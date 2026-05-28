  200 કિલો કેરીનો રસ ખાવાથી બીમાર પડે છે ભગવાન! ભારતના એક મંદિરની અનોખી પ્રથા

200 કિલો કેરીનો રસ ખાવાથી બીમાર પડે છે ભગવાન! ભારતના એક મંદિરની અનોખી પ્રથા

Written ByDipti SavantUpdated byDipti Savant
Published: May 28, 2026, 08:36 PM IST|Updated: May 28, 2026, 08:36 PM IST

Kota Jagannath Temple : રાજસ્થાનના કોટા સ્થિત એક એવું ઐતિહાસિક જગન્નાથ મંદિર આવેલું છે, જ્યાં અંદાજે 300 વર્ષથી અનોખી ધાર્મિક પરંપરા ઉજવાય છે. અહી દર વર્ષે જ્યેષ્ઠ પૂર્ણિમા પર ભગવાનને 15 દિવસ બીમાર પડવાનો મોકો આપવામાં આવે છે. માન્યતા છે કે, ભીષણ ગરમીમાં ઠંડા જળથી સ્નાન અને કેરીના રસનો ભોગ કરવાથી ભગવાનની તબિયત બગડે છે. આ કારણે મંદિરના દરવાજા 14 દિવસ માટે બંધ રાખવામાં આવે છે. 

ભગવાનને લગભગ 200 કિલોનો કેરીના રસનો ભોગ ચઢાવાય છે

પરંપરા અનુસાર, જ્યેષ્ઠ પૂર્ણિમા પર ભગવાનને 51 જળ કળશ અને પંચામૃતથી વિશેષ અભિષેક કરવામાં આવે છે. તેના બાદ ભગવાનને લગભગ 200 કિલોનો કેરીના રસનો ભોગ ચઢાવાય છે. ધાર્મિક અનુષ્ઠાન પૂર્ણ થયા બાદ રાતે 9 કલાકે મંદિરના દરવાજા બંધ કરાય છે, જેથી ભગવાન વિશ્રામ કરે. મંદિરમાં શાંતિ અને સાદગીનું વાતાવરણ આ દરમિયાન પ્રસરી જાય છે. 

14 દિવસ સુધી પૂજારી રોજ ભગવાના સ્વાસ્થયની કાળજી માટે ધ્યાન આપે છે

આ દરમિયાન મંદિરમાં ખાસ પ્રકારની સાવધાની રાખવામાં આવે છે. ભગવાનના આરામમાં કોઈ ખલેલ ન પડે, તે માટે મંદિરના ઘંટ અને ઝાલરને કપડાથી ઢાંકી દેવામાં આવે છે. આગામી 14 દિવસ સુધી પૂજારી રોજ ભગવાના સ્વાસ્થયની કાળજી માટે ધ્યાન આપે છે. સ્વાસ્થય સુધરે તે માટે કાળા મરી અને દૂધનો ખાસ કાઢો બનાવવવામાં આવે છે. 14 દિવસ સુધી ભગવાનું રોજ સ્વાસ્થય પરીક્ષણ કરાય છે. 

300 વર્ષ જૂની પરંપરા

રામપુરામાં આવેલું આ મંદિરનો ઈતિહાસ રોચક છે. મંદિરના પુજારીના અનુસાર આ મંદિરની સ્થાપના દક્ષિણ ભારતમાંથી આવેલા મહારાજા અપલાચારી સ્વામીએ કરી હતી. કહેવાય છે કે, એ સમયે હાડૌતી વિસ્તારના લોકો પુરીના જગન્નાથ મંદિર સુધી પહોંચી શક્તા ન હતા, તેથી આ મંદિર બંધાવાયું હતું. ત્યારથી તેમના પરિવારની પેઢી મંદિરની સેવા કરે છે. હાલ પરિવારની છઠ્ઠી પેઢીના રૂપમાં એસ.કે.શ્રીનિવાર તેની ખાસ સંભાળ રાખી રહ્યાં છે.     

