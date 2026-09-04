Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /વર્ષો પછી બન્યો સંયોગ...જન્માષ્ટમી બાદ 3 રાશિઓ થશે માલામાલ! વક્રી શનિ, સૂર્ય-બુધ અને કેતુ મળીને કરાવશે બંપર લાભ

વર્ષો પછી બન્યો સંયોગ...જન્માષ્ટમી બાદ 3 રાશિઓ થશે માલામાલ! વક્રી શનિ, સૂર્ય-બુધ અને કેતુ મળીને કરાવશે બંપર લાભ

Written ByViral Raval
Published: Sep 04, 2026, 10:04 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 10:04 AM IST

આજે જન્માષ્ટમીનો પાવન તહેવાર ઉજવાઈ રહ્યો છે અને ગ્રહોની સ્થિતિ વર્ષો બાદ એવી બની છે કે કેટલીક રાશિઓને બંપર ફાયદો કરાવી શકે છે. જાણો આ ભાગ્યશાળી રાશિઓની યાદીમાં તમારી રાશિ છે કે નહીં. 

1/4

આજે 4 સપ્ટેમ્બરના રોજ શ્રીકૃષ્ણ જન્મોત્સવ એટલે કે જન્માષ્ટમીનો તહેવાર છે. આ દિવસે ગ્રહોની વિશેષ સ્થિતિ ત્રણ રાશિઓે ખુબ ફાયદો કરાવી શકે છે. જન્માષ્ટમી પર ન્યાયના દેવતા શનિ વક્રી એટલે કે ઉલ્ટી ચાલ ચલી રહ્યા છે. જ્યારે સૂર્ય બુધ અને કેતુ સિંહ રાશિમાં ત્રિગ્રહી યોગ બનાવી રહ્યા છે. સૂર્ય બુધ મળીને સિંહ રાશિમાં બુધાદિત્ય રાજયોગ પણ બનાવી રહ્યા છે. જ્યોતિષાચાર્યોનું માનવુ છે કે જન્માષ્ટમી પર ગ્રહોનો આવો સંગમ અનેક વર્ષો બાદ જોવા મળી રહ્યો છે. જન્માષ્ટમી પર વક્રી શનિ, સૂર્ય, બુધ અને કેતુ કઈ રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકાવી શકે છે તે ખાસ જાણો. 

તુલા રાશિ2/4

તુલા રાશિ

તુલા રાશિના જાતકો માટે વક્રી શનિ અને ત્રિગ્રહી યોગનો સકારાત્મક પ્રભાવ રહેશે. આ સમય દરમિયાન તમારા આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે. પરાક્રમ રંગ લાવશે. રોજી અને રોજગારમાં પ્રગતિ થઈ શકે છે. કોઈ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં સફળ રહેશો. આ સમય દરમિયાન લીધેલા નિર્ણય યોગ્ય સાબિત થશે. ધન સંબંધિત યોજનાઓ પૂરી થશે. નોકરીયાતોને આવકમાં વધારા સાથે પ્રમોશન થઈ શકે છે. કાર્યક્ષેત્રે તમારી કાર્યક્ષમતા સાબિત  કરવા માટે સારી તકો મળશે. પરિવારનો સહયોગ વેપારી ઉત્થાન અપાવી શકે છે. માનસિક શાંતિ અનુભવશો. 

મિથુન રાશિ3/4

મિથુન રાશિ

મિથુન રાશિ માટે આ સમય સારું ફળ આપનારું રહી શકે છે. વાણીમાં મધુરતા આવશે. વ્યક્તિત્વમાં નિખાર આવશે. કાર્યસ્થળે તમને મહેનત મુજબ પરિણામ મળી શકે છે. ધનની સ્થિતિમાં સુધારો થશે. વ્યવસાયિક સ્થિતિ પહેલા કરતા સારી રહેશે. આર્થિક સમૃદ્ધિ વધશે. આવકની નવી નવી તકો મળશે. કોઈ શુભ સમાચાર મળી શકે છે. પરિવારમાં ખુશીઓનું આગમન થશે. રોકાણની સારી  તક મળશે  જેનો સારો ફાયદો ઉઠાવી શકશો. 

વૃશ્ચિક રાશિ4/4

વૃશ્ચિક રાશિ

વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે જન્માષ્ટમી પર બનનારો ગ્રહોનો આ શુભ સંયોગ લાભકારી સિદ્ધ થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન  તમારી સામાજિક માન પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થઈ શકે છે. પરિવારમાં સુખ શાંતિ અને સ્થિરતા રહેવાના સંકેત છે. કાર્યક્ષેત્રે નવી જવાબદારી મળી શકે છે. આ સમય દરમિયાન કોઈ મોટો પ્રોજેક્ટ કે પદની જવાબદારી મળી શકે છે. જેને તમે સારી રીતે નિભાવી શકશો. સ્વજનોનો સાથ મળશે. અટકેલા કામોમાં પ્રગતિ થશે. આકસ્મિક ધનલાભના યોગ છે જેનાથી બેંક બેલેન્સમાં વધારો  થશે. બિઝનેસ કરતા લોકોને વિસ્તરણની તકો મળશે. મુસાફરી લાભદાયી રહેશે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

તમામ તસવીરો- AI Images   

TAGS:
janmashtami 2026
lucky rashi
vakri shani

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
કોકરોચ જનતા પાર્ટીમાં મોટી ફૂટ! દીપકે સામે મનિષ બ્રહ્મભટ્ટનો બળવો, બનાવી નવી CJP-D
2
3
4
5