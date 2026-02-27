ભારતના આ શહેરને કહેવાય છે કેળાની રાજધાની, જાણો અહીંના કેળાની ખાસિયત
Banana Capital of India: ભારતનું એક શહેર એવું છે, જેને કેળાની રાજધાની તરીકે ઓળખાય છે. અહીં મોટા સ્તર પર કેળાની ખેતી થાય છે. ખેડૂતો ડ્રીપ ઈરીગેશન (ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ)થી ઓછા પાણીમાં વધુ ઉત્પાદ કરે છે. દર વર્ષે પ્રતિ હેક્ટર લગભગ 70 ટન કેળાનું ઉત્પાદન થાય છે.
કેળાની રાજધાની
ભારતમાં અલગ-અલગ શહેરો તેમની ખાસ ઓળખ માટે જાણીતા છે. તેવી જ રીતે દેશમાં એક શહેર કેળાની રાજધાનીના નામથી ઓળખાય છે. અહીં કેળાની ખેતી મોટા પાયે થાય છે અને ઉત્પાદનના મામલામાં આ શહેર અગ્રણી જિલ્લાઓમાંથી એક માનવામાં આવે છે. આ કારણોસર તેને 'બનાના સિટી' તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.
આ શહેર છે કેળાની રાજધાની
આ શહેર બીજું કોઈ પણ મહારાષ્ટ્રનું જલગાંવ છે. જલગાંવમાં સામાન્ય રીતે શુષ્ક વાતાવરણ હોય છે, પરંતુ અહીંની જમીન અને ખેતી પદ્ધતિઓ કેળાની ખેતી માટે અનુકૂળ છે. જિલ્લામાં હજારો હેક્ટર જમીન પર ખેતી થાય છે.
કેળાના ઉત્પાદનમાં જલગાંવનો મહત્વનો ફાળો
અહીં ઉગાડવામાં આવતા કેળા મહારાષ્ટ્ર ઉપરાંત દેશના ઘણા રાજ્યોમાં મોકલવામાં આવે છે. જથ્થાબંધ બજારોમાં જલગાંવના કેળાની મોટા પાયે સપ્લાઈ થાય છે. કેળા એક એવું ફળ છે, જેની માંગ આખું વર્ષ રહે છે. બાળકોથી લઈને વૃદ્ધો સુધી, તમામ ઉંમરના લોકો તેને ખાય છે. ભારત દુનિયાના સૌથી મોટા કેળા ઉત્પાદકોમાંથી એક છે અને જલગાંવ આ ઉત્પાદનમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે.
ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિનો ઉપયોગ
જલગાંવના ખેડૂતો આધુનિક ખેતી તકનીકનો ઉપયોગ કરે છે. અહીં ડ્રિપ ઈરીગેશન પદ્ધતિનો મોટા પાયે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ તકનીકમાં પાણી છોડના મૂળ સુધી સીધું ટીપે ટીપે પહોંચાડવામાં આવે છે. આ પદ્ધતિ પાણીની બચત કરે છે અને છોડને યોગ્ય માત્રામાં ભેજ મળતો રહે છે. આ પદ્ધતિ ખેડૂતો માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ છે, કારણ કે ઓછા પાણીમાં વધુ સારું ઉત્પાદન મળે છે. ટપક સિંચાઈથી પાકની ગુણવત્તામાં પણ સુધારો થાય છે.
બજારમાં જલગાંવના કેળાની માંગ વધુ
અહીં ઉગાડવામાં આવતા કેળા તેમના મોટા કદ અને મીઠા સ્વાદ માટે જાણીતા છે. આ જ કારણ છે કે, બજારમાં તેમની માંગ વધુ છે. મળતી માહિતી અનુસાર, જલગાંવમાં સરેરાશ કેળાનું ઉત્પાદન પ્રતિ હેક્ટર આશરે 70 ટન થાય છે. આ આંકડા દેશના અન્ય ઘણા વિસ્તારો કરતા વધારે છે. મોટા પાયે ઉત્પાદનને કારણે અહીંના કેળાનો પુરવઠો સતત રહે છે. વેપારીઓ અને જથ્થાબંધ ખરીદદારો સીધા ખેડૂતો પાસેથી અથવા બજારોમાંથી કેળાની ખરીદી કરે છે.
જલગાંવ કેળાને આપવામાં આવ્યું GI ટેગ
જલગાંવ કેળાને ભૌગોલિક સંકેત એટલે GI ટેગ આપવામાં આવ્યું છે. GI ટેગ ઉત્પાદનને તેના પ્રદેશ માટે વિશેષ ઓળખ દર્શાવે છે. આનો અર્થ એ છે કે, જલગાંવ કેળા તેમની વિશેષ ગુણવત્તા અને પ્રાદેશિક ઓળખ માટે ઓળખાય છે. આનાથી ખેડૂતોને બજારમાં સારા ભાવ મેળવવામાં મદદ મળે છે.
Trending Photos