં કમોસમી વરસાદ ત્રાટકશે. તેમણે કહ્યું કે, 4 થી 8 નવેમ્બર દરમિયાન પશ્ચિમી વિક્ષેપની અપેક્ષા છે. જેના કારણે 7 નવેમ્બરથી ઠંડા પવનો ફૂંકાશે. આવતા ઠંડા પવનો શિયાળાની વાવણી માટે ખૂબ અનુકૂળ છે. ખાસ કરીને ઘઉં અને જીરું જેવા પાક માટે. 5 નવેમ્બર પછી આકાશ સ્વચ્છ રહેવાની ધારણા છે, અને સૌરાષ્ટ્ર અને અન્ય પ્રદેશોમાં ૭-૮ નવેમ્બર દરમિયાન વાવણી જોરશોરથી શરૂ થઈ શકે છે. લઘુત્તમ તાપમાન ૧૭-૨૨ ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી ઘટી જવાની ધારણા છે. 12 થી 14 નવેમ્બરની આસપાસ દિવસનું તાપમાન થોડું ગરમ થઈ શકે છે. પરંતું ખરી ઠંડી તો 1 ડિસેમ્બરથી શરૂ થવાની આગાહી છે અને ૨૨ ડિસેમ્બર પછી તે વધુ તીવ્ર બનશે.
