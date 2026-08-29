/જન્માષ્ટમી પર બનશે ગ્રહોનો દુર્ભલ મહાસંયોગ, ગુરુ-ચંદ્રની કૃપાથી આ 4 રાશિઓના ઘરમાં થશે ધનના ઢગલા; ખુલી જશે બંધ કિસ્મતના તાળા!

Janmashtami 2026: જન્માષ્ટમી પર વર્ષ 2026માં ગ્રહ નક્ષત્રોની સ્થિતિના કારણે દુર્લભ અને શુભ સંયોગ બનવાનો છે. આ સંયોગના કારણે કેટલી રાશિઓના જીવનમાં ખુશીઓ દસ્તક આપી શકે છે. ચાલો જાણીએ કે, આ રાશિઓ વિશે.
સપ્ટેમ્બર મહિનાની 4 તારીખે કૃષ્ણ જન્માષ્ટમીનો તહેવાર મનાવવામાં આવશે. આ જ દિવસે ચંદ્રમા, ગુરુ, સૂર્ય વગેરે ગ્રહ મળીને શુત્ર યોગનું નિર્માણ પણ કરશે. જન્માષ્ટમી પર ચંદ્રમાં તેમની ઉચ્ચ રાશિ વૃષભ અને ગુરુ તેમની ઉચ્ચ રાશિ કર્કમાં બિરાજમાન હશે. જ્યારે સૂર્ય પોતાની રાશિ સિંહમાં રહેશે અને શુક્ર પોતાની રાશિ તુલામાં બિરાજમાન હશે. બુધ પણ આ દિવસે મિત્ર રાશિમાં હશે. મંગળ શુક્ર વચ્ચે આ દિવસે નવપંચમ રાજયોગ પણ બનશે. એટલે કે 7 મુખ્ય ગ્રહોમાંથી 5 ગ્રહ અનુકૂળ સ્થિતિમાં હશે અને નવપંચમ શુભ યોગ પણ આ દિવસે બનશે. આવી સ્થિતિમાં જન્માષ્ટમીનો તહેવાર 4 રાશિઓ માટે ખૂબ જ શુભ સાબિત થઈ શકે છે. ચાલો આ રાશિઓ વિશે વિસ્તારથી જાણીએ.
જન્માષ્ટમીના શુભ દિવસે ચંદ્ર તમારી જ રાશિમાં ઉચ્ચ અવસ્થામાં રહેશે. ચંદ્રની સ્થિતિના કારણે તમને માનસિક શાંતિ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. પારિવારિક જીવનમાં તમે ખુશીઓની પળો વિતાવી શકો છો. ધન-ધાન્યની દ્રષ્ટિએ ગ્રહોની સ્થિતિ તમારા માટે અનુકૂળ રહેશે. કેટલાક જાતકોને અચાનક ધનની પ્રાપ્તિ પણ થઈ શકે છે. તબિયતમાં પણ સારા બદલાવ જોવા મળી શકે છે.
કર્ક રાશિના જાતકો જન્માષ્ટમીના પાવન પર્વ પર ગુરુ તમારી રાશિમાં જ ઉચ્ચ અવસ્થામાં હશે, જ્યારે ચંદ્ર તમારા લાભ ભાવમાં ઉચ્ચ સ્થિતિમાં હશે. સૂર્ય આ દિવસે તમારા ધન ભાવમાં રહેશે. એવામાં તમારા માટે જન્માષ્ટમીનો તહેવાર યાદગાર સાબિત થઈ શકે છે. કારકિર્દી અને આર્થિક ક્ષેત્રમાં અનુકૂળ બદલાવ જોવા મળી શકે છે. ઘરમાં ખુશીઓ પાછી આવશે. તમારા આત્મવિશ્વાસમાં પણ વધારો જોવા મળી શકે છે.
કન્યા રાશિના જાતકો માટે પણ જન્માષ્ટમીનો તહેવાર સુખદ રહી શકે છે. તમને કારકિર્દી અને વેપારમાં સારા પરિણામો મળવાના યોગ છે. તમારા લાભ ભાવમાં ઉચ્ચ ગુરુ તમને ધન લાભ પણ અપાવી શકે છે. અટવાયેલા કાર્યો પૂરા થવાથી તમને સંતોષ પ્રાપ્ત થશે. પરિવારના લોકો સાથે સારો સમય વિતાવવાની તક મળી શકે છે. વિદેશ સાથે જોડાયેલું કામ કરતા જાતકોને મોટી ડીલ મળવાના યોગ છે.
ધન રાશિના જાતકોને પણ શુભ ફળ મળવાના યોગ છે. તમને ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેવાની તક મળી શકે છે. વેપારીઓની યોજનાઓ સફળ થઈ શકે છે. પ્રેમ અને વૈવાહિક જીવનમાં ખુશીઓ પાછી આવી શકે છે. આ રાશિના કેટલાક જાતકોને સંતાન પક્ષ તરફથી શુભ સમાચાર મળી શકે છે. તબિયતમાં સારા બદલાવ આવવાથી તમે જીવનનો આનંદ માણી શકો છો. કેટલાક લોકો ધાર્મિક યાત્રા પર જવાનો પ્લાન પણ બનાવશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)