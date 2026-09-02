/Kalakand Recipe: જન્માષ્ટમી પર લડ્ડુ ગોપાલ માટે બનાવો પનીર કલાકંદ, 10 મિનિટમાં પ્રસાદ થઈ જશે રેડી

Kalakand Recipe: જન્માષ્ટમીની ઉજવણીના ભાગરુપ દરેક ઘરમાં મીઠાઈ બને છે. ઘરમાં લડ્ડુ ગોપાલ બિરાજતા હોય ત્યાં તો વિવિધ પ્રકારની મીઠાઈ બનાવવામાં આવે છે. જન્માષ્ટમી પહેલાથી જ ઘરમાં પ્રસાદ માટે વિવિધ મીઠાઈ બનાવવાની તૈયારી શરુ થઈ જાય છે.
આ વખતે જો તમે જન્માષ્ટમી પર ખાસ મીઠાઈ બનાવવા ઈચ્છો છો તો કલાકંદ બનાવો. પનીર સહિતની થોડી વસ્તુઓની મદદથી તમે ઘરે માત્ર 10 થી 15 મિનિટમાં કલાકંદ બનાવી શકો છો. કલાકંદ માટે કેટલી સામગ્રી જોઈએ અને કલાકંદ કઈ રીતે બનાવવા ચાલો તમને જણાવીએ.
400 ગ્રામ પનીર, 400 ગ્રામ કંડેન્સ મિલ્ક, અડધી ચમચી એલચી પાવડર, પિસ્તાની કતરણ, કેસર, 1 ચમચી ઘી અને ગુલાબના પાન
સૌથી પહેલા પનીરને હાથથી જ મસળી લો. હવે એક કડાઈમાં ઘી ગરમ કરો અને તેમાં ધીમા તાપે પનીર શેકો. 2 મિનિટ પછી પનીરમાં કંડેન્સ મિલ્ક ઉમેરી દો. 2 ચમચી દૂધમાં કેસર પલાળી દો.
કંડેન્સ મિલ્ક અને પનીર એકરસ થઈ જાય અને કડાઈની સાઈડ છોડવા લાગે ત્યાં સુધી પનીરને ધીમા તાપે જ શેકવું. જ્યારે બંને વસ્તુમાંથી સુગંધ આવવા લાગે એટલે તેમાં દૂધમાં પલાળેલું કેસર અને એલચી ઉમેરી ફરીથી 5 મિનિટ શેકો.
ત્યારબાદ ઘીથી ગ્રીસ કરેલી પ્લેટમાં કલાકંદ કાઢો અને તેના પર પિસ્તાની કતરણ અને ગુલાબના પાન છાંટી થોડા પ્રેસ કરો. કલાકંદ ઠંડુ થાય ત્યાં સુધી સેટ થવા લો અને ત્યારબાદ તેના ટુકડા કરી પ્રસાદમાં તેનો ઉપયોગ કરો.