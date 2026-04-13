જામનગરના જામસાહેબે રૂ. 6692 કરોડની પ્રોપર્ટી અદાણીને ફક્ત રૂ. 219 કરોડમાં આપી!
Jamnagar Biggest Property Deal : જામનગરના જામસાહેબ શત્રુશલ્યસિંહજી જાડેજા અને ઉદ્યોગપતિ ગૌતમ અદાણી વચ્ચે થયેલી ડીલ જામનગરના ઈતિહાસની સૌથી મોટી પ્રોપર્ટી ડીલ બની રહી છે. જામસાહેબે કરોડોની પ્રોપર્ટી અદાણીને પાણીના ભાવે વેચી છે. જેની જાહેરાત જામનગરના જામસાહેબ શત્રુશલ્યસિંહજી જાડેજાએ અખબારી યાદી દ્વારા કરી છે. અંદાજે રૂપિયા 6692 કરોડની માર્કેટ વેલ્યુ ધરાવતી પ્રોપર્ટી માત્ર રૂપિયા 219 કરોડમાં આપવામાં આવી. જુઓ આ ડીલ પાછળનું મોટું કારણ.
જામનગરના ઈતિહાસનો સૌથી મોટો પ્રોપર્ટી સોદો
જામનગરના જામસાહેબ શત્રુશલ્યસિંહજી જાડેજાએ અખબરી યાદીમાં જણાવ્યું કે, અંદાજે રૂપિયા 6692 કરોડની માર્કેટ વેલ્યુ ધરાવતી પ્રોપર્ટી રૂપિયા 219 કરોડમાં વિકાસ કામો માટે આપી છે. આ સાથે જ અદાણી કંપનીની હાઈવુડ ઇન્ફ્રા સ્પેસ પ્રા.લિ. સાથે થયેલા કરારની વિગતો જાહેર કરાઈ છે.
જામ સાહેબે કર્યા કરાર
6692 કરોડની માર્કેટ વેલ્યુ ધરાવતી પ્રોપર્ટી માટે માત્ર 219 કરોડ જામસાહેબે લીધા. ત્યારે આ કરાર વિશે સ્પષ્ટતા કરતા જામસાહેબે કહ્યું કે, હવે હું આ સ્પષ્ટતા એમ કહીને સમાપ્ત કરીશ કે દસ્તાવેજોમાં શું લખ્યું છે તેનાથી મને કોઈ ફરક પડતો નથી; હું કોની સાથે વ્યવહાર કરી રહ્યો છું તેના પર મને પૂર્ણ વિશ્વાસ છે અને અમને શું કરવાનું છે તેની સ્પષ્ટ સમજ છે.
