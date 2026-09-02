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Kalakand Recipe: જન્માષ્ટમી પર લડ્ડુ ગોપાલ માટે બનાવો પનીર કલાકંદ, 10 મિનિટમાં પ્રસાદ થઈ જશે રેડી

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 02, 2026, 03:23 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 03:23 PM IST

Kalakand Recipe: જન્માષ્ટમીની ઉજવણીના ભાગરુપ દરેક ઘરમાં મીઠાઈ બને છે. ઘરમાં લડ્ડુ ગોપાલ બિરાજતા હોય ત્યાં તો વિવિધ પ્રકારની મીઠાઈ બનાવવામાં આવે છે. જન્માષ્ટમી પહેલાથી જ ઘરમાં પ્રસાદ માટે વિવિધ મીઠાઈ બનાવવાની તૈયારી શરુ થઈ જાય છે. 
 

જન્માષ્ટમી પર ખાસ મીઠાઈ1/6

જન્માષ્ટમી પર ખાસ મીઠાઈ

આ વખતે જો તમે જન્માષ્ટમી પર ખાસ મીઠાઈ બનાવવા ઈચ્છો છો તો કલાકંદ બનાવો. પનીર સહિતની થોડી વસ્તુઓની મદદથી તમે ઘરે માત્ર 10 થી 15 મિનિટમાં કલાકંદ બનાવી શકો છો. કલાકંદ માટે કેટલી સામગ્રી જોઈએ અને કલાકંદ કઈ રીતે બનાવવા ચાલો તમને જણાવીએ.  

કલાકંદ માટેની સામગ્રી2/6

કલાકંદ માટેની સામગ્રી

400 ગ્રામ પનીર, 400 ગ્રામ કંડેન્સ મિલ્ક, અડધી ચમચી એલચી પાવડર, પિસ્તાની કતરણ, કેસર, 1 ચમચી ઘી અને ગુલાબના પાન  

કલાકંદ બનાવવાની રીત3/6

કલાકંદ બનાવવાની રીત

સૌથી પહેલા પનીરને હાથથી જ મસળી લો. હવે એક કડાઈમાં ઘી ગરમ કરો અને તેમાં ધીમા તાપે પનીર શેકો. 2 મિનિટ પછી પનીરમાં કંડેન્સ મિલ્ક ઉમેરી દો. 2 ચમચી દૂધમાં કેસર પલાળી દો.   

કંડેન્સ મિલ્ક અને પનીર 4/6

કંડેન્સ મિલ્ક અને પનીર

કંડેન્સ મિલ્ક અને પનીર એકરસ થઈ જાય અને કડાઈની સાઈડ છોડવા લાગે ત્યાં સુધી પનીરને ધીમા તાપે જ શેકવું. જ્યારે બંને વસ્તુમાંથી સુગંધ આવવા લાગે એટલે તેમાં દૂધમાં પલાળેલું કેસર અને એલચી ઉમેરી ફરીથી 5 મિનિટ શેકો.   

કલાકંદ 5/6

કલાકંદ

ત્યારબાદ ઘીથી ગ્રીસ કરેલી પ્લેટમાં કલાકંદ કાઢો અને તેના પર પિસ્તાની કતરણ અને ગુલાબના પાન છાંટી થોડા પ્રેસ કરો. કલાકંદ ઠંડુ થાય ત્યાં સુધી સેટ થવા લો અને ત્યારબાદ તેના ટુકડા કરી પ્રસાદમાં તેનો ઉપયોગ કરો.   

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TAGS:
Recipe
જન્માષ્ટમી 2026

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