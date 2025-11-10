ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

અત્યાચારી કેતુ 2026 સુધી આ 3 રાશિ માટે રહેશે ખુબ જ શુભ, શુક્રના નક્ષત્રમાં ગોચરથી વધશે પૈસાનો પ્રવાહ !

Ketu Gochar: કેતુની ચાલમાં ફેરફાર શુભ અને અશુભ બંને અસરો લાવી શકે છે. આ વર્ષે, માયાવી ગ્રહ કેતુ શુક્ર નક્ષત્રમાં છે. કેતુના આ ગોચરથી કેટલીક રાશિઓને ફાયદો થઈ શકે છે.
 

Updated:Nov 10, 2025, 03:44 PM IST

Ketu Gochar: કેતુના નક્ષત્રમાં ફેરફાર બધી રાશિઓને અસર કરે છે. હિન્દુ કેલેન્ડર મુજબ, માયાવી ગ્રહ કેતુ માર્ચ 2026 સુધી પૂર્વા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં રહેશે. કેતુની ચાલમાં ફેરફાર શુભ અને અશુભ બંને અસરો લાવી શકે છે. આ વર્ષે 6 જુલાઈથી, કેતુ શુક્ર નક્ષત્રમાં રહેશે.   

શુક્રને પૂર્વા ફાલ્ગુની નક્ષત્રનો અધિપતિ માનવામાં આવે છે. જ્યારે કેતુ શુક્રના નક્ષત્ર, પૂર્વા ફાલ્ગુનીમાં ગોચર કરશે ત્યારે કેટલીક રાશિઓને અત્યંત શુભ પરિણામોનો અનુભવ થશે. તો, ચાલો જાણીએ કેતુના આ વક્રી ગ્રહ કેતુના આ વક્રી ગોચરથી કઈ રાશિઓને લાભ થઈ શકે છે.  

તુલા રાશિ: શુક્રના નક્ષત્ર, પૂર્વા ફાલ્ગુનીમાં કેતુનું ગોચર તુલા રાશિના લોકો માટે અત્યંત શુભ માનવામાં આવે છે. આ રાશિઓ હેઠળ જન્મેલા લોકો તેમના કારકિર્દીમાં સફળતાનો અનુભવ કરશે. આવકના નવા સ્ત્રોત ઉભરી આવશે. પરિવારના સભ્યો અને મિત્રો તરફથી તેમને સહયોગ મળશે. વ્યવસાયમાં પણ લાભ થવાની શક્યતા છે. વધુમાં, તમારા જીવનસાથી સાથેના સંબંધો મજબૂત બનશે.  

મકર રાશિ: શુક્ર-રૂપાલગુની નક્ષત્રમાં કેતુનું ગોચર મકર રાશિના જાતકો માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આ સમયે કોઈ ખાસ પ્રોજેક્ટમાં રોકાણ કરવું ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. વ્યવસાયિક સ્થિતિ સારી રહેશે. પૈસાનો પ્રવાહ આવશે. તમને તમારા જીવનસાથી તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. વધુમાં, સમાજમાં તમારું માન વધશે.

કન્યા રાશિ: શુક્ર-રૂપાલગુની નક્ષત્રમાં કેતુનું ગોચર કન્યા રાશિના જાતકો માટે અત્યંત ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. કેતુની વક્રી ગતિ નાણાકીય લાભ લાવી શકે છે. વ્યવસાયિક સફળતા અપાર રહેશે, અને સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. ખાસ યાત્રા પર જવાની પણ શક્યતા છે.  

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

