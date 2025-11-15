ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

તમે જોયું કે નહિ ગુજરાતનું આ અભ્યારણ્ય? શિયાળાની શરૂઆત થતા જ લાખો વિદેશી પક્ષીઓએ અડ્ડો જમાવ્યો

Khijadiya Bird Sanctuary : ગુજરાતમાં જામનગર નજીક આવેલું ખીજડિયા પક્ષી અભયારણ્યમાં વિદેશી પક્ષીઓનું આગમન થઈ ગયું છે. શિયાળામાં આ જગ્યા કોઈ સ્વર્ગ જેવી બની જાય છે. તો ચાલો, જઈએ આ અદ્ભુત પ્રવાસન સ્થળે.

Updated:Nov 15, 2025, 12:18 PM IST

વિશ્વભરમાંથી આ ૩૦૦થી વધુ પ્રજાતિના યાયાવર પક્ષીઓ આવે છે

1/5
image

જામનગરનું ખીજડીયા પક્ષી અભયારણ્ય આજે પ્રવાસીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું છે. અહીં વિશ્વભરમાંથી આ ૩૦૦થી વધુ પ્રજાતિના યાયાવર પક્ષીઓ આવે છે. સાઇબેરિયા, આફ્રિકા અને યુરોપ જેવા દૂર- સૂદુર દેશોમાંથી પક્ષીઓ અહીં લાંબો પ્રવાસ ખેડીને આવે છે. અહી મીઠા અને ખારા પાણીના જળાશયોનું આ અનોખું મિશ્રણ આ ઇકોસિસ્ટમને તેમનું કુદરતી પ્રજનન સ્થળ બનાવે છે. શિયાળાની શરૂઆત થતાં જ અહીં પક્ષીઓની ક્રીડાઓ અને સુંદર સૂર્યોદય માણવા માટે પ્રવાસીઓ ઉમટી રહ્યા છે.   

પક્ષીઓનો કલરવ મનને શાંતિ આપે છે

2/5
image

જામનગરની વિશ્વ પ્રસિદ્ધ ખીજડીયા બર્ડ સેન્ચુરી શિયાળામાં સોળે કળાએ ખીલી ઊઠે છે. દૂર-દૂર સુધી ફેલાયેલી હરિયાળી અને પક્ષીઓનો કલરવ મનને શાંતિ આપે છે. આ અભયારણ્યમાં પક્ષીઓની ૩૦૦થી વધુ પ્રજાતિઓ જોવા મળે છે. આ યાયાવર પક્ષીઓ અફઘાનિસ્તાન, યુરોપ, આફ્રિકા, ઈરાન-ઈરાક અને સાઇબેરિયા જેવા દેશોમાંથી હજારો કિલોમીટરની મુસાફરી કરીને અહીં આશ્રય લે છે.

જામનગરથી માત્ર ૧૨ કિલોમીટર દૂર આવેલું છે

3/5
image

જામનગરથી માત્ર ૧૨ કિલોમીટર દૂર આવેલું આ પક્ષી અભયારણ્ય લગભગ ૬.૫ ચોરસ કિલોમીટરના વિસ્તારમાં ફેલાયેલું છે. ખીજડીયાના રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસર દક્ષાબેન વઘાસિયાના જણાવ્યા અનુસાર, મીઠા પાણીના સરોવર અને ખારા પાણીના જળાશયોનું વિશિષ્ટ મિશ્રણ પક્ષીઓ માટે કુદરતી પ્રજનન સ્થળ બનાવે છે. અમદાવાદથી આવેલા પ્રવાસીઓએ અહીંના સૂર્યોદય અને પક્ષીઓની અઠખેલીઓનો ભરપૂર આનંદ માણ્યો હતો, જેને તેઓ યાદગાર અનુભવ ગણાવે છે.  

4/5
image

દર વર્ષે લાખો પ્રવાસીઓ અહીં વિવિધ પક્ષીઓ અને વન્ય-જીવો નિહાળવા  આવે છે. ખીજડીયા બર્ડ સેન્ચુરી પ્રકૃતિના સૌંદર્ય અને જીવસૃષ્ટિની સમૃદ્ધિનું એક જીવંત ઉદાહરણ છે. પ્રવાસીઓ અહીંથી મનમોહક નજારાઓને પોતાની યાદોમાં સમેટીને, પ્રકૃતિના સંરક્ષણનો સંદેશ લઈને પરત ફરે છે.  

5/5
image
khijadiya bird sanctuaryJamnagarGujarat TourismIncredible India

